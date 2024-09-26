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АвтоНовостиГибридные транспортные средства

Знаменитая модель Toyota Hilux представит в Европе гибридный вариант.

 and  Lauren Adams
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Тойота собирается представитьild гибридный дизельный двигатель для своего пикапа Hilux в Европе к...
Тойота собирается представитьild гибридный дизельный двигатель для своего пикапа Hilux в Европе к 2025 году.

Знаменитая модель Toyota Hilux представит в Европе гибридный вариант.

Даже такой поклонник дизеля, как Toyota Hilux, готов присоединиться к электрической революции в будущем. Но переход начнется скромно.

Toyota планирует представить Hilux Hybrid к концу 2023 года, а также внести различные обновления в серию пикапов в Европе к началу 2025 года. Гибридная версия будет доступна только с двойной кабиной длиной около 5,3 метра.

В качестве силовой установки выступает 2,8-литровый дизельный двигатель, сочетающийся с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, усиленный 48-вольтовым стартер-генератором. Он приводит в действие электромотор-генератор, который, в свою очередь, заряжает гибридную батарею и усиливает дизельный двигатель до 12 кВт мощности и 65 Нм крутящего момента во время ускорения. Литий-ионная батарея емкостью около 2 кВтч и весом около 8 кг, спрятанная под задним сиденьем, обеспечивает питание.

despite the E-boost, Toyota признает только дизельную мощность 150 кВт/204 л.с. Однако дополнительный электрический привод должен также улучшить динамику вождения. Кроме того, мягкая гибридная технология должна обеспечить лучшую топливную экономичность, более плавные переключения нагрузки, более сильное торможение двигателем и более эффективную функцию старт-стоп. На приборной панели есть режим, отображающий поток электроэнергии в приводной системе.

Шесть режимов вождения, расширенные функции помощи

С гибридом Toyota также вводит в серию систему Multi-Terrain-Select, которая позволяет водителю выбирать между шестью режимами вождения, улучшая сцепление, управляемость и стабильность в различных условиях вождения.

Эксклюзивная доступность гибридной модели Toyota Hilux доступна только в версии Double Cab.

Кроме того, диапазон систем помощи был расширен. Система предотвращения столкновений теперь может реагировать ночью и на пешеходов, поворачивающих на дорогу, а система управления скоростью адаптируется к скоростным лимитам. Также есть новая функция динамического дальнего света, автоматически адаптирующаяся к ситуации.

Обновленный Hilux будет оснащаться системой JBL и дополнительными функциями подключения для системы infotainment. В будущем Apple CarPlay будет доступен без проводов, а Android Auto останется подключенным по кабелю. Функции автомобиля можно будет удаленно контролировать через приложение.

Toyota еще не объявила цены на гибрид, которые, как ожидается, превысят 50 000 евро в Германии.

Toyota Hilux, известный своими дизельными двигателями, также готовится присоединиться к рынку гибридных автомобилей, и гибридная версия Hilux, как ожидается, выйдет в конце 2023 года. Эта гибридная модель будет доступна только с двойной кабиной длиной 5,3 метра.

В 2025 модельном году Toyota добавит более продвинутые технологии помощи водителю в свои автомобили Hilux.

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