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Ограниченное количество неисправных "вариантов XL" в моделях Smart Fortwo

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Маленький Smart идеален для передвижения по городу вследствие своего небольшого размера....
Маленький Smart идеален для передвижения по городу вследствие своего небольшого размера. Приобретение бывшего в использовании Smart-автомобиля тоже выгодно?

Ограниченное количество неисправных "вариантов XL" в моделях Smart Fortwo

Городской исследователь и компактный коммутатор: Существует множество запоминающихся прозвищ для небольших автомобилей, таких как Smart. Один факт остается ясным: Микроскопичный радиус поворота Smart Fortwo в 7,30 метров делает его идеальным для маневрирования. Тем не менее, это не поможет ему во время регулярных технических осмотров (ТО); двухместный автомобиль оставляет посредственное впечатление. С годами вероятность неисправностей возрастает.

История автомобиля

Третье поколение Smart Fortwo поступило в продажу в 2014 году. В 2017 году была представлена электрическая версия (eDrive), а с 2018 года электрические Smart стали обозначаться как EQ.

В 2019 году производство бензиновых двигателей было прекращено; последние модели сошли с конвейера весной 2024 года.

Кузов и модели

Компактный автомобиль предлагается в виде закрытого двухместного и кабриолета, дебютировавшего в 2016 году. Его складывающийся тканевый верх и съемные дуги крыши обеспечивают открытый опыт вождения. Smart Fortwo особенно спортивен в ограниченной версии Brabus Ultimate, оснащенной 92 кВт/125 л.с.

Размеры (по данным ADAC)

  • 2,70 метров x 1,66 метров x 1,56 метров (Д x Ш x В)
  • Объем багажника: 260 литров (Электрическая версия: 150 литров)

Преимущества

ADAC хвалит автомобиль за его обширные системы безопасности, в том числе пять подушек безопасности и систему безопасности для пешеходов. Во время осмотров подвеска получает высокую оценку, а приводы получают идеальную оценку, согласно "Auto Bild TÜV-Report 2024". Индикаторы поворота средние, с небольшим количеством серьезных примеров неисправностей.

Недостатки

Основные проблемы с компактным автомобилем связаны с неисправностями в системе выхлопа и ручном тормозе. Оба фактора способствуют увеличению частоты отказов при третьем осмотре. Smart часто не проходит осмотр из-за регулировок фар и проблем с передней и задней подсветкой. Прохождение теста на выхлопные газы не гарантировано.

Анализ отказов

С положительной стороны, производительность увеличивается с возрастом. Smart Fortwo 2014 года и earlier показывают плохие результаты в статистике отказов ADAC, в то время как модели 2018 года занимают среднюю позицию, и newer версии превосходят их. Типичные точки отказа включают приводные ремни и свечи зажигания в моделях 2014 года, батареи (2015-2019) и замки зажигания (2016-2018).

Двигатели

  • Бензин (Трехцилиндровый, задний привод): 45 кВт/61 л.с. до 125 л.с. с 92 кВт/125 л.с.
  • Электрический (Задний привод): 60 кВт/82 л.с.

Прогнозируемая остаточная стоимость от German Automobile Trust (DAT) с статистически ожидаемым пробегом - три примера цены

  • Fortwo Купе́ Basis passion (6/2015); 45 кВт/61 л.с. (Трехцилиндровый); 101 000 километров; 5 614 евро
  • Fortwo Купе́ Brabus (6/2017); 80 кВт/109 л.с. (Трехцилиндровый); 82 000 километров; 15 099 евро
  • Fortwo Кабрио EQ (6/2020); 60 кВт/82 л.с. (Трехцилиндровый); 51 000 километров; 8 824 евро

Несмотря на свой небольшой размер, Smart Fortwo популярен среди городских исследователей и компактных коммутаторов. Наличие небольших автомобилей, таких как Smart, на городских улицах очевидно, так как они легко маневрируют в тесных пространствах благодаря своим компактным размерам.

Тем не менее, владение небольшим автомобилем, таким как Smart Fortwo, требует регулярного технического обслуживания, особенно для компонентов, таких как система выхлопа и ручной тормоз, которые часто являются источником неисправностей.

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