5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Кандидат демократической партии на пост президента США провела встречу с CBS в рамках масштабной медиакампании, дополнительно позиционируя Харрис перед более сочувствующими собеседниками и аудиториями. Ее беседа на подкасте "Call Her Daddy" с Алекс Купер прошла в воскресенье. В следующий вторник она появится на "The View", поговорит с Хауардом Стерном и будет гостем в "The Late Show with Stephen Colbert" на CBS. В завершение, она запланирована на городскую встречу на Univision в четверг.

В отсутствие запланированных дебатов между Харрис и бывшим президентом Трампом эта серия интервью может предложить некоторые из самых захватывающих и новостных моментов в течение последних четырех недель до Дня выборов.

Вот пять ключевых выводов из ее конференции "60 минут":

Харрис подчеркивает необходимость решения Конгрессом проблем безопасности границы

Отвечая на вопросы о политике в области иммиграции администрации президента Джо Байдена и времени принятия более строгих мер, Харрис заявила, что "решения есть", не подтвердив, что ранее была нужна более быстрая реакция.

С самого начала администрация Байдена столкнулась с рекордным притоком мигрантов на южной границе, усугубленным пандемией коронавируса. В ответ американские официальные лица разработали различные стратегии для решения этой проблемы.

Отвечая на вопрос, почему не было принято более ранних мер, Харрис указала на законопроект об иммиграции, представленный в Конгресс в начале 2021 года, и критиковала республиканцев за задержку недавнего двустороннего законопроекта о границе после того, как Трамп призвал их отклонить эту меру.

Корреспондент CBS Билл Уиттакер спросил: "Но был беспрецедентный приток нелегальных иммигрантов, переходящих границу в течение первых трех лет вашей администрации, и он даже удвоился по сравнению с последним годом предыдущей администрации. Не было ли ослабление иммиграционной политики такой же ошибкой?"

Харрис ответила, подчеркнув давнюю проблему и необходимость вмешательства Конгресса:

"Нам нужно, чтобы Конгресс смог действовать, чтобы действительно решить проблему".

Отсутствие встречи один на один с Путиным

Отвечая на вопросы о встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о урегулировании конфликта в Украине, Харрис повторила: "Украина должна иметь право голоса в будущем Украины".

Харрис выразила свое несогласие с индивидуальными двусторонними встречами, заявив, что "успех не будет достигнут без участия Украины и Устава ООН в том, что успех будет выглядеть".

Кроме того, она отказалась выразить свою позицию по расширению НАТО, заявив, что будет решать этот вопрос по мере необходимости.

Харрис отметила, что, если бы Трамп был на посту, "Путин сидел бы в Киеве прямо сейчас", имея в виду украинскую столицу.

"Он говорит о прекращении всего за один день. Вы знаете, что это такое? Это капитуляция", - заключила она.

Харрис провела сессию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в прошлом месяце, подтвердив свою неизменную поддержку страны.

"Моя поддержка народу Украины незыблема", - заявила Харрис. "Я стояла с Украиной - я продолжу стоять с Украиной и буду активно работать над тем, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы быть в безопасности, в безопасности и процветать".

Демонстрация альянса Харрис-Чейни

Альянс Харрис-Чейни был очевиден во время конференции, когда они сотрудничали в Рипоне, Висконсин - якобы месте рождения Республиканской партии.

Чейни, которая была отстранена на праймериз из-за своей роли в расследовании Палаты представителей о нападении сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года, поддержала Харрис и выступила на митинге в важном штате-pendulum в прошлую неделю.

"Я только могу представить, что говорю: 'Наша Конституция находится под угрозой, и крайне важно, чтобы партии объединились и поддержали вице-президента Харрис, потому что она будет защищать правило закона'. Я знаю, что бы я сделала", - заявила Чейни.

Когда ей задали вопрос, представляла ли она себе сотрудничество с Чейни четыре года назад, Харрис ответила положительно.

"Это было бы здорово", - сказала Харрис, сопровождаемая смехом обеих женщин.

"Она очень дипломатична", - пошутила Чейни.

Вальц заявляет, что получил совет от Харрис быть более осторожным в выборе слов

Конференция включала в себя беседу с напарником Харрис, губернатором Миннесоты Тимом Вальцем, который признался, что столкнулся с критикой из-за своих предыдущих заявлений после того, как стал кандидатом в вице-президенты. Он признал ложные утверждения о своем военном прошлом и свидетельстве событий на площади Тяньаньмэнь в Гонконге.

Тем не менее, он утверждал, что эти ошибки были эмоциональными вспышками или ошибками в рассказах, контрастируя их с преувеличениями Дональда Трампа.

Тем не менее, Вальц признался, что Харрис посоветовала ему использовать более обдуманную речь:

"Она сказала: 'Тим, тебе нужно быть немного осторожнее в том, как ты говоришь, что бы это ни было'".

Харрис критикует Трампа за отказ от интервью "60 минут"

Что касается решения Трампа отказаться от интервью "60 минут", Харрис раскритиковала его выбор, заявив, что он не хватило мужества отвечать на трудные вопросы.

Трамп отменил запланированное интервью с "60 минут" после согласования и назначения его в своем поместье Мар-а-Лаго, как было объявлено корреспондентом CBS Скоттом Пелли во время трансляции популярного новостного журнала в понедельник вечером.

В октябре 2020 года Трамп встретился с журналистом "60 минут" Лесли Сталь, но внезапно прервал сессию из-за своих возражений по поводу ее вопросов. Трамп выразил желание получить извинения за это интервью, прежде чем рассматривать другое, согласно заявлениям, сделанным в Висконсине в прошлую неделю.

В последнее время Трамп в основном общался с благожелательными интервьюерами, такими как Fox News, демонстрируя модель выбора дружественных платформ.

Во время интервью на Fox News Камала Харрис предложила, что если Трамп не предоставит зрителям значительный и осмысленный диалог, они должны посмотреть его митинги вместо этого.

"Если он не предоставит вашей аудитории значительный и размышленный обмен вопросами и ответами, тогда смотрите его митинги", - сказала Харрис Уиттакеру.

Вы услышите дискуссии, сосредоточенные на нем и его личных претензиях. А вот о его личных взглядах на то, как он планирует объединить нацию и найти общий язык, вы не услышите. Вот почему я твердо убеждена, исходя из своих deepest убеждений, что американский народ жаждет двигаться вперед, - объяснила она.

Корреспондент CNN Аарон Пеллиш принимал участие в создании этого материала.

