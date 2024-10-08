Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Заголовок изменен: "Удержать" - Объявление, впервые показанное CNN

Это объявление, названное "Удержать", было получено CNN в первую очередь, служа ответом на обвинения Трампа в отношении федерального ответа на ураган Хеллен. Трамп выдвигал обвинения, такие как неправомерное использование фондов FEMA Харисом для размещения "неавторизованных мигрантов" и якобы пренебрежение определенными общинами Северной Каролины со стороны администрации Байдена и демократических лидеров из-за партийной предвзятости. В то время как ураган Милтон, шторм пятой категории, готовится обрушиться на Флориду в среду, это свежее объявление появилось.

Оливия Трое, бывшая помощница бывшего вице-президента Майка Пенса, и Кевин Карролл, бывший чиновник Министерства внутренней безопасности Трампа, рассказывают в объявлении о случаях из времени Трампа, когда он якобы предлагал отказать в помощи пострадавшим от стихийных бедствий штатам, которые не голосовали за него.

Говоря в объявлении, Карролл сообщает: "Он намекал на то, что не будет предоставлять помощь штатам, которые не поддерживали его".

Трое добавляет: "Я помню случай после лесного пожара в Калифорнии, когда он отказался предоставить помощь из-за того, что это был демократический штат. Как сотрудники, мы подсчитывали голоса, которые он получил в пострадавших районах, пытаясь убедить его: 'Это были ваши сторонники'. Такое поведение не является стандартным".

Карролл и Трое заявляют в объявлении, что они будут поддерживать Хариса. Трое ранее выразила поддержку Харису и даже выступила на Демократическом национальном съезде, резко критикуя Трампа.

В ответ на запрос CNN о комментарии кампания Трампа хранила молчание.

Выход объявления последовал после обзора Politico's E&E News истории Трампа, утверждающего, что "Трамп иногда проявлял партийное поведение в ответ на стихийные бедствия и по крайней мере в трех случаях задерживал или отказывал в помощи пострадавшим районам, которые он считал враждебными, или шел на лишние усилия для про-Трамп штатов".

Ссылаясь на интервью с Трое и Марком Харви, старшим директором по политике устойчивости в Совете национальной безопасности Трампа, пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг опроверг обвинения, назвав их "выдумками из чьего-то извращенного воображения".

Администрация Байдена подвергается критике после разрушений урагана Хеллен в Северной Каролине и Джорджии. Трамп и его команда усилили свои нападки на Хариса, обвиняя его в том, что он больше заинтересован в своей президентской кампании, чем в оказании помощи пострадавшим от урагана.

Оба, Трамп и Харис, недавно посещали Северную Каролину и Джорджию, общались с местными чиновниками.

В ответ на упреки Трампа Харис обратился к репортерам в понедельник на базе ВВС Эндрюс, заявив: "Распространяется множество дезинформации и ложной информации от бывшего президента о доступности помощи, в частности, выжившим после урагана Хеллен. Это ужасно безответственно, это о нем, а не о вас".

Харис также прокомментировал обвинения губернатора Флориды Рона ДеСантиса, республиканца, якобы игнорирующего его попытки связаться с ним. (Однако ДеСантис упомянул, что не знал об Attempts Harris to reach out.)

"Люди нуждаются в помощи прямо сейчас, и занятие политическими играми в эти трудные времена - это действительно чрезвычайные ситуации - это ужасно безответственно и эгоистично, приоритизируя политическую игру, а не выполнение своей обязанности по приоритету людей", - осудил Харис в понедельник.

Объявление является частью инвестиций кампании Харис-Вальц в $370 миллионов в цифровые и телевизионные объявления в период между Днем труда и Днем выборов, как сообщает кампания Харис CNN. Объявление начнет транслироваться в четверг вечером на цифровых и социальных платформах в ключевых штатах.

Это объявление, названное "Удержать", критикует политические действия бывшего президента Трампа, специально обвиняя его в возможном неправомерном использовании фондов помощи при стихийных бедствиях на основе политических принадлежностей.

Выход этого объявления происходит на фоне усиления политических дебатов, когда администрация Байдена и кампания Трампа сталкиваются с обвинениями в отношении их ответа на последствия урагана Хеллен.

Читайте также: