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ПолитикаНовости

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
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Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с заявлением в центре Josephine Butler Parks в Вашингтоне, округ Колумбия, после того, как Иран запустил около 200 ракет в сторону Израиля, 1 октября 2024 года. В своей речи Харрис клятвенно обещает неустанную преданность безопасности Израиля.

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Заголовок изменен: "Удержать" - Объявление, впервые показанное CNN

Это объявление, названное "Удержать", было получено CNN в первую очередь, служа ответом на обвинения Трампа в отношении федерального ответа на ураган Хеллен. Трамп выдвигал обвинения, такие как неправомерное использование фондов FEMA Харисом для размещения "неавторизованных мигрантов" и якобы пренебрежение определенными общинами Северной Каролины со стороны администрации Байдена и демократических лидеров из-за партийной предвзятости. В то время как ураган Милтон, шторм пятой категории, готовится обрушиться на Флориду в среду, это свежее объявление появилось.

Оливия Трое, бывшая помощница бывшего вице-президента Майка Пенса, и Кевин Карролл, бывший чиновник Министерства внутренней безопасности Трампа, рассказывают в объявлении о случаях из времени Трампа, когда он якобы предлагал отказать в помощи пострадавшим от стихийных бедствий штатам, которые не голосовали за него.

Говоря в объявлении, Карролл сообщает: "Он намекал на то, что не будет предоставлять помощь штатам, которые не поддерживали его".

Трое добавляет: "Я помню случай после лесного пожара в Калифорнии, когда он отказался предоставить помощь из-за того, что это был демократический штат. Как сотрудники, мы подсчитывали голоса, которые он получил в пострадавших районах, пытаясь убедить его: 'Это были ваши сторонники'. Такое поведение не является стандартным".

Карролл и Трое заявляют в объявлении, что они будут поддерживать Хариса. Трое ранее выразила поддержку Харису и даже выступила на Демократическом национальном съезде, резко критикуя Трампа.

В ответ на запрос CNN о комментарии кампания Трампа хранила молчание.

Выход объявления последовал после обзора Politico's E&E News истории Трампа, утверждающего, что "Трамп иногда проявлял партийное поведение в ответ на стихийные бедствия и по крайней мере в трех случаях задерживал или отказывал в помощи пострадавшим районам, которые он считал враждебными, или шел на лишние усилия для про-Трамп штатов".

Ссылаясь на интервью с Трое и Марком Харви, старшим директором по политике устойчивости в Совете национальной безопасности Трампа, пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг опроверг обвинения, назвав их "выдумками из чьего-то извращенного воображения".

Администрация Байдена подвергается критике после разрушений урагана Хеллен в Северной Каролине и Джорджии. Трамп и его команда усилили свои нападки на Хариса, обвиняя его в том, что он больше заинтересован в своей президентской кампании, чем в оказании помощи пострадавшим от урагана.

Оба, Трамп и Харис, недавно посещали Северную Каролину и Джорджию, общались с местными чиновниками.

В ответ на упреки Трампа Харис обратился к репортерам в понедельник на базе ВВС Эндрюс, заявив: "Распространяется множество дезинформации и ложной информации от бывшего президента о доступности помощи, в частности, выжившим после урагана Хеллен. Это ужасно безответственно, это о нем, а не о вас".

Харис также прокомментировал обвинения губернатора Флориды Рона ДеСантиса, республиканца, якобы игнорирующего его попытки связаться с ним. (Однако ДеСантис упомянул, что не знал об Attempts Harris to reach out.)

"Люди нуждаются в помощи прямо сейчас, и занятие политическими играми в эти трудные времена - это действительно чрезвычайные ситуации - это ужасно безответственно и эгоистично, приоритизируя политическую игру, а не выполнение своей обязанности по приоритету людей", - осудил Харис в понедельник.

Объявление является частью инвестиций кампании Харис-Вальц в $370 миллионов в цифровые и телевизионные объявления в период между Днем труда и Днем выборов, как сообщает кампания Харис CNN. Объявление начнет транслироваться в четверг вечером на цифровых и социальных платформах в ключевых штатах.

Это объявление, названное "Удержать", критикует политические действия бывшего президента Трампа, специально обвиняя его в возможном неправомерном использовании фондов помощи при стихийных бедствиях на основе политических принадлежностей.

Выход этого объявления происходит на фоне усиления политических дебатов, когда администрация Байдена и кампания Трампа сталкиваются с обвинениями в отношении их ответа на последствия урагана Хеллен.

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