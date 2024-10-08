Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

👋 Привет, 5 вещей PM! Наводнение информации в социальных сетях может быть подавляющим и стрессовым. Как сообщает Мадеlein Холкомб из CNN Science and Wellness, простое изменение оказало значительное влияние на ее утро, наполненное тревогой.

Вот краткое содержание того, что вы могли пропустить за день:

5 вещей

1️⃣ Экстренный набор: При надвигающихся ураганах или поднимающихся паводковых водах наличие предварительно собранного набора для чрезвычайных ситуаций жизненно важно для вас и ваших близких, когда вы спешите эвакуироваться. Эти критические припасы могут стать разницей между жизнью и смертью.

2️⃣ Обнаружены сокращения расходов: Определить, когда компании внедряют меры по экономии затрат, может быть сложно, но энтузиасты знаменитого чизкейка с ягодами и Chantilly от Whole Foods быстро заметили изменения в своем любимом десерте.

3️⃣ Космический зонд: Европейский космический аппарат и два мини-спутника были запущены для изучения места удара миссии NASA DART, которая намеренно столкнулась с астероидом и изменила его траекторию два года назад. Миссия Hera стартовала с Космического центра NASA во Флориде.

4️⃣ Жуки-фермеры: Вы, возможно, восхищались, как муравьи переносят крошечные части растений в свои гнезда, часто в природных документальных фильмах или музейных экспонатах. Эти шестиногие сельскохозяйственные чудеса культивируют растительную жизнь уже 66 миллионов лет.

5️⃣ Позиция для измерения артериального давления: Определенные позы тела, используемые для измерения артериального давления, могут приводить к неточным показаниям, как показало недавнее исследование. Эксперты дают советы по правильной технике.

Визуальное удовольствие

👀 Структурные вызовы: В почтенной традиции, восходящей к 1800-м годам, команды в Испании пытаются построить самые высокие человеческие башни на конкурсе Castells в Каталонии. Монументальные достижения не всегда обходятся без трудностей.

Главные новости

• Ураган Милтон превращается в категорию 5, ожидается посадка на побережье Флориды• Через год после нападений 7 октября родственники жертв борются со скорбью• Верховный суд не поддерживает администрацию Байдена, блокируя возможность предоставления экстренных абортных услуг в техасских больницах

Мечтательное убежище

🏖️ Убежище для убегающих: Люксовая недвижимость на этом изолированном острове в Белизе выставлена на продажу - за 4,5 миллиона долларов. Эксклюзивный курорт 2025 года обещает пятизвездочный отель и чемпионский гольф-клуб.

Мега-деньги

💰 Марк Цукерберг присоединился к клубу $200 миллиардов, став вторым богатейшим человеком в мире.

Звездный уголок

😷 Победа над COVID-19: Лауреат премии Оскар Аль Пачино поделился своей ужасающей историей почти смерти от COVID-19 во время пандемии, а также своими взглядами на жизнь после смерти.

Знание тест

🏈 Впечатляющий дебютный квотербек завораживает НФЛ своей блестящей игрой за команду Вашингтона. Какой псевдоним раскрыл его звездный потенциал?

Ответ на викторину: Б. Джейден Дэнниелс сияет как ведущая сила Команд, демонстрируя ветеранскую зрелость.

Спортивные новости

⚽ Проложивший путь: Вив Андерсон проложил путь как первый чернокожий игрок, выступавший за Национальную футбольную команду Англии. «Это было monumentalное событие в то время», - вспоминает Андерсон, который также играл за знаковые клубы, в том числе Манчестер Юнайтед.

Положительные отголоски

🚁 Завершаем на высокой ноте: Около 100 волонтерских пилотов вертолетов совершают более 300 миссий по оказанию помощи в Северной Каролине после урагана Хеллен. Операция Helo посвящена поставкам, включая еду, воду, подгузники и инсулин.

Вот и все, друзья!

👋 Увидимся завтра!

Жители США всегда должны готовить наборы для чрезвычайных ситуаций с необходимыми припасами, так как они могут быть жизненно важны во время природных катастроф, таких как ураганы.

Монументальные человеческие башни в Испании - традиционное событие, и американские зрители могут насладиться трудностями и достижениями этих команд во время конкурса Castells.

Читайте также: