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Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
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Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном супермаркете Harris Teeter, расположенном на Острове Паласс, готовясь к приближающемуся урагану Флоренс, 10 сентября 2018 года.

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

👋 Привет, 5 вещей PM! Наводнение информации в социальных сетях может быть подавляющим и стрессовым. Как сообщает Мадеlein Холкомб из CNN Science and Wellness, простое изменение оказало значительное влияние на ее утро, наполненное тревогой.

Вот краткое содержание того, что вы могли пропустить за день:

5 вещей

1️⃣ Экстренный набор: При надвигающихся ураганах или поднимающихся паводковых водах наличие предварительно собранного набора для чрезвычайных ситуаций жизненно важно для вас и ваших близких, когда вы спешите эвакуироваться. Эти критические припасы могут стать разницей между жизнью и смертью.

2️⃣ Обнаружены сокращения расходов: Определить, когда компании внедряют меры по экономии затрат, может быть сложно, но энтузиасты знаменитого чизкейка с ягодами и Chantilly от Whole Foods быстро заметили изменения в своем любимом десерте.

3️⃣ Космический зонд: Европейский космический аппарат и два мини-спутника были запущены для изучения места удара миссии NASA DART, которая намеренно столкнулась с астероидом и изменила его траекторию два года назад. Миссия Hera стартовала с Космического центра NASA во Флориде.

4️⃣ Жуки-фермеры: Вы, возможно, восхищались, как муравьи переносят крошечные части растений в свои гнезда, часто в природных документальных фильмах или музейных экспонатах. Эти шестиногие сельскохозяйственные чудеса культивируют растительную жизнь уже 66 миллионов лет.

5️⃣ Позиция для измерения артериального давления: Определенные позы тела, используемые для измерения артериального давления, могут приводить к неточным показаниям, как показало недавнее исследование. Эксперты дают советы по правильной технике.

Человеческие пирамиды обрушиваются на конкурсе в Испании, согласно Рейтер. Ежегодно проводящийся с 1970 года, конкурс Кастельс в Каталонии собирает участников со всей Испании, призванных построить самое высокую человеческую пирамиду.

Визуальное удовольствие

👀 Структурные вызовы: В почтенной традиции, восходящей к 1800-м годам, команды в Испании пытаются построить самые высокие человеческие башни на конкурсе Castells в Каталонии. Монументальные достижения не всегда обходятся без трудностей.

Главные новости

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Мечтательное убежище

🏖️ Убежище для убегающих: Люксовая недвижимость на этом изолированном острове в Белизе выставлена на продажу - за 4,5 миллиона долларов. Эксклюзивный курорт 2025 года обещает пятизвездочный отель и чемпионский гольф-клуб.

Мега-деньги

Изображение, показывающее пирамиду из людей с двумя людьми на вершине.

💰 Марк Цукерберг присоединился к клубу $200 миллиардов, став вторым богатейшим человеком в мире.

Звездный уголок

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Спортивные новости

Проложивший путь: Вив Андерсон проложил путь как первый чернокожий игрок, выступавший за Национальную футбольную команду Англии. «Это было monumentalное событие в то время», - вспоминает Андерсон, который также играл за знаковые клубы, в том числе Манчестер Юнайтед.

Положительные отголоски

🚁 Завершаем на высокой ноте: Около 100 волонтерских пилотов вертолетов совершают более 300 миссий по оказанию помощи в Северной Каролине после урагана Хеллен. Операция Helo посвящена поставкам, включая еду, воду, подгузники и инсулин.

Вот и все, друзья!

👋 Увидимся завтра!

Жители США всегда должны готовить наборы для чрезвычайных ситуаций с необходимыми припасами, так как они могут быть жизненно важны во время природных катастроф, таких как ураганы.

Монументальные человеческие башни в Испании - традиционное событие, и американские зрители могут насладиться трудностями и достижениями этих команд во время конкурса Castells.

Изображение, изображающее индивидуума, участвующего в протесте с сильным символизмом.

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