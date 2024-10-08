Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Бангкок, Таиланд (Рейтер) — Мощные преступные синдикаты в Юго-Восточной Азии широко используют мессенджер Telegram, что приводит к значительному сдвигу в том, как организованная преступность осуществляет крупномасштабные незаконные activities, согласно отчету, опубликованному Организацией Объединенных Наций в понедельник.

Отчет является последней критикой зашифрованного приложения, последовавшей за решением Франции предъявить обвинения его основателю Павлу Дурову по новому закону без глобального эквивалента за пособничество в преступной деятельности на платформе.

На приложении, которое hosts многочисленные неmoderated каналы, открыто торгуются подробности кредитных карт, пароли и история браузера в огромных масштабах, согласно отчету, опубликованному Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

На платформе также широко доступны для продажи инструменты киберпреступности, такие как deepfake-софт для обмана и malware для кражи данных, а нелицензированные криптовалютные биржи предлагают услуги отмывания денег, согласно отчету.

В отчете была размещена китайская реклама, в которой утверждалось, что они перемещают 3 миллиона USDT, украденных за рубежом, ежедневно.

Сильные доказательства свидетельствуют о том, что подпольные рынки данных перемещаются на Telegram, а продавцы активно целенаправленно обращаются к транснациональным организованным преступным группам, базирующимся в Юго-Восточной Азии, согласно отчету.

Юго-Восточная Азия стала значительным центром для многомиллиардной индустрии, обманывающей жертв по всему миру. Многие из этих синдикатов — китайские операции, базирующиеся в укрепленных комплексах, персонал которых состоит из работорговцев. Эта индустрия приносит годовую прибыль от 27,4 миллиарда до 36,5 миллиарда долларов, согласно УНП ООН.

Родившийся в России Дуров был арестован в Париже в августе и обвинен в пособничестве в преступной деятельности на платформе, в том числе в распространении детской порнографии. Это вызвало вопросы о криминальной ответственности провайдеров приложений и спровоцировало дискуссии о том, где заканчивается свобода слова и начинается правоприменение.

Telegram с почти 1 миллиардом пользователей пока не ответила на запрос комментариев.

После своего ареста Дуров, ныне под залогом, пообещал предоставить IP-адреса и номера телефонов пользователей в ответ на законные запросы и удалить функции, используемые для незаконной деятельности.

Бендikt Hofmann, deputy представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, описал приложение как удобную для преступников среду.

"Для потребителей это означает, что их данные теперь находятся под более высоким риском эксплуатации в мошенничестве или других преступных действиях, чем когда-либо прежде", — сказал он Рейтер.

Отчет указывает на то, что огромные прибыли, полученные преступными группами в регионе, вынуждают их инновации, интегрируя новые бизнес-модели и технологии, такие как malware, генеративный искусственный интеллект и deepfakes, в свои операции.

УНП ООН выявила более 10 поставщиков deepfake-софта, целенаправленно ориентированных на преступные группы, вовлеченные в киберпреступность в Юго-Восточной Азии.

Недавно южнокорейская полиция, считающаяся самой целевой страной в отношении deepfake-порнографии, начала расследование Telegram, изучая его потенциальную роль в онлайн-сексуальных преступлениях.

В прошлом месяце Рейтер сообщал, что хакер использовал chatbots на Telegram для незаконного получения данных крупнейшей индийской страховой компании Star Health, что привело к судебному иску страховой компании против платформы.

Использование Telegram преступными группами выходит за рамки Юго-Восточной Азии, с китайской рекламой, утверждающей, что они перемещают 3 миллиона USDT, украденных за рубежом, ежедневно. Многомиллиардная индустрия, базирующаяся в Юго-Восточной Азии, в частности китайские операции, сделала регион значительным центром для транснациональных организованных преступных групп.

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