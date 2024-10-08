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Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
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На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram на мобильном устройстве.

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Бангкок, Таиланд (Рейтер) — Мощные преступные синдикаты в Юго-Восточной Азии широко используют мессенджер Telegram, что приводит к значительному сдвигу в том, как организованная преступность осуществляет крупномасштабные незаконные activities, согласно отчету, опубликованному Организацией Объединенных Наций в понедельник.

Отчет является последней критикой зашифрованного приложения, последовавшей за решением Франции предъявить обвинения его основателю Павлу Дурову по новому закону без глобального эквивалента за пособничество в преступной деятельности на платформе.

На приложении, которое hosts многочисленные неmoderated каналы, открыто торгуются подробности кредитных карт, пароли и история браузера в огромных масштабах, согласно отчету, опубликованному Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

На платформе также широко доступны для продажи инструменты киберпреступности, такие как deepfake-софт для обмана и malware для кражи данных, а нелицензированные криптовалютные биржи предлагают услуги отмывания денег, согласно отчету.

В отчете была размещена китайская реклама, в которой утверждалось, что они перемещают 3 миллиона USDT, украденных за рубежом, ежедневно.

Сильные доказательства свидетельствуют о том, что подпольные рынки данных перемещаются на Telegram, а продавцы активно целенаправленно обращаются к транснациональным организованным преступным группам, базирующимся в Юго-Восточной Азии, согласно отчету.

Юго-Восточная Азия стала значительным центром для многомиллиардной индустрии, обманывающей жертв по всему миру. Многие из этих синдикатов — китайские операции, базирующиеся в укрепленных комплексах, персонал которых состоит из работорговцев. Эта индустрия приносит годовую прибыль от 27,4 миллиарда до 36,5 миллиарда долларов, согласно УНП ООН.

Родившийся в России Дуров был арестован в Париже в августе и обвинен в пособничестве в преступной деятельности на платформе, в том числе в распространении детской порнографии. Это вызвало вопросы о криминальной ответственности провайдеров приложений и спровоцировало дискуссии о том, где заканчивается свобода слова и начинается правоприменение.

Telegram с почти 1 миллиардом пользователей пока не ответила на запрос комментариев.

После своего ареста Дуров, ныне под залогом, пообещал предоставить IP-адреса и номера телефонов пользователей в ответ на законные запросы и удалить функции, используемые для незаконной деятельности.

Бендikt Hofmann, deputy представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, описал приложение как удобную для преступников среду.

"Для потребителей это означает, что их данные теперь находятся под более высоким риском эксплуатации в мошенничестве или других преступных действиях, чем когда-либо прежде", — сказал он Рейтер.

Отчет указывает на то, что огромные прибыли, полученные преступными группами в регионе, вынуждают их инновации, интегрируя новые бизнес-модели и технологии, такие как malware, генеративный искусственный интеллект и deepfakes, в свои операции.

УНП ООН выявила более 10 поставщиков deepfake-софта, целенаправленно ориентированных на преступные группы, вовлеченные в киберпреступность в Юго-Восточной Азии.

Недавно южнокорейская полиция, считающаяся самой целевой страной в отношении deepfake-порнографии, начала расследование Telegram, изучая его потенциальную роль в онлайн-сексуальных преступлениях.

В прошлом месяце Рейтер сообщал, что хакер использовал chatbots на Telegram для незаконного получения данных крупнейшей индийской страховой компании Star Health, что привело к судебному иску страховой компании против платформы.

Использование Telegram преступными группами выходит за рамки Юго-Восточной Азии, с китайской рекламой, утверждающей, что они перемещают 3 миллиона USDT, украденных за рубежом, ежедневно. Многомиллиардная индустрия, базирующаяся в Юго-Восточной Азии, в частности китайские операции, сделала регион значительным центром для транснациональных организованных преступных групп.

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