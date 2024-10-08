Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

Американская неспособность предотвратить широкомасштабную бомбардировку и территориальное вторжение Израиля в Ливан, которое привело к более чем 1400 смертельным случаям за три недели и вынудило более миллиона человек покинуть свои дома, вызвало споры о том, игнорирует ли администрация Биньямина Нетаньяху призывы к умеренности со стороны администрации Байдена, подобно тому, как это было в Газе. Это вновь оставляет Белый дом безвлиятельным.

Внутри администрации Байдена высока обеспокоенность тем, что объявленная Израилем ограниченная операция может перерасти в более масштабный и затяжной конфликт. Попытки США добиться перемирия между Израилем и ХАМАС провалились.

Как и в Газе, американские официальные лица заявили, что Израиль изначально планировал более масштабное вторжение в Ливан, но США убедили их сократить масштабы. Однако они также признают свою уменьшающуюся способность влиять на военные действия Израиля.

"Мы не смогли предотвратить их действия, но хотя бы можем пытаться влиять на их форму", - сказал высокопоставленный американский официальный представитель CNN, говоря анонимно о частных дискуссиях.

Предложение о перемирии, выдвинутое США совместно с Францией, предусматривало 21-дневное прекращение огня между Израилем и Хезболлой, что дало бы время для работы над более широким соглашением о возвращении израильских и ливанских граждан в северный Израиль и южный Ливан.

"Мы поддерживаем их способность целенаправленно атаковать боевиков, ослаблять инфраструктуру и эффективность Хезболлы, но мы очень хорошо осознаем, сколько раз в прошлом Израиль запускал операции, которые казались ограниченными, и оставался там месяцами, а иногда и годами", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер в понедельник. "И в конечном итоге это не тот исход, которого мы хотим".

Высокопоставленные американские официальные лица также признают свои ограниченные возможности влиять на действия Израиля против Ирана после ракетной атаки Тегерана на прошлой неделе.

США советовали Израилю не предпринимать чрезмерно агрессивных ответных ударов, но предупредили, что то, что Израиль считает адекватной реакцией, может не совпадать с восприятием мира, в том числе США, как умеренного ответа.

Президент Джо Байден заявил на прошлой неделе, что не будет поддерживать удар Израиля по ядерным объектам Ирана, но неясно, удалось ли США предотвратить рассмотрение Израилем этой опции.

"Единственный рычаг, который у американцев есть в данный момент, - это вызвать министра обороны в Вашингтон и выиграть время", - сказал Алон Пинкас, бывший израильский дипломат, CNN.

Министр обороны Израиля Йоав Галант должен встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином в среду, и администрация Байдена, возможно, надеется, что эта встреча выиграет время для консультаций и планирования, прежде чем Израиль осуществит свою угрожаемую retaliation против Ирана. Присутствие Галанта в Вашингтоне, по словам Пинкаса, вероятно, заставит США предположить, что Израиль подождет с атакой.

"Это имеет смысл в политической игре, но не в израильской политике", - сказал Пинкас.

Нетаньяху был в Нью-Йорке, когда Израиль нанес массированный удар по Бейруту, в результате которого был убит лидер Хезболлы Хасан Насралла. Хотя удар по Ирану, хотя и гораздо более сложный, чем удар по соседней стране, все равно может быть осуществлен, несмотря на отсутствие министра обороны, сказал Пинкас, учитывая напряженные отношения между Нетаньяху и Галантом.

Галант заявил, что Израиль тесно координирует с США в подготовке к ответному удару по Ирану, но Израиль сам решит, как он будет отвечать.

"Все на столе", - сказал Галант CNN в воскресенье.

‘Правильный момент’ для дипломатии

США все еще надеются возобновить переговоры о прекращении огня в Ливане, заявили официальные лица, и американские официальные лица считают, что конфликт можно разрешить только дипломатическими средствами.

"Мы будем регулярно консультироваться с израильтянами, ливанцами и другими по поводу правильного момента для заключения такого соглашения", - сказал пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер в понедельник.

Но "израильтяне должны преодолеть определенные вещи, прежде чем мы сможем вернуться к этим дискуссиям", - сказал один высокопоставленный чиновник администрации.

Этот чиновник и другой источник заявили, что на данном этапе неясно, с кем США будут вести переговоры о прекращении огня. Насралла и другие высшие руководители Хезболлы были убиты во время операций Израиля в Ливане. И хотя один американский официальный представитель выразил надежду, что правительство Ливана теперь сможет взять под контроль боевиков, государство Ливан переживает аналогичный вакуум власти, не имея президента или полностью уполномоченного кабинета с октября 2022 года.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что считает, что правительство Ливана имеет возможность продемонстрировать, что оно заботится о своем народе, и отвлечь поддержку от Хезболлы, особенно теперь, когда цепочка командования группы серьезно ослаблена на стратегическом и оперативном уровнях.

Однако интенсивная воздушная кампания Израиля в Бейруте может помешать формированию функционирующего правительства Ливана, отметил один из официальных представителей.

В то время как США в целом поддерживают этот подход, несколько официальных лиц, в том числе Остин, выразили обеспокоенность действиями Израиля по минимизации гражданских жертв в своих воздушных ударах, особенно в густонаселенном южном Бейруте, где несколько многоэтажных зданий были полностью разрушены в последние недели.

"Министр твердо стоит на позиции приоритета безопасности гражданского населения в ходе операций, и эта позиция остается неизменной", - сказал генерал-майор Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, в понедельник в ответ на вопрос об действиях Израиля в Бейруте. "Этот вопрос остается предметом обсуждения между Остином и министром Галантом".

Израиль утверждает, что предпринимает усилия по снижению гражданских жертв, ссылаясь на выдачу уведомлений о эвакуации ливанским жителям перед проведением операций. Однако CNN обнаружила в прошлую неделю, что несколько израильских атак произошли без предварительного предупреждения. Кроме того, Израиль отправляет уведомления об эвакуации через текстовые сообщения поздно ночью, когда большинство людей спят.

Американские официальные лица также обеспокоены действиями Израиля так близко к главному аэропорту Бейрута, что может потенциально затруднить отъезд американских граждан через ограниченные коммерческие возможности, которые все еще доступны.

Райдер раскрыл, что ведутся переговоры между США и Израилем по вопросу безопасности аэропорта, в частности, в отношении американских граждан, проживающих в стране. Кроме того, пресс-секретарь Госдепартамента Миллер подтвердил, что США посоветовали Израилю гарантировать бесперебойную работу дорог, ведущих к аэропорту в Бейруте.

Дополнительную информацию предоставили корреспонденты CNN МД Ли и Алекс Маркуардт.

Спор вокруг действий Израиля в Ливане вызвал вопросы в администрации Байдена о способности США влиять на политику Ближнего Востока, поскольку они пытаются предотвратить эскалацию ограниченной операции Израиля в более широкий конфликт.

Учитывая историю Израиля, когда он запускал операции, которые казались ограниченными, но оставался там надолго, официальные лица США обеспокоены возможностью затяжного конфликта и подчеркивают необходимость дипломатии для разрешения конфликта.

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