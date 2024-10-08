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"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
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"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Основываясь на заявлении австралийской авиакомпании CNN, инцидент на рейсе из Сиднея в аэропорт Ханеда в Токио на прошлой неделе привел к тому, что пассажиры не могли выбрать личные фильмы из-за технической неисправности системы развлечений на борту.

В соответствии с заявлением, экипаж был предоставлен ограниченный список фильмов для трансляции на всех экранах самолета. В результате требований нескольких пассажиров, определенный фильм был выбран на весь полет.

Австралийская авиакомпания не уточнила название фильма в своем заявлении, но сообщения в социальных сетях, якобы от пассажиров на борту, идентифицировали фильм как "Даддио".

Этот драматический фильм 2023 года с участием Дакоты Фаннинг и Шона Пенна получил рейтинг R от Американской ассоциации Motion Pictures за "постоянное использование ненормативной лексики, явное сексуальное содержание и кратковременное изображение обнаженной натуры".

Пользователь Reddit, предположительно находившийся на борту, сообщил, что помимо обнаженки, фильм включал "много секстинга - того типа, где сообщения были явно видны на экране без необходимости в наушниках".

В посте также сообщалось, что прошло примерно час, прежде чем они переключились на более детский фильм, что вызвало значительный дискомфорт, в частности, среди семей и детей на борту. В посте были включены изображения сообщений на экране и упоминания о невозможности пассажиров выключить или приостановить свои экраны.

В своем заявлении Qantas заявила, что экипаж пытался исправить экраны для пассажиров, которые возражали против фильма. После подтверждения того, что это невозможно, они переключились на детский фильм.

Авиакомпания признала причиненный дискомфорт и извинилась, в частности, перед пассажирами, которые подали жалобы на контент. Они также заявили: "Мы глубоко сожалеем о том, что показали такой фильм на весь полет, и настоятельно приносим извинения нашим клиентам за это нежелательное происшествие".

"С тех пор все экраны были установлены на детский фильм на оставшуюся часть полета, что является нашей стандартной практикой в редких случаях, когда выбор фильма индивидуально невозможен. Мы в настоящее время изучаем, как был выбран фильм", - сказал представитель Qantas.

Несмотря на техническую проблему с системой развлечений на борту, многие путешественники на борту выразили желание посмотреть другой фильм. В результате экипаж Qantas принял решение изменить фильм на семейный вариант, чтобы обеспечить комфорт всех пассажиров во время полета.

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