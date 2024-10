Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

На точном месте, где террористы вторглись во время празднования Музыкального фестиваля Новы на юге Израиля год назад, помня о трагических событиях 7 октября, которые привели к гибели более 1200 человек и захвату более 250, стоит памятник.

Жестокое нападение террористов оставило толпу в шоке, когда боевики ХАМАС ворвались на фестиваль, перекрыли пути к отступлению и начали безжалостную расправу. Они целенаправленно преследовали и убивали людей, пытавшихся спастись, и без разбора расстреливали тех, кто находился в своих автомобилях, а также беженцев.

За прошедший год место бойни, изолированное пустынное место вблизи границы с Газой, было преобразовано в памятник.

Раньше это было большое открытое пространство, а теперь оно украшено сотнями одинаковых памятников, на каждом из которых выгравированы имя и фотография погибшего.

Памятник, посвященный Амиту Ицхаку Давиду, изображает веселого молодого человека. Его родные почтили его память на месте в понедельник, обнимаясь и глядя на его фотографию.

В тот день, 23-летний Амит был убит на месте после возвращения из поездки в Южную Америку, где он праздновал окончание своей военной службы.

Кузина Амита Инбар Парнасса рассказала CNN, что семья редко посещает это место. "Просто слишком трудно быть здесь и видеть все это", - сказала она, на ней и других членах семьи были футболки с именем Давида и символом рогов - его любимым жестом.

Анат Магниези, мать Амита Магниези, стояла на коленях возле его портрета на полу, рыдая. Амит был любителем музыки и бывшим борцом, и он также погиб на этом месте.

Разбой на Музыкальном фестивале Новы был самым смертоносным инцидентом во время нападений 7 октября, в результате чего погибло почти треть жертв. Из-за большого количества жертв израильским властям потребовалось несколько месяцев, чтобы точно определить число погибших.

Воскресенье Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) объявили, что на месте погибли 347 человек, в основном молодые, и более 40 были захвачены.

Родственники Габриэля Бараля, в том числе его мать, три брата и близкий друг из армии, собрались на месте, надев одежду с его изображением. Брат Габриэля Йеода сказал, что семья initially думала, что он мог выжить и быть захваченным в Газе.

Но их надежды были разрушены, когда его останки были найдены через несколько недель. После убийства Бараля его нападавшие сожгли его автомобиль. Его обгоревший труп потребовал нескольких недель для опознания.

Свидетельства жертв свидетельствуют о том, что несколько человек подверглись сексуальному насилию и жестокости со стороны нападавших ХАМАС. ХАМАС отрицает обвинения, но сообщения о сексуальном насилии поступают из различных источников - выживших, первых responders и медицинских и судебных экспертов. tanto Организация Объединенных Наций как и Международный уголовный суд представили доказательства того, что сексуальные преступления были совершены нападавшими ХАМАС.

Конфликт продолжается

В годовщину терактов ХАМАС, в понедельник прошел год с тех пор, как Израиль начал свою войну против радикальной группировки в Газе.

Продолжающийся конфликт привел к гибели более 41 000 палестинцев в Газе и вызвал серьезный гуманитарный кризис, вынудив почти всех из 2,2 миллиона жителей полосы бежать.

В течение всего дня по всей Израиле появлялись напоминания о том, что борьба в Газе продолжается. ЦАХАЛ целенаправленно атаковал объекты в полосе Газа, вызывая громкие взрывы на юге Израиля.

Цель Израиля в Газе - уничтожить ХАМАС и спасти оставшихся заложников, но ни одна из этих целей не была достигнута. В то время как годовщина проходила, несколько ракет были запущены в направлении Израиля из Газы, ранив двоих.

Хотя такие ракетные обстрелы случаются нечасто, они показывают, что даже после года интенсивного конфликта боевики в Газе все еще способны наносить удары по Израилю.

Во время поминальной службы, проведенной в кибуце Нир-Оз, траектории ракет, запущенных из Газы, были ясно видны на небе. Сельскохозяйственный поселок из 400 жителей был еще одной целью во время нападений 7 октября; четверть его жителей были убиты или захвачены.

Даниэль Лифшиц, друг погибшего Долева Йехуда, зажег свечу на могиле Йехуда во время поминок и поговорил с CNN. Все в тесной общине были затронуты нападением, так как Йехуд был волонтером-медиком в Нир-Оз, который вышел, чтобы оказать помощь, когда понял, что поселок находится под атакой и есть раненые. Он был убит, но его тело не было найдено и опознано до июня. Жена Йехуда Сигал и трое детей выжили в резне. Их четвертый ребенок родился всего через девять дней.

Сестра Йехуда Арбель была захвачена и увезена в Газу вместе со своим парнем Ариэлем Кунио, а также брат Ариэля Давид, жена Давида Шaulон Кунио и их трехлетние близнецы.

Алон Кунио и близнецы были освобождены в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутом в ноябре, но остальные члены группы все еще находятся в плену.

"Сестра Долева все еще в Газе. Она одна из четырех или пяти ныне живущих там гражданских женщин. Самое главное сейчас - вернуть их всех", - сказал он.

Рожденный и выросший в кибуце, Лифшиц сохранил прочные связи с местом, несмотря на то, что уехал в 16 лет. Его родители, Одед и Йохевед, были похищены из своего дома во время нападения.

Йохевед Лифшиц, тогда 85-летняя, провела более двух недель в плену. Она была освобождена вместе со своей соседкой и подругой Нурит Купер, 79 лет, но к сожалению, оба их мужа остались в плену в Газе.

В июне семья Куперов узнала, что Амирам Купер, 84-летний муж Нурит и один из основателей кибуца, ушел из жизни. К сожалению, его тело по-прежнему удерживается в Газе.

На кладбище Nir Oz Амат Моше, чьи бабушка и дедушка были жителями кибуца, поделилась своими чувствами с CNN. "Это место застыло во времени. Люди из кибуца все еще считаются пропавшими без вести", - сказала она.

В октябре прошлого года бабушка Амат Адина Моше трагически стала свидетельницей вторжения ХАМАС в свой дом и убийства своего мужа Давида. Адину затем похитили и перевезли в Газу, прежде чем она была освобождена в рамках соглашения о прекращении огня в ноябре.

Во время памятной церемонии в понедельник Адина плакала над могилой Давида, ее тело выражало страдания прошлого года. Ее дочь Майя Шошани Моше поспешила к ней, пытаясь утешить, но soon broke down herself.

Ранее Адина публично обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, умоляя вернуть оставленных в заложниках. "У вас есть власть, мистер Нетаньяху. Вы можете вернуть их домой. Я боюсь последствий, если вы не примете мер", - сказала она в феврале, реагируя на отказ Нетаньяху от предложенного ХАМАСом перемирия и сделки с заложниками.

Ее слова отражали чувства многих израильтян, недовольных Нетаньяху. Протесты против премьер-министра и его правительства вновь стали обычным делом, а гнев пролился на общественные мероприятия во время памятных церемоний в понедельник.

В начале дня члены семей заложников маршировали к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, сигналя сиреной в течение двух минут у его входной двери.

Нетаньяху решил держаться в тени, не посещая мероприятие или другие собрания, кроме небольшой церемонии в Иерусалиме.

Когда несколько сотен человек собрались в Тель-Авиве вечером в понедельник, чтобы почтить жертв нападений, политика якобы не должна была быть на повестке дня. Однако для многих выступающих политика была неразрывно связана с судьбой их близких.

Ионатан Шимриз, брат Алона Шимриза, заложника, который позже был убит во время неудачной операции по освобождению в Газе, призвал к правительственному расследованию действий по урегулированию кризиса с заложниками. "Нет руководства, нет ответственности", - сказал он толпе.

Ближний Восток по-прежнему остается очагом конфликтов, а ситуация в Газе остается особенно напряженной. Недавно Организация Объединенных Наций и Международный уголовный суд представили доказательства сексуальных преступлений, совершенных нападающими ХАМАС во время инцидентов 7 октября.

despite Israel's military operations in Gaza, the conflict shows no signs of abating. The Gaza Strip, home to over 2.2 million residents, has been severely affected, with over 41,000 Palestinians having lost their lives as a result.

This global tragedy has brought the Middle East to the forefront of international concern, with the world watching closely to see how the situation unfolds.

