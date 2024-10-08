Чрезмерная дезинформация и недостаток финансовых ресурсов создают проблемы в период выборов, пораженных ураганом

Как продолжаются efforts по восстановлению после урагана Хеллен, готовность страны к урагану Милтон проверяется на прочность и вызывает политический спор из-за дезинформации.

Вице-президент Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, выступила против «дезинформации» бывшего президента Дональда Трампа во время пресс-конференции на базе ВВС Эндрюс. Она назвала это «крайне безответственным» и заявила, что люди, нуждающиеся в помощи от правительства, должны иметь возможность получить ее.

Прошло менее двух недель с тех пор, как ураган Хеллен быстро обрушился на американский Юго-Восток, причинив разрушения в районах Аппалачи, не привыкших к штормовым нагонам, и унес более 200 жизней.

Милтон, который достиг силы урагана пятой категории с поразительной скоростью, движется к столкновению с побережьем Флориды. Глава FEMA Деанн Крисвелл предсказала на CNN, что Милтон станет «историческим» ураганом.

Официальные лица вдоль побережья Мексиканского залива призывают жителей эвакуироваться до прибытия урагана на этой неделе.

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Ураганы часто играют роль в американских политических дискуссиях, особенно в годы выборов. Обычно политики откладывают свои разногласия, чтобы ускорить выделение федерального финансирования в пострадавшие от стихийных бедствий районы.

Однако в этом году бывший президент Дональд Трамп распространяет дезинформацию, пытаясь извлечь политическую выгоду из этих бедствий.

Расследования CNN Даниеля Дейла выявили несколько ложных заявлений Трампа после Хеллен, в том числе:

►Утверждение, что миллиард долларов был «похищен» из FEMA и потрачен на мигрантов

►Упорное утверждение, что FEMA предлагает только $750 помощи индивидуальным лицам, лишившимся своих домов

►Ложное заявление, что в Северной Каролине нет спасательных или чрезвычайных служб

Для более подробной информации об этих и других заявлениях см. отчет Дейла.

‘Лудicrous and utterly unfounded...’

Чтобы прояснить ситуацию, FEMA запустила специальный веб-сайт для борьбы с этими заблуждениями.

Крисвелл объяснила на ABC News' This Week, что идея о том, что средства FEMA пошли на иммигрантов или что республиканские штаты пренебрегаются, «лaughable and utterly unfounded». Она также выразила озабоченность тем, какое влияние имеют такие ложные утверждения на первых responders, назвав это «по-настоящему сожалеющим», что политика ставится выше помощи людям.

Несмотря на доказательства обратного, некоторые сторонники Трампа продолжают верить в его заявления.

В воскресенье CNN's Dana Bash участвовала в жарком споре с со-chairwoman RNC Ларой Трамп (также невесткой бывшего президента Трампа), когда Баш представила доказательства того, что заявление о том, что FEMA предлагает только $750 людям, лишившимся своих домов, ложно. Лара Трамп отказалась признать это.

Баш показала комментарии сенатора от Северной Каролины Тома Тиллиса, который сказал, что правительство делает все возможное в данной ситуации.

«Для тех, кто утверждает, что какое-либо правительство могло быть полностью готово к обстоятельствам, с которыми мы сейчас сталкиваемся, ясно, что они плохо информированы», — сказал Тиллис. «Но я здесь, чтобы сказать, что мы усердно работаем».

Тиллиса также осторожно ответили на ложные заявления Трампа.

«Мы могли бы потенциально обсудить провал политики границы этого администрации и связанные с ними затраты», — сказал он на CBS News' Face the Nation в воскресенье. «Но в настоящее время поток ресурсов в западную Северную Каролину не был затронут».

Ураганы имеют тенденцию играть важную роль в годы выборов. Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи столкнулся с критикой от некоторых республиканцев за несколько дней до выборов 2012 года, когда он появился с тогдашним президентом Бараком Обамой после урагана Санди.

Политика может повлиять на финансирование чрезвычайных ситуаций

Во время следующего избирательного спора возникли tensions regarding, сколько денег следует выделить на помощь при урагане Санди. Некоторые республиканцы выступали за сокращение бюджета в других местах.

Когда Трамп был президентом, он фактически перераспределил средства из FEMA на программы, связанные с иммиграцией, обвиняя нынешнюю администрацию в том же самом безImpact на финансирование Пуэрто-Рико, которое боролось с последствиями урагана Марии, согласно фактической проверке CNN в то время.

E&E NewsPolitico также опубликовал отчет на этой неделе, цитируя бывшего помощника Трампа, который объяснил, что Трампу пришлось показать, что есть республиканские избиратели в Оранж-Каунти, чтобы убедить его предложить помощь Калифорнии при пожарах в 2018 году.

Будет требоваться больше финансирования

Тиллис признал, что FEMA, скорее всего, потребуется дополнительное финансирование в этом году и предложил, чтобы законодатели вернулись в сессию раньше, чтобы убедиться, что FEMA не исчерпает фонды.

На This Week Крисвелл заявила, что FEMA в настоящее время имеет необходимые ресурсы. Однако на прошлой неделе секретарь ДHS Алейхандро Майоркас предупредил, что фонд восстановления после бедствий FEMA может не хватить до конца сезона.

Обычно сезон ураганов длится до ноября.

Когда законодатели голосовали за временный законопроект о финансировании, чтобы продлить работу правительства после выборов, они решили не добавить $10 миллиардов в фонд помощи при бедствиях FEMA, который истощился в этом году после серии стихийных бедствий.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, также появившийся на This Week, выразил другое мнение о реакции FEMA и против идеи, что законодателям нужно вернуться в сессию до выборов.

Джонсон осудил реакцию FEMA на ситуацию с Хеллен на федеральном уровне, назвав это «серьезной ошибкой». Однако он не выразил срочности вернуться в Вашингтон для дальнейшего законодательства о помощи.

«Мы возобновим наши встречи через 30 дней после выборов», — сказал Джонсон во время воскресного интервью. Он признал, что точная оценка дополнительной помощи, необходимой, потребует времени.

Бывший администратор FEMA Крейг Фугат, выступая на CNN на следующий день, выразил похожие мысли. Он оценил, что FEMA имеет достаточно средств для первоначального ответа, но вскоре потребуются дополнительные средства. Не беспокоясь о вовлечении Конгресса, Фугат заметил: "Я столкнулся с этим в прошлых бедствиях. На моём знании, Конгресс никогда не позволял FEMA исчерпать свои ресурсы во время ответа".

Политическая дискуссия о дезинформации в отношении последствий урагана Милтон приводит к разногласиям в стране, поскольку видные фигуры, такие как бывший президент Дональд Трамп, продолжают распространять ложные заявления о мероприятиях по ликвидации последствий бедствия.

В свете этих вводящих в заблуждение заявлений вице-президент Камала Харрис и другие официальные лица демократов резко критиковали действия Трампа, подчеркивая важность приоритетного оказания помощи тем, кто в ней нуждается, а не использования бедствий в политических целях.

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