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Татра Т87 в истории автомобилей - навигация по дорогам рядом с электропроводами.

 and  Mark Rodriguez
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Внешность Татры Т87 необычна с ее тремя «глазами» спереди.
Внешность Татры Т87 необычна с ее тремя «глазами» спереди.

Татра Т87 в истории автомобилей - навигация по дорогам рядом с электропроводами.

Если вы представляете себе старые довоенные автомобили, то, скорее всего, видите слабые, похожие на нос, конструкции. Машины, которые еле двигаются. Но вы еще не встречали Татру Т87. NTV.de решила прокатиться на ней.

Вот она стоит, в своем темном черном цвете, Татра Т87. Ее дебют состоялся аж в 1937 году, так что это настоящий анахронизм по сравнению с современным автопромом, или так кажется на первый взгляд. Говоря о тех машинах, которые мы упоминали ранее: компанию, производившую их, называли Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft, она была основана на границе Моравии-Силезии, которая сейчас называется Копрживнице.

После значительных изменений в мире и регионе в 1918 году старую компанию, производящую пассажирские и грузовые автомобили с конца 1910-х годов, объединили с пражской Ringhoffer AG. Это объединение дало название Татра (Ringhoffer-Tatra AG).

Но еще более интересно участие в Татре того времени австрийского инженера Ханса Лeddwinka. Известный своей дружбой с Фердинандом Порше, говорят, что Порше мог позаимствовать у Лeddwinka concepts, в том числе воздухоохлаждаемые двигатели с плоской, оппозитной компоновкой сзади, подобные Жуку. Чертеж? КдФ-Вagen.

Вернемся к теме Татры Т87. Стоя перед этой обтекаемой машиной, удивляешься, как это возможно, что она была произведена в 1930-х годах. Но это так. Серийная модель с более чем 3000 выпущенными экземплярами. Однако 87-я модель выглядит немного жутко со своим необычным задним крылом. Инженер Эрих Убелакер разработал Татру с учетом аэродинамики, достигнув скорости 160 км/ч с узким двигателем.

В кабине неожиданно современный вид для автомобиля периода 1930-х годов

Татра Т87 кажется почти юной

Но еще более впечатляющим является салон. Если бы не причудливый шрифт на циферблатах элегантных приборов, эту большую туристическую машину можно было бы принять за модель, выпущенную 25 лет назад. Но наблюдение - это одно, а NTV.de действительно испытала Татру Т87.Always good when big car museums like the PS.Speicher in Einbeck keep selected exhibits in driving condition and use them for such productions. This allows the Tatra to be described not only in terms of style but also performance.

Говоря о производительности, это подходящее ключевое слово. В задней части 4,74-метрового футуристического автомобиля того времени находится 3-литровый восьмицилиндровый двигатель с - сюрприз! - воздушным охлаждением и легким алюминиевым головкой цилиндров. После нажатия белой кнопки старт двигатель оживает. Точный крутящий момент, который может генерировать этот источник питания, оснащенный подвесными клапанами и рычагами, неясен, но максимальная мощность 75 л.с. (поздние модели имели 95 л.с.) достигается при менее 4000 об/мин, что указывает на некоторый контроль. Так что давайте поедем. Этот 1,4-тонный автомобиль удивительно легко управляется для современных водителей, привыкших к классическим автомобилям. Механическая четырехступенчатая коробка передач относительно проста в использовании. Требуется некоторая сноровка.

Но после прогрева масла передачи включаются плавно. И восьмицилиндровый двигатель толкает снизу. Хотя вы, возможно, не будете ехать на бешеной скорости, Татра была бы техническим чудом для своего времени. И даже ее управляемость поражает, превосходя то, что ожидалось от довоенных автомобилей. Большинство машин того времени требовали полной концентрации даже на скорости 80 км/ч, но не эта. Этот артефакт с задней подвеской плавно скользит по тихим дорогам вокруг Эйнбека. Конечно, есть некоторая игра в рулевом управлении в среднем положении.

Мощный двигатель V8, установленный в задней части автомобиля, способствует задневесовому распределению массы Татры. В Geschäftmanövrientaождается не рекомендуемый в ходе резких поворотов.

Но лучший способ испытать это - сесть сзади. Удивляет, сколько места Татра предоставляет для задних пассажиров. Как они добились такой компоновки в то время, вопрос, который мы часто обсуждаем сейчас. Не было никаких соображений безопасности и необходимости места для технических помощников. Плюс отсутствует туннель трансмиссии из-за заднего двигателя, и колесная база составляет внушительные 2,85 метра, обеспечивая достаточно места.

Татра: редкая классика сегодня

Есть много места в deuxième ряду! К счастью, благодаря заднему расположению двигателя в автомобиле отсутствует тоннель карданного вала, тем самым обеспечивая больший комфорт для ног.

Расслабляясь в роскошном заднем сиденье, слушая характерный восьмицилиндровый двигатель, пока водитель управляет машиной - что может быть приятнее. Но также весело взяться за большое рулевое колесо и водить большую Татру. Просто будьте осторожны с тормозом. Легкое нажатие, иначе лимузин может стать неустойчивым быстрее, чем вам хотелось бы. Но поездка заканчивается слишком быстро. Удовлетворенно возвращаем Татру Т87 на склад.

Публике время от времени удается полюбоваться на эту редкую Татру в Эйнбеке, стоящей бок о бок с сотнями других экспонатов в теперь уже знаменитом PS.Speicher. Или, может быть, вам бы хотелось ее иметь? Иногда Т87 можно найти на специализированных онлайн-рынках. Цены на эти модели сейчас достигают около четверти миллиона евро. Что мы можем из этого узнать? Не только Феррари, Мерседес или Порше производят дорогие мечты. Иногда объект желания может быть техническим чудом из Восточной Европы.

Татра Т87, несмотря на свои старинные корни, демонстрирует впечатляющие возможности, позволяющие современным водителям легко управлять ее механической четырехступенчатой коробкой передач и демонстрируя просторный салон и впечатляющую управляемость.

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