Mazda MX-5 предлагает множество захватывающих опытов вождения, сохраняя при этом доступность.

Mazda MX-5: Наслаждение без лишней мощи

Некоторые автомобили требуют много лошадиных сил, чтобы доставлять удовольствие, но Mazda MX-5 не нуждается в этом. Однако, чтобы полностью раскрыть его потенциал, действуйте быстро. Не ждите практичности, но получайте удовольствие сполна.

Автомобили, приносящие радость, также могут быть практичными. Но когда речь заходит о Mazda MX-5, наслаждение во время вождения является обязательным. Ведь именно это он предлагает в изобилии.

Mazda - один из немногих крупных производителей автомобилей, которые могут позволить себе чистое удовольствие от вождения. MX-5 существует с 1989 года, наблюдая за приходом и уходом многих конкурентов. Даже текущее поколение, выпускаемое с 2015 года, пережило своего технического близнеца, Fiat 124 Spider. Его долговечность не только в генах; наследие сильное. MX-5 продолжает традицию британских родстеров, сочетая компактные размеры, низкий вес, простоту, мягкую крышу и задний привод в классическую смесь, которая просто эволюционировала со временем.

Остановки в плохом настроении

И смесь по-прежнему вкусна. Садясь низко над дорогой, откидывая мягкую крышу правой рукой, заводя четырехцилиндровый двигатель, беря руль и переключая передачи, невозможно оставаться в плохом настроении. Жесткая подвеска и короткая колесная база, плюс прямое рулевое управление и ветер в волосах, делают вождение непосредственным опытом.

Четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра тестового автомобиля может не производить мелодии, подобные дорогим шести- и восьмицилиндровым спортивным автомобилям, но его линейная тяга и мощность более чем компенсируют это. 200 Нм больше не является новинкой в эпоху турбодвигателей. Но при езде с опущенной крышей MX-5 кажется быстрее, чем показывает спидометр, делая 200 Нм более чем достаточными.

Не для высоких или тех, кто везет много багажа

Однако быстрая езда также является причиной интенсивности поездки. Mazda больше дует в волосы, чем другие кабриолеты, потому что ветровое стекло заканчивается ниже головы водителя, что неудобно для многих жителей Центральной Европы, чей рост превышает 1,80 метра. Кроме того, японский родстер слишком тесен для тех, кто везет много багажа. Маленький багажник может вместить сумку на выходные для двоих, но более длительные поездки требуют строгой упаковки. Салон сам по себе тесный, даже кошелек и телефон с трудом помещаются. Несмотря на тесные условия, интерьер демонстрирует богатый опыт Mazda в области родстеров, с эргономикой, управлением, дизайном и обработкой на высоком уровне.

Apple CarPlay и Android Auto теперь можно использовать беспроводным образом, что приятно удивляет после последнего фейслифтинга. Управление функциями с помощью вращающегося пульта управления между сиденьями - настоящее удовольствие.

Длительные сроки службы и многочисленные обновления

Фейслифтинг. Mazda мастерски сохраняет свежесть своих моделей без полной замены. Как относительно небольшой производитель в глобальном масштабе, Mazda позволяет своим автомобилям работать дольше, но улучшает их в течение этого периода. В результате MX-5 все еще выглядит современно после девяти лет, и его классический дизайн помогает сохранить его привлекательность.

Mazda также превзошла своего итальянского соперника, который часто казался слишком броским с тюнингом Abarth, двухцветной краской и толстыми выхлопными трубами.

MX-5 не нуждается в доказательстве своей состоятельности. Ему не нужны крайние модификации. С фейслифтингом Mazda сосредоточилась на усовершенствованных помощниках, лучшей информационно-развлекательной системе и новом "Режиме трека". Это промежуточная стадия для ESP, которая предоставляет водителям больше свободы, чем стандартный режим, но все еще вмешивается в случае аварий. Однако для того, чтобы толкнуть автомобиль на пределе, требуются усилия, так как Mazda, несмотря на свою маневренность и живость, сохраняет дружелюбный характер, избегает капризов и обеспечивает достаточное сцепление даже в сильный дождь. Скорость или неспешность - маленький родстер преуспевает и наслаждается обоими.

Неподходящий автомобиль для каждодневной эксплуатации

Однако японский автомобиль подходит только для сезонной повседневной эксплуатации. Это не из-за мягкой крыши (которую также можно заменить на жесткую), а из-за общей концепции. Места для багажа мало, водитель сидит близко и не очень комфортно, а пассажиру приходится довольствоваться узким пространством для ног. Даже с закрытой крышей внутри шумно, и комфорт езды ограничен. Но эти небольшие недостатки компенсируются тем, что MX-5 лучше всего наслаждаться как летнюю игрушку на сельских дорогах.

Mazda roadster, в частности, с 1,5-литровым двигателем мощностью 132 л.с., теперь имеет минимальную цену в 33 200 евро. Десять лет назад его предыдущее поколение предлагалось по более доступной цене в 22 800 евро. Если выбрать двигатель 2,0 литра, потребуется не менее 37 800 евро. Но поторопитесь, так как четырехцилиндровый двигатель 2,0 литра естественного aspiratio к концу года перестанет соответствовать нормам выбросов Euro 6e и будет снят с производства. Остается только меньший бензиновый двигатель, который немного уменьшает спортивный дух Mazda MX-5, но суть открытого вождения остается неизменной.

Технические характеристики Mazda MX-5:

Двуместный, двухдверный родстер

Размеры: длина 3.92 м, ширина 1.74 м (1.98 м с зеркалами), высота 1.26 м, база колес 2.31 м, объем багажника: 130 литров

Четырехцилиндровый двигатель объемом 2.0 литра; мощность 184 л.с., пиковый крутящий момент 205 Нм при 4000 об/мин, задний привод, шестиступенчатая механическая коробка передач, 0-100 км/ч: 6.5 секунд, максимальная скорость: 219 км/ч, средний расход топлива: 6.8 л/100 км, выбросы CO2: 153 г/км, стандарт выбросов: Euro 6d, расход топлива по тесту: 8 л/100 км

Цена: начиная с 37 790 евро

Автомобили, подобные Mazda MX-5, предлагают уникальный опыт вождения, приоритизируя удовольствие над практичностью. Несмотря на ограниченное пространство для хранения вещей и тесный салон, MX-5 остается популярным среди энтузиастов благодаря своему захватывающему управлению и динамичной работе двигателя.

В мире автомобилей, Mazda MX-5 выделяется как чистое удовольствие от вождения, предлагая захватывающий опыт, который не омрачается его скромной мощностью двигателя и ограниченной вместительностью багажника.

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