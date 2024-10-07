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Интригует механизм работы клапанов велосипедов.

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 and  Michael Bootcampf
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Интригует механизм работы клапанов велосипедов.

Клапаны для велосипедных шин могут показаться простыми, но они бывают разных форм и размеров. Эти клапаны необходимы для накачивания шин велосипеда, которые в основном наполнены воздухом. Они пропускают воздух внутрь и удерживают его от утечки. Обычно есть клапанный стержень, прикрепленный либо к внутренней камере, либо к ободу шины для бескамерных моделей. Этот стержень имеет внешнюю резьбу, позволяющую прикрепить внутреннюю камеру к ободу и вставить клапан внутрь стержня.

В мире велосипедов три основных типа клапанов получили популярность: Dunlop, Schrader и узкие французские клапаны (также известные как Presta). Все они имеют внутренний механизм, регулирующий поток воздуха внутрь и наружу. Накачивание внутренней камеры или шины обычно требует подключения насоса к клапану.

Клапан Schrader - совместим с клапанами автомобильных шин

Клапан Schrader, похожий на тот, который используется в шинах автомобилей, имеет небольшой штифт, через который воздух поступает внутрь. Чтобы накачать, нажмите на штифт, открыв клапан и позволяя воздуху поступать в内部 камеру. Когда давление на штифт насоса уменьшается, клапан закрывается, удерживая воздух внутри внутренней камеры. Нажатие на внутренний штифт клапана также может позволить выпустить воздух, если это необходимо.

В отличие от этого, клапан Presta использует гайку для фиксации центрального штифта клапана. Перед открытием эту гайку нужно ослабить. После подключения насоса воздух можно протолкнуть через клапан во внутреннюю камеру. После снятия насоса гайка затягивается, закрывая клапан и удерживая воздух внутри шины. Как и клапаны Schrader, клапаны Presta предотвращают выход воздуха, когда они не открываются активно. Подобно клапанам Schrader, клапаны Presta можно открыть, нажав на штифт клапана после ослабления гайки, позволяя воздуху выходить из внутренней камеры или шины.

Клапан Dunlop - самый распространенный

Известный как клапан Dunlop или Blitz, он отличается по конструкции. В отличие от других клапанов, он не имеет внешнего механизма для открытия. Просто поместите головку насоса над отверстием клапана, и воздух будет проталкиваться в клапан. Выше нижнего конца клапана с маленькими отверстиями резиновая манжета расширяется наружу под давлением поступающего воздуха, позволяя воздуху насоса входить во внутреннюю камеру.

После накачивания резиновая манжета плотно сжимается вокруг отверстий, предотвращая утечку воздуха из внутренней камеры. Таким образом, выпуск воздуха нажатием на штифт недопустим. Чтобы выпустить воздух, весь клапан Dunlop нужно снять со стержня клапана или полностью выкрутить из него.

Новый клапан на горизонте

Шваб, немецкий производитель велосипедных шин, планирует представить новый тип клапана: Clik Valve. К уникальным особенностям относятся головка насоса, специально разработанная для клапана, которая надежно соединяется с отверстием клапана с характерным щелчком, обеспечивая плотное уплотнение. Внутри Clik Valve пружина предотвращает утечку воздуха из накачанной камеры. Когда соответствующая головка Clik-Valve помещается над клапаном, пружина сжимается, и воздушный канал внутри клапана открывается. Clik Valve должен появиться на рынке к концу 2024 года.

Технические аспекты клапана Schrader позволяют легко идентифицировать его по сходству с клапанами автомобилей. Этот тип клапана использует небольшой штифт для входа воздуха, требующий давления на штифт для накачивания и выпуска воздуха по мере необходимости.

При обсуждении новых разработок в мире велосипедных шин технические детали предстоящего клапана Clik от Шваба включают специально разработанную головку насоса для надежного соединения и внутреннюю пружину для предотвращения утечек воздуха.

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