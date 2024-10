Журнал путешествия Opel Mokka Electric: способен также покрывать длинные расстояния

Opel Mokka с электроприводом получает прирост мощности и запаса хода, как сообщает ntv.de.

Opel нашел оригинальный способ представить новую модель публике. Хотя Mokka Electric не является полностью новой моделью, его электродвигатель получил тот же прирост мощности (с 136 до 156 л.с.), что и его электрические аналоги в группе Stellantis.

Но самое главное - это увеличение емкости аккумулятора. Емкость аккумулятора увеличена с 51 до 54 кВт⋅ч, а его энергопотребление снижено примерно на 0,5 кВт⋅ч/100 км до 15,2 кВт⋅ч (WLTP). Это увеличивает номинальный запас хода WLTP с 336 до 406 километров. Эти цифры выглядят впечатляюще, но как Mokka ведет себя в реальных условиях вождения?

Тысяча километров без проблем

Mokka предназначен для городской езды, а не для дальних поездок. Но Opel захотел проверить его пределы и отправил его на ралли ED1000. Это испытание требовало от Mokka преодолеть более 1000 километров в течение одного дня. С аккумулятором емкостью 54 кВт⋅ч Rüsselsheimer определенно не предназначен для таких испытаний. Но, как и люди, Mokka доказал, что может справиться с задачей.

Путешествие начинается с полностью заряженного аккумулятора в Дюссельдорфе, затем продолжается к голландскому побережью через Брюссель. После обеденного перерыва следующей остановкой является Папенбург, за которым следует возвращение в исходную точку. В итоге Mokka преодолеет 1006 километров. Его способность выдерживать такие длинные поездки не связана с его возможностью быстрой зарядки. Вместо этого он полагается на традиционную архитектуру 400 вольт. Кроме того, меньшие аккумуляторы не могут заряжаться быстро, когда их емкость приближается к пределу, что приводит к снижению мощности зарядки.

Четыре остановки для зарядки по пути

Зная, что мне придется часто заряжаться, я сохранял спокойствие. Удерживая стабильную скорость и заряжая аккумулятор до 80% SOC, я успешно преодолел 1000 километров. Я ехал со скоростью 120 км/ч на немецких и бельгийских автострадах, замедляясь до 100 км/ч в Нидерландах днем.

despite the long journey, only four charging stops were required, each lasting about 80 minutes. Given the vehicle's segment, this is an acceptable charging time. However, the "Long Range" Mokka with the upgraded battery-motor unit isn't cheap - Opel is asking a hefty 44,720 euros for it.

Богато оснащенный, дорогой Mokka E-top

Opel действительно хорошо оснащен, предлагая бесключевой замок и адаптивный круиз-контроль, который регулирует ускорение и торможение в зависимости от дорожных условий, даже полностью останавливаясь. Однако эти премиальные функции могут быть непомерными для бюджетно ориентированных покупателей. Для них Opel предлагает традиционные силовые установки, с Mokka, начинающимся с 28 565 евро.

Кроме того, Mokka преуспевает в нескольких областях. Он предлагает комфортное сиденье для своего класса, хотя заднее пространство для ног несколько ограничено. Его возраст в линейке Opel очевиден - отсутствуют порты USB-C. Несмотря на это, компактный внедорожник сохраняет современный вид благодаря своей характерной решетке "Vizor" и стильным светодиодным фонарям. Опционная двухцветная окраска (с черным контрастным крышей) добавляет спортивный штрих. Даже электрическая версия доказала свою состоятельность в длительных поездках.

