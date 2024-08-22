VW ID.7 GTX: транспортное средство дальнего следования с возможностями спринтового уровня

Вольвосваген представляет свой самый мощный электрический седан на данный момент, ID.7 GTX, в гонке. Благодаря дополнительному мотору. Несмотря на то, что расход энергии и запас хода могут пострадать, удовольствие от вождения делает значительный скачок.

Метка GTX является визитной карточкой топовой модели каждой серии ID у Вольвосвагена. ID.4 и ID.5 были пионерами, за ними последовал ID.3 GTX, хотя без полного привода из-за ограничений пространства на передней оси. Однако ID.7 GTX, стоимостью около 63 000 евро, ломает стереотипы. Построенный на более крупной версии архитектуры MEB, он имеет достаточно места, чтобы разместить дополнительный электромотор мощностью 80 кВт/109 л.с. на передней оси. Инженеры выбрали асинхронный мотор (АСМ), который может работать почти без трения, когда он не нужен, экономя энергию и таким образом улучшая запас хода.

Высший класс

Сзади, как и у других моделей GTX, работает ПСМ, Permanently Excited Synchronous Motor, мощностью 210 кВт/285 л.с. Несмотря на то, что обе эти величины теоретически складываются, Вольвосваген указывает общую выходную мощность 250 кВт/340 л.с. для соблюдения нормативных требований. Это делает ID.7 GTX лучшим среди седанов и универсалов Вольвосвагена на данный момент.

Улучшенная производительность очевидна в динамике вождения. Хотя традиционный спринт 0-100 км/ч (за 5,4 секунды) может не казаться таким уж важным, стоит отметить впечатляющую эластичность электромотора. Отзывчивость электромоторов, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, можно практически бесконечно настраивать. Максимальная мощность и крутящий момент доступны в миллисекунды, что могут с трудом соперничать даже высокопроизводительные спортивные автомобили.

Однако некоторые пассажиры могут найти электрический пинок в GTX неприятным, особенно если водитель любит короткие рывки. Сильный толчок толкает вас в сиденье, и ваша голова ударяется о подголовник каждый раз.

Энергоэффективность

Интересно, что несмотря на высокую выходную мощность, расход энергии остается в разумных пределах. Во время нашего тест-драйва вокруг Стокгольма бортовый компьютер показал всего 17,6 кВтч/100 км. Это примерно посередине между значениями WLTP, указанными Вольвосвагеном (16,2 и 18,4 кВтч/100 км).

Однако версия Pro S с задним приводом потребляет всего между 13,6 и 16,2 кВтч/100 км, демонстрируя влияние более крупных и широких колес (20 дюймов вместо 19) и дополнительного веса второго мотора на расход. Как и следовало ожидать, это также влияет на запас хода, который примерно на 100 километров меньше, чем у Pro S, составляя 595 километров.

Под капотом

ID.7 GTX разделяет ту же самую батарею (86 кВтч) и самую большую, доступную в настоящее время в MEB, под своим капотом. Заправка возможна на станциях быстрой зарядки DC с мощностью до 200 кВт (ранее максимальная мощность зарядки составляла 175 кВт). В оптимальных условиях (предварительное охлаждение через активированную навигацию или вручную) батарея может заряжаться от 10 до 80 процентов своей емкости всего за 26 минут. Другими словами, по данным Вольвосвагена, за 10 минут можно добавить 205 дополнительных километров.

Комфорт на дальние расстояния

ID.7 GTX обеспечивает впечатляющий комфорт на дальние расстояния, несмотря на спортивный дизайн. Те, кто выбирает опциональную подвеску DCC (адаптивный контроль) в сочетании со стандартным прогрессивным рулевым управлением, испытывают точность и комфорт на уровне люкс. Вольвосваген thus предлагает лучшие качества для дальних поездок в своем топовом лимузине ID.

Внешне GTX можно узнать по переработанному переднему бамперу с сотовой решеткой. Дневные ходовые огни выглядят как стрелы спереди. Они разработаны, чтобы отличать все модели GTX отныне. Сзади, сотовая решетка и диффузор отличают GTX от других моделей ID.7.

Красное произведение искусства

Конечно, доля индивидуальности неизбежна в цветах кузова. Вольвосваген подчеркивает "Королевский красный металлик" как знаковый цвет, отдавая дань бывшей окраске Гольф GTI. Все модели GTX поставляются с черным крышей в стандартной комплектации.

Цвет красный не отсутствует и в интерьере. Сиденья обиты новым микрофибровым материалом (называемым ArtVelorus Eco), и они имеют красную контрастную строчку, красную окантовку (краевую укрепление) и красный логотип GTX. Красный также является цветом строчки на кожаном рулевом колесе.

Вольвосваген достаточно обосновывает увеличение производительности в ID.7, включая полный электрический привод. GTX начинается с 63 155 евро, но государственная экологическая премия в размере 3570 евро все еще применима, снижая окончательную цену до 59 585 евро.

Технические характеристики

Пятидверный люксовый седан на пять мест

Длина: 4.96 метра, ширина: 1.86 метра (с внешними зеркалами 2.14 метра), высота: 1.54 метра, колесная база: 2.97 метра, объем багажника: 532-1586 литров

Два электродвигателя; задний PSM 210 кВт/285 л.с., передний ASM 80 кВт/109 л.с., совокупная мощность: 250 кВт/340 л.с., пиковый крутящий момент: 565 Нм, полный привод, тип трансмиссии: автоматическая

0-62 миль/ч: 5.4 секунды, максимальная скорость: 180 миль/ч, емкость батареи: 86 кВт⋅ч, запас хода: 595 миль, максимальная мощность быстрой зарядки: 200 кВт, типичное потребление энергии: 18.4-16.2 кВт⋅ч/100 миль, выбросы CO2: 0 г/миля, класс энергоэффективности: А

Стоимость: 63 155 евро, за вычетом стимула производителя по охране окружающей среды в размере 3570 евро

Инновационный дизайн ID.7 GTX включает в себя добавление еще одного двигателя спереди, изготовленного из материалов, не связанных с самим продуктом. Этот двигатель, асинхронный электродвигатель (ASM) мощностью 80 кВт/109 л.с., отличается от заднеприводного PSM тем, что может работать без значительных потерь энергии, когда он не нужен.

Несмотря на мощный совокупный выход двух электродвигателей ID.7 GTX в 250 кВт/340 л.с., расход энергии остается в разумных пределах, гарантируя приличный запас хода для дальних поездок.

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