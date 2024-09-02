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Вводный путь Детлефа в четырехколесные транспортные средства с Globebus Performance 4x4

 and  Melissa Williams
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Вводный путь Детлефа в четырехколесные транспортные средства с Globebus Performance 4x4

Современная компания Dethleffs признает актуальные тренды в мире кемпинга. В результате, на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе (до 8 сентября) они представляют свой первый полноприводный автодом.Globebus Performance 4x4, созданный на базе VW Crafter, дебютирует как серийный прототип, и его производство скоро начнется, начиная с роскошно оборудованной "Первой серии" по цене 120 000 евро, доступной для покупки на выставке.

В отличие от некоторых конкурентов, Dethleffs, входящая в группу Erwin Hymer, не выбрала в качестве базового автомобиля Mercedes Sprinter, а предпочла VW Crafter, в частности, его полноприводную версию, тем самым демонстрируя свою приверженность отраслевым трендам.

Внедорожные возможности, но не экспедиционный автомобиль

Грязно-серый и заметно обозначенный внедорожный модель Dethleffs оснащен некоторыми внедорожными атрибутами, такими как 18-дюймовые внедорожные шины на матовой черной дисках, световая полоса LED, бампера, козырек, лестница и перила также в матовом черном цвете. Однако компания из Алльгой не называет его экспедиционным автомобилем или жестким внедорожником. Несмотря на то, что это могут быть грунтовые дороги, песчаные подходы к пляжу, гравий или ледяные склоны, 4x4 Globebus может легко добраться до отдаленных мест.

Для длительного проживания на живописных, отдаленных кемпингах Dethleffs сделала ставку на автономность. В Globebus есть дизельный обогреватель, а электрический компрессорный холодильник емкостью 131 литр питается от внушительной батареи литий-ионных аккумуляторов емкостью 263 Ач. Единственное газовое устройство - двухконфорочная плита, требующая небольшой 2,8-килограммовой газовой баллон под кухонным шкафом, исключая необходимость в громоздких газовых баллонах и максимально увеличивая пространство для хранения.

Экологически чистый сухой туалет Clesana C1 и система фильтрации воды также усиливают независимость в дороге. Оба будут предлагаться в качестве опций в серийной версии. Внутренняя планировка соответствует стандартной схеме, с четырехместной зоной отдыха спереди, ванной и кухней в центре vehicles, и отдельными кроватями сзади. Подвал под гаражом выложен алюминиевой гофрированной жестью и может вместить до 350 кг.

Мaneuverable due to its short wheelbase

Компактный Crafter позволяет 6,85-метровому, 2,20-метровому полноприводному полуинтегрированному автодому сохранять разумную маневренность и управляемость. Однако удлиненный задний свес требует осторожности при маневрировании. Стандартный двигатель First Edition - мощный дизельный двигатель 120 кВт / 163 л.с., сочетающийся с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, блокировкой дифференциала и подъемом на 5 см. Передняя ось усилена, а пневматическая подвеска задней оси повышает комфорт вождения.

Принимая во внимание вес полноприводной модели, разрешенная общая масса автодома составляет 3,88 т. Будет ли в будущем представлена версия с задним приводом, возможно, в классе 3,5 т, пока не подтверждено.

Выбор Dethleffs в качестве базового автомобиля для своего нового полноприводного автодома VW Crafter 4x4 соответствует отраслевым трендам, демонстрируя их приверженность современным автомобилям, отвечающим потребностям современного кемпинга.

Компактные размеры и маневренность Globebus Performance 4x4, обусловленные его короткой колесной базой, делают его привлекательным выбором для тех, кто ищет приключений, не жертвуя легкостью передвижения в автомобилях.

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