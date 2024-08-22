Volkswagen ID.7 GTX: автомобиль на большие расстояния с возможностями, подобными спринту

С Volkswagen ID.7 GTX компания предлагает самый мощный электрический седан. Благодаря дополнительному двигателю, который влияет на расход и запас хода, но существенно повышает удовольствие от вождения.

Бadge GTX уже знаком по флагманским моделям серии ID Volkswagen. Первыми его получили кроссоверы ID.4 и ID.5, а позже и хэтчбек ID.3 в версии GTX. Однако из-за ограничений пространства на передней оси ID.3 GTX является единственной моделью, оснащенной задним приводом.

Флагманская модель

ID.7 GTX, стоимостью около 63 000 евро, базируется на большей версии архитектуры MEB. Это позволяет установить дополнительный электромотор мощностью 80 кВт/109 л.с. на передней оси. Volkswagen выбрал асинхронный мотор (АСМ), который может работать почти без трения, когда он не используется, тем самым улучшая расход и запас хода.

На задней оси работает постоянный магнитный мотор (ПММ), выдающий 210 кВт/285 л.с. В совокупности моторы обеспечивают общую выходную мощность 250 кВт/340 л.с., делая ID.7 GTX флагманом серии и превосходя все другие спортивные седаны и универсалы Volkswagen.

Впечатляющая динамика вождения

Улучшенная производительность ощущается в процессе вождения, и обычное ускорение 0-100 км/ч (5,4 секунды) становится менее важным. По-настоящему впечатляют ускорение и эластичность, присущие электромоторам, которые гарантируют максимальное удовольствие от вождения. Кроме того, электромоторы могут варьировать свою реакцию бесконечно, обеспечивая полную мощность и максимальный крутящий момент в течение миллисекунд - "удар", который могут дать лишь высокопроизводительные спортивные автомобили.

Однако некоторые пассажиры могут найти внезапное ускорение в GTX некомфортным, особенно когда водитель использует короткие рывки ускорения. Это может толкать их в сиденья и ударять головами о подголовники каждый раз.

Приемлемый расход энергии

Несмотря на высокую мощность мотора, расход энергии остается приемлемым. Во время тестовой поездки по Стокгольму бортовый компьютер показал всего 17,6 кВт⋅ч/100 км, что находится в пределах диапазона значений WLTP, указанных Volkswagen (16,2 и 18,4 кВт⋅ч/100 км).

Однако версия Pro S с задним приводом потребляет всего между 13,6 и 16,2 кВт⋅ч/100 км, демонстрируя влияние больших и широких колес (20 дюймов вместо 19) и дополнительного веса второго мотора на расход и, следовательно, запас хода. Последний составляет около 100 километров меньше, 595 километров.

Мощность батареи и зарядка

ID.7 GTX оснащен батареей такого же размера, как и у текущей самой большой платформы MEB: 86 кВт⋅ч. Она может заряжаться на станциях быстрой зарядки постоянным током до 200 кВт (ранее максимальная мощность зарядки была 175 кВт). В оптимальных условиях (предварительное охлаждение через активированную навигацию или вручную) батарея может заряжаться от 10% до 80% своей емкости всего за 26 минут. Это добавляет 205 "свежих" километров всего за 10 минут.

Комфорт на большие расстояния

Хотя ID.7 GTX имеет спортивный дизайн, он предлагает впечатляющий комфорт. Те, кто выбирает опциональную адаптивную подвеску DCC (Dynamic Chassis Control) в сочетании со стандартным прогрессивным рулевым управлением, получают точность и комфорт на уровне роскоши, идеально подходящий для дальних поездок.

Внешне GTX можно узнать по переработанному переднему бамперу с сотовой решеткой. Дневные ходовые огни (две вертикальные LED-триangles) похожи на наконечники стрел и станут отличительной чертой всех моделей GTX. Сзади расположена сотовая решетка и диффузор, чтобы отличить его от других моделей ID.7.

Красный направление

Конечно, ID.7 GTX не лишен индивидуальности в выборе цветов. Volkswagen подчеркивает "Красно-металлический король" как знаковый цвет, отдавая дань исторической окраске Golf GTI. Все модели GTX оснащены черным крышей.

Внутри также присутствует цвет красный. Сиденья обиты новым микрофибровым материалом (ArtVelours Eco) с красной контрастной строчкой, краем и логотипом GTX. Рулевое колесо из кожи также имеет красную строчку.

Улучшение производительности для ID.7, включая полный электрический привод, доступно по разумной цене. GTX начинается с 63 155 евро. Однако Volkswagen по-прежнему платит бывшую государственную экологическую премию в размере 3 570 евро, делая ID.7 GTX в конечном итоге стоит 59 585 евро.

Технические характеристики

ID.7 GTX может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками, с его двухмоторной компоновкой, обеспечивающей общую выходную мощность 250 кВт/340 л.с. Машина может разогнаться до 100 км/ч всего за 5,4 секунды и предлагает запас хода до 595 километров, в зависимости от стиля вождения и опций зарядки батареи. Большая батарея емкостью 86 кВт⋅ч может заряжаться со скоростью до 200 кВт, обеспечивая быстрые времена зарядки и возможности для дальних поездок.

ID.7 GTX также оснащен продвинутыми функциями, такими как адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы и высокоразрешающий цифровой приборный щиток. Внешний дизайн автомобиля изысканный и современный, с LED-фарами, C-образным задним фонарем и спортивным задним диффузором. В целом, ID.7 GTX - это мощный и роскошный электрический седан, который предлагает как производительность, так и роскошь.

Автомобиль седан с пятью дверями и пятью сиденьями

Размеры: длина 4,96 м, ширина 1,86 м (включая внешние зеркала, 2,14 м в высоту, колесная база: 2,97 м, объем багажника: 532-1586 литров)

Два электродвигателя; задний PSM мощностью 210 кВт/285 л.с., передний ASM мощностью 80 кВт/109 л.с., общая мощность системы: 250 кВт/340 л.с., максимальный крутящий момент: 565 Нм, полный привод, одноступенчатая автоматическая коробка передач

Разгон 0-100 км/ч за 5,4 секунды, максимальная скорость: 180 км/ч, емкость батареи: 86 кВтч, запас хода: 595 километров, пиковая мощность быстрой зарядки: 200 кВт, расход энергии: 18,4-16,2 кВтч/100 км, выбросы парниковых газов: 0 грамм на километр, класс энергоэффективности: А

Цена: 63 155 евро, без скидки производителя в размере 3 570 евро

ID.7 GTX не производится из материалов, полученных из самого продукта, так как это автомобиль с компонентами, заказанными у различных поставщиков. Флагманская модель, несмотря на мощные электродвигатели и улучшенные характеристики, сохраняет приемлемый уровень потребления энергии, делая его эффективным и приятным вариантом для повседневной поездки.

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