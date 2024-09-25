Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения

Второе поколение переднеприводного BMW 1 Series готовится вернуться на рынок после пятилетнего отсутствия. Является ли этот новый модельный ряд шагом вперед?

Когда пять лет назад дебютировал первый переднеприводной BMW 1 Series (первым переднеприводным BMW был 2 Series Active Tourer в 2014 году), мнения автомобильных экспертов разделились. Некоторые критиковали чувствительность рулевого управления и переход от автоматической коробки передач с гидротрансформатором к роботизированной коробке передач. Другие хвалили добавленное пространство. Неудивительно, что отсутствие тоннеля карданного вала и поперечное, а не продольное расположение двигателя экономят место, что выгодно для пассажиров.

Теперь готовится дебютировать второе поколение, и фанаты следят за этим с нетерпением. При изучении технических характеристик уже слышны скептические голоса. Почему 120 (теперь без буквенного суффикса) с снаряженной массой 1500 кг разгоняется до 100 км/ч примерно на секунду дольше, чем предыдущий 120i? Ответ прост - новая модель имеет на 8 л.с. меньше мощности, чем предыдущая. Мощность обеспечивается 156 лошадиными силами и 20 электрическими лошадиными силами, а электромотор в семиступенчатой роботизированной коробке передач добавляет дополнительные 55 Нм. Менеджмент по продукции объясняет снижение мощности тем, что 120 больше похож на старый 118i. Интересный аргумент.

120 теперь обозначает три цилиндра

В любом случае, 120 (теперь обозначен как "F70") использует трехцилиндровый двигатель B38 от предыдущего 118i. Вы слышите его с первого километра - он начинается с глухого гудения вместо гладкого урчания, но потеря мощности не сразу заметна. В повседневном использовании номинально немного меньшее ускорение незначительно. Более сюрпризом является то, что буст не полностью устраняет легкую турбо-задержку высокотехнологичного двигателя Оtto. BMW оснастил 240-Нм бензиновый двигатель непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания или впускной коллектор для эффективности, и он работает по принципу Миллера с более короткими периодами открытия впускного клапана. Это снижает расход топлива до менее шести литров на 100 км в цикле WLTP.

Те, кто выбирает значительно более дорогую M135 xDrive (56 200 евро вместо базовой цены 37 900 евро), скорее всего, больше заинтересованы в производительности, чем в экономии топлива. BMW пресс-команда также привезла эту модель для тестирования. Доступные, явно окрашенные в сигнальный зеленый цвет топовые версии с 300 л.с. (без электрификации) могут потреблять до восьми литров премиального бензина.

Взамен показатели производительности указывают на то, что эта модель M Performance полностью ориентирована на производительность. Четырехцилиндровый двигатель практически без проблем сцепления разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Кроме того, что все колеса ведущие, инженеры также оснастили эту модель механическим самоблокирующимся дифференциалом на передней оси. И поскольку сложная силовая установка с замедленным наращиванием крутящего момента, например, по сравнению с электродвигателем и многочисленными переключениями передач, может не всегда мгновенно реагировать в зависимости от режима вождения, на подрулевых лепестках есть функция буста, подобная другим моделям BMW. В этом случае пассажир надежно пристегнут к новому дизайну сиденья при разгоне с полной нагрузкой двигателя.

Агрессивный M135 xDrive

В режиме "Спорт" 1 Series ведет себя еще более агрессивно, акцентируя каждый переключение передач роботизированной коробки передач кратковременным выхлопом. Может ли этот намеренно составленный агрессивный тон заменить более изысканный звук прежних рядных шестерок с задним приводом? Не совсем. Но маневренность на извилистой сельской дороге развеивает это беспокойство. Вы чувствуете связь с машиной, управляя 1,6-тонным M135 xDrive (здесь отсутствует "i", и в будущем он будет зарезервирован для электромобилей).

Многие улучшения в области подвески предназначены для повышения точности рулевого управления BMW 1 Series. Кузов стал жестче, и поперечина в моторном отсеке генерирует еще больше жесткости. Топовая версия может поворачивать более резко, что также может быть связано с немного измененным соотношением рулевого управления, но трудно упрекнуть этот маневренный компактный спортивный автомобиль в отсутствии удовольствия. Кроме того, во время быстрой езды пассажиры приятно удерживаются в центре благодаря контурным спортивным сиденьям с кожаной отделкой Alcantara.

Между тем, новый 1 Series вырос примерно на четыре сантиметра в длину до 4,36 метров, сохранив ту же колесную базу 2,67 метров. Предыдущий автомобиль казался не тесным, но впечатление при входе совсем другое: физические кнопки почти исчезли, их заменило BMW Operating System 7, к которому нужно привыкнуть. Пока не ясно, сможет ли кто-то привыкнуть или захочет опциональную автоматизацию уровня 2.

Иллюминированная решетка радиатора теперь стандартная, служа визуальным акцентом, особенно в сумерках. В остальном компактный автомобиль предстает приятным и сдержанным, избегая чрезмерного использования складок на кузове. "Сохраняй простоту" кажется девизом дизайна. Легкие выемки в задних фонарях напоминают купеобразный X2 и сигнализируют о семейной принадлежности. Кроме того, компактный автомобиль демонстрирует новый стиль BMW, с обозначением модели, расположенным в области хорошо продуманного изгиба Хофмайстера (С-столб). Приятно.

Вот ваш текст, перефразированный на русский язык.

Чтобы прояснить, модель 120i не является бюджетным вариантом. Другой вариант - это модель 116 без электрического усиления (122 л.с.), идеальная для тех, кто ценит производительность, и доступная по цене 32 900 евро. Кроме того, доступны две дизельные модели - 118d и 120d, стоимостью 38 200 и 40 500 евро соответственно. Разница в том, что модель 120d предлагает дополнительные 20 электрических лошадиных сил, увеличивая выходную мощность до 163 л.с. Модель 123 xDrive среднего класса (выходная мощность 218 л.с.) завершает линейку моделей. Принятие решения с этой новой моделью не будет легким, равно как и удовольствие от вождения. Попробуйте сами.

Если вы ищете более доступный вариант с мощным двигателем, обратите внимание на модель 116 без электрического усиления, предлагающую 122 л.с. по цене 32 900 евро. Любители автомобилей могут оценить широкий выбор: помимо модели 120i, доступны модели 116, 118d, 120d и модель 123 xDrive среднего класса, каждая из которых предлагает уникальные варианты производительности и ценообразования.

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