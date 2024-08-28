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Системы антишлингеров проходят оценку ADAC - не все одобряют результаты

 and  Max Becker
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Системы антишлингеров проходят оценку ADAC - не все одобряют результаты

Анти-разворотные системы жизненно важны для поддержания тяжелых прицепов на правильном курсе даже в сложных дорожных условиях. Однако их эффективность варьируется. ADAC протестировал несколько стабилизационных систем.

В Германии число зарегистрированных прицепов неуклонно растет - сейчас мы имеем дело с 8,4 миллиона прицепов, в том числе 756 000 автодомов. Для новичков и тех, кто имеет меньше опыта, буксировка прицепа может быть сложной. Автомобиль, буксирующий прицеп, кардинально меняет динамику вождения. "Прицеп, буксируемый автомобилем, более чувствителен к боковому ветру и смене полосы движения, чем одиночное транспортное средство, что часто приводит к нежелательному заносу", - объясняет ADAC.

В определенных ситуациях динамика вождения может стать неконтролируемой для водителя. Вот где стабилизационные системы, три из которых были протестированы ADAC, становятся полезными. Все эти системы работают по одному и тому же принципу: если система обнаруживает движения прицепа и считает ситуацию критической, активируется тормоз прицепа.

Система ATC 2.0 от AL-KO заняла первое место с общим баллом 1,5, превзойдя все тесты стабильности вождения. Бюджетный вариант, система LEAS, также показал хорошие результаты в тестах, но имел недостатки в обработке, получив общий балл 2,0. Система Knott ETS Plus заняла третье место с баллом 2,8 из-за запоздалых реакций в тесте на маневрирование.

При выборе анти-разворотной системы важна совместимость. Например, система AL-KO совместима только с осями AL-KO, в то время как решение Knott работает tanto с осями Knott, как и с AL-KO. LEAS от BL-Trading, однако, совместим со всеми осями.

ADAC также рекомендует профессиональную установку, при этом светодиодный индикатор должен быть расположен спереди автодома. Чтобы минимизировать вероятность опасных ситуаций на дороге, клуб предлагает правильную загрузку и распределение веса прицепа. Если прицеп все еще раскачивается, держите руль крепко и аккуратно нажимайте на тормоза.

Транспортные средства, оборудованные прицепами, могут испытывать трудности в сложных дорожных условиях. В таких случаях эффективность анти-разворотных систем, подобных тем, которые были протестированы ADAC, становится жизненно важной для предотвращения нежелательных движений прицепа и возможного заноса.

Несмотря на достижения в автомобильной технологии, внедрение надежных стабилизационных систем в сочетаниях автомобиль-прицеп по-прежнему является серьезной проблемой безопасности на дорогах.

Испытания на противоésőчную устойчивость, проведенные ADAC, показали, что система AL-KO доказала свою эффективность больше всего

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