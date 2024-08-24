Сегодняшняя молодежь проявляет большую склонность к электромобилям.

В Германии преобладает скептическое отношение к электромобилям, которое, как показывает исследование, проведенное страховой компанией ADAC в области электронной мобильности, в основном характерно для старших поколений. Согласно этому исследованию, 29% водителей в возрасте от 18 до 29 лет считают, что их следующее транспортное средство будет электрическим, в то время как лишь 9% тех, кто старше 50 лет, разделяют это мнение.

Среди молодого поколения более половины склонны приобрести электромобиль. Кроме 29%, которые без колебаний или скорее всего выберут электромобиль для следующей покупки, еще 28% относятся к категории "возможно". Однако этот процент резко падает до 18% среди тех, кто старше 50 лет.

Частота использования электромобилей также склоняется к более молодому поколению. 12% тех, кто моложе 30 лет, регулярно ездят на электромобилях, в отличие от 4% среди тех, кто старше 50 лет.

Важнее ли диапазон или цена?

При опросе о главных факторах, которые учитываются при покупке электромобиля, диапазон вышел на первое место среди всех респондентов с впечатляющими 38%, а разумная цена покупки заняла второе место с 33%. Около 25% участников не могли выбрать между этими двумя критериями.

Среди регулярных водителей электромобилей диапазон превосходит важность цены в значительной степени, с 68%, считающими диапазон главным приоритетом, по сравнению с 24%, которые склоняются к более доступной цене.

Исследование также выявило значительные пробелы в понимании электромобилей среди респондентов. Опасно то, что 50% участников признались, что не полностью понимают преимущества и недостатки электромобилей, в то время как лишь 49% продемонстрировали более информированное отношение к этому вопросу.

На основе исследования, проведенного страховой компанией ADAC, опрос показывает, что среди тех, кто в возрасте от 18 до 29 лет, больший процент (29%) считает, что их следующее транспортное средство будет электрическим, чем среди тех, кто старше 50 лет (9%). Кроме того, результаты опроса свидетельствуют о том, что регулярное использование электромобилей больше распространено среди более молодых поколений, с 12% тех, кто моложе 30 лет, регулярно ездящих на электромобилях, по сравнению с 4% тех, кто старше 50 лет.

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