Роскошный гибридный Lexus RX 500h: экзотическая практичность с солидной фигурой

В давние времена число 500 было синонимом солидного "Мерседеса" с мощным двигателем V8. Яркий новатор Лексус, престижный филиал Тойоты, принял это обозначение и применил его к своему большому внедорожнику RX, хотя под его капотом не скрывается настоящий V8.

Лексус знаменит своими роскошными автомобилями с мощными двигателями, заключенными в стильные дизайны. А когда речь заходит о гибридных силовых установках, Лексус предлагает множество вариантов, сочетающих электромоторы и даже V8.

В настоящее время у нас есть Лексус RX 500h, который растягивается до 4,89 метров и по-прежнему демонстрирует эксцентричный внешний вид с хаотичными линиями и выраженными складками. Но сюрприз под капотом – компактный 2,4-литровый двигатель V4, хотя и мощный с 271 л.с. Эту мощность дополняют два прочных электромотора (87 л.с. на передней оси и 103 л.с. на задней).

Если вас интересует производительность этой уникальной силовой установки в этом роскошном автомобиле, вы не будете разочарованы. Двигатель не обеспечивает традиционного богатого звука, который ассоциируется с роскошными автомобилями, но у него есть своя собственная привлекательность. Кроме того, инженеры добавили спортивный характер в топовый RX, что очевидно в лейбле "F Sport+".

Кроме того, этот RX оснащен революционной для гибридов Лексус функцией – он заменяет традиционный CVT (система разделения мощности) на шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Двигатель V4 также турбированный.

Роскошный интерьер

За рулем этого RX нет характерного "эффекта резинового банана", когда обороты остаются высокими, что делает поездку более плавной. Интерьер спроектирован с комфортом и элегантностью в виду, идеальный для длительных поездок. Роскошные, мягкие кожаные сиденья, просторное пространство для ног и высококлассная атмосфера гарантируют приятное путешествие.

Дизайнеры Лексус в последнее время делают акцент на практичности, как в этом случае с центральным дисплеем, обращенным к водителю – решение, которое может быть критически воспринято с точки зрения удобства просмотра для пассажира. Тем не менее, информационно-развлекательная система Лексус имеет свои особенности – например, сенсорные органы управления на руле, которые требуют времени, чтобы привыкнуть из-за их низкой точности и, возможно, путаной компоновки рычагов колонки руля.

Но некоторые аспекты действительно улучшились, например, замена устаревшего джойстика на опцию навигации по меню на большом дисплее. Наличие сенсорного экрана значительно улучшает пользовательский опыт.

Мощность, но не избыток

Характеристики отдельных компонентов привода и общая производительность системы доступны до первого тест-драйва. С 371 л.с. Лексус RX 500h может показаться умеренным по сравнению с его конкурентами V8, но это достаточно для Лексус, который предпочитает идти своим путем и не нуждается в одобрении других.

Тем не менее, конкуренты с V8 могут казаться более решительными при необходимости сильного ускорения на крутых подъемах на шоссе. Но турбина обеспечивает мощный старт, позволяя RX разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды, что неплохо для автомобиля весом 2,2 тонны.

Гибридные компоненты работают эффективно, демонстрируя средний расход топлива по циклу WLTP около восьми литров. Однако долговечность может быть снижена, если использовать максимальную мощность в высокоскоростных сценариях.

RX сочетает роскошь с комфортом, предлагая электроуправляемую подвеску, которая мягко преодолевает даже неровные дороги. Его система полного привода улучшает маневренность и управляемость.

В конечном итоге, выбор Лексуса вместо других брендов может быть обусловлен желанием выделиться среди других владельцев автомобилей. Лексус представляет собой уникальное сочетание индивидуальности и роскоши, несмотря на его броский дизайн.

Лексус RX 500h не дешев, начинаясь от 94 250 евро. Дополнительные функции, такие как кондиционированные задние сиденья, могут поднять цену до 97 400 евро в комплекте "комфорт". К счастью, пассажиры второго ряда также могут путешествовать комфортно с этим обновлением.

Таким образом, хотя RX фокусируется на эстетике, он выполняет свою работу как практичный автомобиль с большим багажным пространством и кондиционированными сиденьями. Его уникальность и характеристики делают его предпочтительным выбором среди его поклонников, и увеличение числа поклонников только пойдет на пользу бренду.

Предоставляется следующая информация: Лексус RX 500h оснащен сюрпризом под капотом – компактным 2,4-литровым двигателем V4, несмотря на то, что он назван "500" моделью, что является терминологией, часто ассоциирующейся с большими автомобилями, оснащенными мощными двигателями V8.

Кроме того, хотя Лексус известен своими роскошными автомобилями с мощными двигателями, Лексус RX 500h также демонстрирует их подход к мощности, предпочитая умеренные 371 л.с. вместо избытка, следуя своей философии идти своим путем.

Читайте также: