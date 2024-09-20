Перейти к содержанию
Вход Подписаться
АвтоНовостиПредоставляется следующая информация:

Роскошный гибридный Lexus RX 500h: экзотическая практичность с солидной фигурой

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут
Лексус RX принадлежит к категории компактных люксовых SUV, имея размеры менее пяти метров.
Лексус RX принадлежит к категории компактных люксовых SUV, имея размеры менее пяти метров.

Роскошный гибридный Lexus RX 500h: экзотическая практичность с солидной фигурой

В давние времена число 500 было синонимом солидного "Мерседеса" с мощным двигателем V8. Яркий новатор Лексус, престижный филиал Тойоты, принял это обозначение и применил его к своему большому внедорожнику RX, хотя под его капотом не скрывается настоящий V8.

Лексус знаменит своими роскошными автомобилями с мощными двигателями, заключенными в стильные дизайны. А когда речь заходит о гибридных силовых установках, Лексус предлагает множество вариантов, сочетающих электромоторы и даже V8.

В настоящее время у нас есть Лексус RX 500h, который растягивается до 4,89 метров и по-прежнему демонстрирует эксцентричный внешний вид с хаотичными линиями и выраженными складками. Но сюрприз под капотом – компактный 2,4-литровый двигатель V4, хотя и мощный с 271 л.с. Эту мощность дополняют два прочных электромотора (87 л.с. на передней оси и 103 л.с. на задней).

Если вас интересует производительность этой уникальной силовой установки в этом роскошном автомобиле, вы не будете разочарованы. Двигатель не обеспечивает традиционного богатого звука, который ассоциируется с роскошными автомобилями, но у него есть своя собственная привлекательность. Кроме того, инженеры добавили спортивный характер в топовый RX, что очевидно в лейбле "F Sport+".

Яркая внешностьchardlayerparing Дапидинэник в Японских корпорациях. Характерные черты включают широко открытый радиатор решетки и заметные полосы.

Кроме того, этот RX оснащен революционной для гибридов Лексус функцией – он заменяет традиционный CVT (система разделения мощности) на шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Двигатель V4 также турбированный.

Роскошный интерьер

За рулем этого RX нет характерного "эффекта резинового банана", когда обороты остаются высокими, что делает поездку более плавной. Интерьер спроектирован с комфортом и элегантностью в виду, идеальный для длительных поездок. Роскошные, мягкие кожаные сиденья, просторное пространство для ног и высококлассная атмосфера гарантируют приятное путешествие.

Сегодня, RX гордо носит модную светодиодную ленту.

Дизайнеры Лексус в последнее время делают акцент на практичности, как в этом случае с центральным дисплеем, обращенным к водителю – решение, которое может быть критически воспринято с точки зрения удобства просмотра для пассажира. Тем не менее, информационно-развлекательная система Лексус имеет свои особенности – например, сенсорные органы управления на руле, которые требуют времени, чтобы привыкнуть из-за их низкой точности и, возможно, путаной компоновки рычагов колонки руля.

Но некоторые аспекты действительно улучшились, например, замена устаревшего джойстика на опцию навигации по меню на большом дисплее. Наличие сенсорного экрана значительно улучшает пользовательский опыт.

Мощность, но не избыток

Управление становится проще с интерфейсом, сосредоточенным вокруг водителя.

Характеристики отдельных компонентов привода и общая производительность системы доступны до первого тест-драйва. С 371 л.с. Лексус RX 500h может показаться умеренным по сравнению с его конкурентами V8, но это достаточно для Лексус, который предпочитает идти своим путем и не нуждается в одобрении других.

Тем не менее, конкуренты с V8 могут казаться более решительными при необходимости сильного ускорения на крутых подъемах на шоссе. Но турбина обеспечивает мощный старт, позволяя RX разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды, что неплохо для автомобиля весом 2,2 тонны.

Гибридные компоненты работают эффективно, демонстрируя средний расход топлива по циклу WLTP около восьми литров. Однако долговечность может быть снижена, если использовать максимальную мощность в высокоскоростных сценариях.

Размещение задних пассажиров spacious, с возможностью электронной настройки спинки, в зависимости от оснащенности.

RX сочетает роскошь с комфортом, предлагая электроуправляемую подвеску, которая мягко преодолевает даже неровные дороги. Его система полного привода улучшает маневренность и управляемость.

В конечном итоге, выбор Лексуса вместо других брендов может быть обусловлен желанием выделиться среди других владельцев автомобилей. Лексус представляет собой уникальное сочетание индивидуальности и роскоши, несмотря на его броский дизайн.

Лексус RX 500h не дешев, начинаясь от 94 250 евро. Дополнительные функции, такие как кондиционированные задние сиденья, могут поднять цену до 97 400 евро в комплекте "комфорт". К счастью, пассажиры второго ряда также могут путешествовать комфортно с этим обновлением.

Эта машина Лексус выделяется большим пространством для багажа среди его многочисленных характеристик.

Таким образом, хотя RX фокусируется на эстетике, он выполняет свою работу как практичный автомобиль с большим багажным пространством и кондиционированными сиденьями. Его уникальность и характеристики делают его предпочтительным выбором среди его поклонников, и увеличение числа поклонников только пойдет на пользу бренду.

Предоставляется следующая информация: Лексус RX 500h оснащен сюрпризом под капотом – компактным 2,4-литровым двигателем V4, несмотря на то, что он назван "500" моделью, что является терминологией, часто ассоциирующейся с большими автомобилями, оснащенными мощными двигателями V8.

Кроме того, хотя Лексус известен своими роскошными автомобилями с мощными двигателями, Лексус RX 500h также демонстрирует их подход к мощности, предпочитая умеренные 371 л.с. вместо избытка, следуя своей философии идти своим путем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пять передовых достижений в области коммерческого транспорта, представленных на IAA
Авто

Пять передовых достижений в области коммерческого транспорта, представленных на IAA

Пять передовых достижений в области коммерческого транспорта, представленных на IAA Выставка коммерческих автомобилей IAA Transportation (до 22 сентября) в основном сосредоточена на снижении выбросов углерода и демонстрирует концепции электропривода для грузовиков, таких как тягачи, фургоны и пикапы. Кроме электрификации, дизельные грузовики также могут стать более эффективными благодаря инновациям от поставщиков.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Новый Ford Ranger также предлагает модель с гибридной подзарядкой от бытовой электросети.
Авто

Ford Ranger Electric Hybrid Vehicle: это пикап, который можно заряжать.

Ford Ranger Electric Hybrid Vehicle: это пикап, который можно заряжать. Следующим летом, почти через три года после своего дебюта, Ford представит гибридную модель пикапа Ranger с подключаемым модулем. Ожидаемый полностью электрический запас хода составляет около 50 км, что считается умеренным, но Ford рассчитывает, что эта версия произведет существенное впечатление, особенно

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Ford S-Max: предлагает функциональность, моду и волнение в универсальной установке минивэна.
Авто

Ford S-Max: предлагает функциональность, моду и волнение в универсальной установке минивэна.

Ford S-Max: предлагает функциональность, моду и волнение в универсальной установке минивэна. Грузовики часто считаются устаревшими, так как клиенты предпочитают модные SUV, но поклонники фургонов все еще могут найти то, что им нужно, на рынке подержанных автомобилей, в том числе и модные модели, такие как Ford S-Max. Надежность S-Max, который может

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Фрилансеры нуждаются в легком доступе к важным документам, таким как ежегодные финансовые отчеты и...
Главные темы

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры Получение займа в банке может быть сложной задачей для многих фрилансеров и самозанятых. Вот как они могут увеличить свои шансы. Часто они имеют отличный доход и идеальную кредитную историю, но банки испытывают трудности при выдаче займов фрилансерам и самозанятым. Одна из причин

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.
Экономика

Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.

Известная журналистка из журнала New York Olivia Nuzzi временно приостановлена, чтобы разрешить внешнюю проверку, после того как были обнародованы сведения о ее участии в частных отношениях с бывшим политическим деятелем, который может быть значительным для предвыборной кампании 2024 года, в то...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно