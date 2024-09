Различные лимитированные выпуска кабриолетов и родстеров происходят от известных брендов, таких как Mercedes и Porsche.

Количество кабриолетов и родстеров на дорогах уменьшается, но это не останавливает рост рынка роскоши для эксклюзивных единичных экземпляров и коллекционных предметов. С ростом цены и ограниченным тиражом этих моделей растет спрос.

К сожалению, мы видим все меньше массово производимых автомобилей на дорогах, и многие из них выходят из обращения без замены. Тем не менее, нишевый рынок роскошных открытых автомобилей процветает. Вот пять недавних добавлений в этот эксклюзивный клуб:

Мерседес: Жажда скорости

Мерседес видит себя чемпионом автомобильной роскоши, но до сих пор в основном сосредоточивался на цветовых схемах и кожаной обивке. Тем не менее, немецкий производитель теперь погружается в рынок люксовых малых серий с презентацией концепта AMG Pure Speed, первого предложения в новой серии престижа.

Этот кабриолет имеет открытый верх и двухместный дизайн, следуя архитектуре последнего SL, но с некоторыми изменениями для коллекционных предметов. Нос вдохновлен суперкаром AMG One и избавляется от задних сидений родстера. Самое броское изменение - отсутствие лобового стекла, которое заменяется гоночным роликом вместо А-столба.

Сердце концепта AMG Pure Speed остается его гибридным двигателем, способным развивать 816 л.с., делая его самым мощным SL на данный момент. Хотя цена существенно возрастет, превысив 223 720 евро, взимаемые за самую дорогую модель оригинального SL.

Двенадцать лет назад Мерседес представил экстремальный открытый родстер для стимулирования продаж SL - маркетинговую схему, которая в итоге оказалась прибыльной для его владельцев. Сегодня 75 эксклюзивных SLR 722 Stirling Moss высоко ценятся среди поклонников Мерседеса.

Концепт BMW Skytop: Парит над землей

Как и Мерседес, BMW сейчас исследует возможность мини-серий с концептом Skytop, представленным этой весной с потенциалом для производства. Технически, преобразование из двухместного в открытый автомобиль было бы относительно простым, так как новая модель основана на нынешней 8-й серии BMW, доступной в виде купе, GranCoupe и кабриолета.

Дизайнеры BMW превратили оригинальную компоновку в открытый, двухместный автомобиль, напоминающий легендарный Z8, с характерными дизайнерскими элементами, такими как выпуклая крыша, решетка радиатора и узкие задние фонари. Автомобиль также оснащен самым мощным V8 двигателем, как у Z8, но выход почти удвоился с 400 л.с. до 625 л.с.

Если концепт перейдет в производство, его цена, скорее всего, будет расти с тиражом, и 200 000 евро за неконвертируемый, открытый M8, безусловно, существенно возрастут.

Бентли Бэтур Кабриолет: Гудящий на ветру

Стремясь добавить эксклюзивности к своим уже эксклюзивным предложениям, Бентли ограничивает производство Бэтура и планирует выпустить 16 кабриолетов после серии из 18 купе. Цены на кабриолетные варианты превышают 2 500 000 евро.

Хотя он разделяет технологию с нынешним Continental GT, Бэтур оснащен двигателем W12 третьего поколения, что дает 750 л.с. Кабриолеты будут высоко настраиваемыми, позволяя клиентам персонализировать функции, такие как крыша и материалы интерьера, с возможностью включения уникальных акцентов, созданных с помощью 3D-принтеров.

Роллс-Ройс Аркадия Дроптэйл: Между небом и землей

Роллс-Ройс уже давно удовлетворяет запросы своих клиентов, часто предлагая индивидуальную настройку своих роскошных автомобилей. Хотя базовая модель может стоить клиентам сотни тысяч евро из-за цветовых решений и текстуры дерева, некоторые клиенты имеют еще более уникальные идеи в виду.

Аркадия Дроптэйл, представленная как переделка Роллс-Ройс Даун для не названного клиента из Сингапура, является прекрасным примером. Этот двухместный кабриолет имеет заднюю часть, напоминающую яхту, и занял четыре года для завершения. С учетом того, что деревянная работа заняла 8000 часов, а покраска еще 1000 часов, неудивительно, что окончательная цена оценивается в 20-30 миллионов евро.

Пorsche 911 Спидстер: Сделать это возможным

Независимо от того, насколько неосуществимой может казаться идея клиента, Porsche всегда готов к вызову - как продемонстрировано с 911 Спидстером. Из 1948 единиц этого открытого, двухместного автомобиля, его цена существенно превышает стоимость Carrera 4S, оцениваемую примерно в 285 000 евро.

Пorsche возглавляет немецких производителей автомобилей, удовлетворяя личные предпочтения, создав подразделение, известное как "Специальные запросы". Это отделение сотрудничает с клиентами в течение длительного периода, часто нескольких лет, чтобы создать персонализированные автомобили, которые поставляются с полной гарантией завода и подлинной историей. Слоган Штутгарта: если клиент этого хочет, найдется способ, даже если путь будет долгим и дорогим.

Последний пример - 911 Спидстер, представленный Porsche на Monterey Car Week. Эта модель является данью уважения 993-му поколению, которое ранее не имело традиционный стиль спидстера. Итальянский дизайнер Лука Трази был поклонником 911-й модели, и, владея всеми другими спидстерами, он восполнил этот пробел, заказав уникальный кабриолет непосредственно на заводе. Спидстер был специально создан для него, с уникальным кузовом и персонализированным приводом.

Стоимость этой кастомизации не разглашается Porsche, но оценки варьируются от трех до шести миллионов евро. По сравнению с другими примерами из этого списка, это может показаться умеренно дорогим. Причина может заключаться в том, что клиенты, участвующие в программе "Специальный Заказ", сами вносят свой вклад в трудозатраты, тем самым снижая общую стоимость. Даже заказчик кабриолета имел свой офис и заводской идентификатор в Штутгарте и даже помогал в покрасочной камере для своего желтого экспоната.

Несмотря на снижение производства массовых кабриолетов и родстеров, рынок эксклюзивных, премиальных и механически не приводимых в движение автомобилей, подобных этим люксовым вариантам, процветает. Например, коллекционеры очень заинтересованы в 12 ограниченных изданиях Mercedes SLR 722 Stirling Moss, не механически приводимых в движение, но примечательных своей высокой стоимостью и редкостью.

BMW Skytop Concept, хотя еще не массово производится, ожидается, что он присоединится к этому рынку со своим мощным V8 двигателем, вдохновленным Z8. Несмотря на то, что его цена будет варьироваться в зависимости от количества, она будет Significantly higher than the 200,000 euros for the non-convertible M8.

