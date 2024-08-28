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АвтоНовостиГермания

Потенциальный штраф до 10 000 евро: всегда избегайте оставления этого в вашем автомобиле

При осмотре транспортного средства на посту ДПС важно иметь при себе определенные предметы. С другой стороны, существует запрещенные предметы, которые могут привести к внушительным штрафам, если их обнаружат в вашем автомобиле.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Несмотря на соблюдение скорости и наличие исправного транспортного средства, осмотр может привести...
Несмотря на соблюдение скорости и наличие исправного транспортного средства, осмотр может привести к серьезным последствиям.

- Потенциальный штраф до 10 000 евро: всегда избегайте оставления этого в вашем автомобиле

Ключевые автомобильные требования расшифрованы: В Германии водители обязаны иметь при себе действительное водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (не принимается версия на письме!), документы на изменения в автомобиле, знак аварийной остановки, жилет повышенной видимости и актуальный, не просроченный набор первой помощи. Несоблюдение этих правил во время проверки полицией может обернуться мелкими, но раздражающими штрафами.

Однако штрафы могут быть более существенными, если вы перевозите запрещенные предметы в своем автомобиле. Об этом напоминает ADAC в кратком видео. Видео короткое, так как обсуждать особо нечего.

Нож в перчаточном ящике может обойтись вам дорого

Как только вы небезопасно перевозите определенные ножи в своем автомобиле - "небезопасно" означает легко доступно - вы нарушаете Закон о оружии, как отмечает юридический эксперт ADAC. Например, нож, хранящийся в перчаточном ящике, считается легко доступным.

По словам ADAC, ножи с одной рукой и клинки длиной более 12 сантиметров, а также пневматические пистолеты классифицируются как запрещенные оружия. Обычные карманные ножи обычно не вызывают беспокойства, так как их клинки, как правило, имеют длину около семи сантиметров.

Вы особенно рискуете попасть в "ловушку однорукого ножа". Это ножи с пин в середине клинка и блокируемый клинок. У других есть отверстия в клинке или флиппер. Длина клинка не имеет значения с такими ножами. Некоторые производители разрешают удаление пина клинка. Однако неясно, достаточно ли это для законного ношения ножа, и это не меняет возможный штраф.

Поэтому носите такой нож только если у вас есть "законный интерес". По закону он возникает "особенно когда перевозка объекта связана с профессией, сохранением обычаев, спортом или принятым целям". Если вы перевозите его, но у вас нет такого "законного интереса", нож должен храниться в блокируемом контейнере. Точно, что это такое, может быть интерпретировано по-разному.

Что еще нужно оставить за пределами вашего автомобиля

Другие вещи, которые следует избегать при перевозке в автомобиле, включают взрывоопасные вещества, такие как взрывчатые вещества и большое количество фейерверков, большие количества топлива, выходящие за пределы бака, определенные химические вещества, огнестрельное оружие, не привязанные животные и вообще предметы, которые могут уменьшить видимость или безопасность, такие как большие деревянные доски, разбросанные по всему автомобилю.

Помните, что ADAC заявляет, что "полиция не имеет права обыскивать автомобиль или открывать двери или заглядывать внутрь во время общего контроля дорожного движения", если нет непосредственной опасности или ордера на обыск. Поэтому вы можете отказаться от проверки. Однако такой отказ может повлечь за собой дополнительные меры полиции.

Если вы планируете путешествовать в Германии, убедитесь, что вы оставили дома запрещенные предметы, такие как однорукие ножи с клинками длиной более 12 сантиметров и пневматические пистолеты, так как они классифицируются как запрещенные оружия. Это важная информация, предоставленная ADAC.

Если вы являетесь жителем Германии или посещаете ее, важно знать, что перевозка таких предметов, как взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и большие количества топлива, выходящие за пределы бака, также запрещена в автомобилях. ADAC подчеркивает важность поддержания безопасности, держа ваш автомобиль свободным от таких предметов.

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