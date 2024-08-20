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Последняя возможность использовать Cupra Formentor VZ5 <unk> потенциально не повторяется.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 3 минут
Купе Cupra Formentor с пятицилиндровым двигателем отличается диагонально пересекающимися выпускными...
Купе Cupra Formentor с пятицилиндровым двигателем отличается диагонально пересекающимися выпускными патрубками

Последняя возможность использовать Cupra Formentor VZ5 <unk> потенциально не повторяется.

Для тех, кто хочет испытать мощь пятицилиндрового двигателя, пока это еще возможно, но надолго ли это сохранится, неизвестно. ntv.de протестировал слегка усовершенствованную версию Cupra Formentor VZ5 с большей мощностью.

Что делать, когда становится скучно от высокой производительности? Добавить еще больше производительности, вот что решили в Cupra. В сотрудничестве с тюнером Abt они создали еще более мощный Cupra Formentor. Вместо 390, теперь 450 лошадиных сил грозят под изогнутым капотом. Но настоящий шарм не только в дополнительной мощности. То, что действительно отличает этот Cupra, - это то, как он доставляет эту мощность.

Никакого электромотора, спрятанного под кузовом, и никакого обычного двухлитрового четырехцилиндрового двигателя, такого как EA888, используемый во всей группе Volkswagen. Нет, Cupra по-прежнему предлагает своим клиентам спортивный пятицилиндровый двигатель. Тот же силовой агрегат, что и в динамичных Audi RS3 и RSQ3. Разница между четырех- и пятицилиндровым двигателем очевидна. Четырехцилиндровый двигатель можно сделать звучащим мощно с правильной выхлопной системой, что инженеры мастерски делают с мощными Гольфами, украшенными значками "GTI" или "R". Cupra Formentor VZ также имеет двухлитровый двигатель, но он не воспроизводит глубокий, рокочущий бас, который немного ворчит в нижнем диапазоне оборотов и переходит в грубый рык к концу тахометра. Более прочная технология двигателя, используемая здесь, значительно отличается от обычной технологии двигателей, особенно в отношении акустики.

Установка Abt заставляет Formentor погружаться еще deeper, опускаясь на 35 мм от изначальной позиции. Однако подвеска автомобиля регулируется вручную для изменения высоты.

Производительность пятицилиндрового двигателя впечатляет

Что касается производительности, нареканий нет. Не с обычным 2,5-литровым турбированным двигателем и тем более с усовершенствованной версией Abt. Он доминирует над компактным SUV, весящим примерно 1,7 тонны, и быстро толкает его вперед с командой. Как только турбонаддув получает необходимое давление от потока выхлопных газов, спинки сидений приклеены к отмеченным спортивным сиденьям. Полноприводный автомобиль достигает скорости на шоссе всего за 4,2 секунды. Кстати, о полноприводной системе: 530 Ньютон-метров распределяются между обеими осями, что очень важно. Даже сейчас можно почувствовать потерю сцепления, когда более агрессивно используешь мощность.

Трудно сказать, переусердствовали ли разработчики Abt с немного жесткой и регулируемой подвеской (тестовый автомобиль начинается на 35 миллиметров ниже), но испанец преодолевает дорожные неровности с большей точностью, чем серийная модель. Амортизаторы можно регулировать по жесткости, но они склоняются к более жесткой стороне. Взамен улучшается боковая производительность, и относительно низкий SUV высотой 1,51 метра маневрирует быстро вокруг острых поворотов и сохраняет нейтральность в течение длительного времени.

Выдержит ли такой спортивный уровень подвески на большие расстояния? Он управляем на хорошо ухоженном шоссе. Если оно пустое и вы все еще на немецкой земле, можно повеселиться в верхнем диапазоне скоростей. Кстати, VZ5 обходит своего слабого четырехцилиндрового брата VZ. И Abt идет еще дальше, пробивая предел скорости в 250 км/ч.

Повышенная отделка придает интерьеру Cupra Formentor изысканность

VZ5 также оснащен практичностью

Кроме производительности, 4,47-метровый топовый Formentor имеет много общего с менее мощными братьями, предлагая много места (даже для багажа с примерно 1500 литрами объема груза) и полный набор функций информационно-развлекательной системы. Но Cupra нужно улучшить свое программное обеспечение, так как сенсорные приложения работают медленно.

Те, кто хочет водить VZ5 и также хочет пакет Abt, должны пока полагаться на существующий запас. Этот мощный испанский автомобиль не exactly дешев, с ценой около 80 000 евро, включая тюнинг-пакет. Несмотря на то, что VZ5 не скупится на технологические функции, такие как функциональный адаптивный круиз-контроль, это все еще значительная инвестиция.

Многие заинтересованные покупатели, возможно, задаются вопросом, будет ли пятицилиндровый двигатель reintroduced, может быть, для версии рестайлинга Formentor. Уже замечены маскированные автомобили в процессе разработки, что указывает на интерес Cupra. Лучший способ стимулировать производителя - через спрос клиентов. Теперь ваша очередь.

Увеличенная емкость хранения расширяет полезность атлета.

Cupra Formentor VZ5 демонстрирует свою уникальную особенность с пятицилиндровым двигателем, идентичным тем, что находятся в отсеках двигателей известных Audi RS3 и RSQ3. Этот двигатель предлагает уникальный звуковой характер по сравнению с обычными четырехцилиндровыми вариантами, обеспечивая глубокий, рокочущий бас в нижнем диапазоне оборотов.

Чтобы полностью насладиться мощной производительностью Cupra Formentor VZ5, рассмотрите его отмеченные спортивные сиденья, обеспечивающие надежный захват во время высокоскоростного ускорения. Эти сиденья являются обязательным аксессуаром для тех, кто ценит впечатляющую мощность модели с пятицилиндровым двигателем.

Знакомы с цветом 'Стернрубин' в мире Porsche? Он обычно используется в обвертке, но гармонично дополняет vehicle.

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