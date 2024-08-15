Opel Combo Electric - теперь также в качестве легкового автомобиля

Opel нацелен на семьи, стремящиеся перейти на безвзрывочные автомобили, с Combo Electric. Вот что предлагает сейчас доступный, слегка роскошный универсал, как выяснил ntv.de.

Когда CEO Porsche Оливер Блюме заявляет в интервью, что электромобиль намного превосходит двигатель внутреннего сгорания, это, безусловно, заставляет задуматься. Возможно, это действительно так в случае с Porsche. Электродвигатели реагируют более чувствительно, делая динамические процессы вождения более управляемыми - это актуальный фактор для бренда спортивных автомобилей. И в плане эффективности, если рассматривать только силовую установку, это может быть правдой. Но давайте не будем заострять внимание на утилизации батарей, продвижении критических полезных ископаемых или составе электроэнергии.

Вместо этого давайте сосредоточимся на Combo Electric, которым я в настоящее время управляю. Как пассажирский автомобиль, это практичное, простое, но комфортное альтернативу предыдущей версии коммерческого автомобиля с панелями по бокам и спартанским оборудованием.

Здесь не место эмоциям, а место практическим аспектам. Давайте поговорим о силовой установке. В этом классе автомобилей она не вызывает волнения (даже двигатель внутреннего сгорания не вызвал бы здесь мурашки), поэтому не имеет значения, что под капотом - двигатель внутреннего сгорания или электромотор. Электромотор, в действительности, имеет преимущества. Он работает намного тише и более гладко, чем, скажем, дизельный двигатель. Это помогает сделать автомобиль этого класса тише, где звукоизоляция играет менее значительную роль из-за затрат.

Однако у электрической силовой установки есть один недостаток, из-за которого она часто отвергается. По крайней мере, пока. И его нельзя игнорировать. Индикатор состояния заряда показывает это: с полной зарядкой 100% Combo можно проехать 318 километров. Это лишает пользователей возможности преодолевать более длинные расстояния? Не обязательно. Но привычки вождения, конечно, отличаются. Батарея тягового аккумулятора Combo заряжается примерно за 30 минут до 80%, согласно производителю.

Но опыт вождения компенсирует это. С 136 л.с. вседорожник весом 1,8 тонны чувствует себя более маневренным, чем аналогичный двигатель внутреннего сгорания, хотя номинальное ускорение - 11,3 секунды до 100 км/ч - не нуждается в дополнительном впечатлении. Электромотор обеспечивает достаточный крутящий момент с самого начала (270 Н·м) и не тратит время на переключение передач, так как их всего одна. Максимальная скорость электромотора составляет 135 км/ч.

Компактный универсал Opel предлагает много места

И что еще? При входе становится ясно, что универсал больше не маленький автомобиль. Обширное лобовое стекло впечатляет. И да, его высота 1,82 метра тоже впечатляет, что приводит к просторному салону. Множество отделений делают автомобиль из Русельхайма идеальным для классических семейных каникул с детьми на заднем сиденье. Но и взрослые пассажиры на втором ряду имеют достаточно места для ног, и сиденья комфортные. Если заказать Combo в версии XL с дополнительными 19 см колесной базы (дорастающей до 2,98 метра), Opel установит третий ряд сидений за дополнительные 750 евро, которые также можно регулировать.

Вернемся к хранению еще раз. Самым впечатляющим является, несомненно, доступный ящик в задней части крыши (в зависимости от оборудования заднее окно можно открыть отдельно), в который пассажиры заднего ряда могут дотянуться изнутри. Это практичность в крайней степени. И кстати, даже короткий Combo вмещает более 2000 литров багажа со сложенными сиденьями. Длинная версия вмещает до 4000 литров.

Между тем, пассажиры заднего ряда, возможно, уже знакомятся со своими (довольно просторными) окрестностями, но, скорее всего, пальцы пассажира уже танцуют на экране впереди. Но почему бы не попробовать голосовое управление? Разработчики программного обеспечения шагнули вперед, чтобы сделать систему намного умнее. Спросите, что такое литий-ионная батарея или сколько людей живет в Русельхайме. Вы можете удивиться ответу.

Говоря о литий-ионных батареях. Компактный Combo (4,41 метра в длину) имеет батарею всего 50 кВт·ч. Это хорошо для окружающей среды - батареи потребляют ресурсы. И для кошелька, так как батарея является основным фактором затрат на электромобили. Но электрический Combo не exactly дешев, особенно в сравнении с его аналогами с двигателем внутреннего сгорания. Или нет? Несмотря на отсутствие автомобиля Combo с двигателем внутреннего сгорания на сайте Opel, Citroën предлагает своего брата Берлинго с двигателем внутреннего сгорания: начиная с 24 890 евро. Электрический Combo, с другой стороны, начинается с 38 600 евро.

Тем не менее, Opel также имеет более мощный двигатель. Если вы выберете аналогичный мощный двигатель внутреннего сгорания, преимущество в цене исчезнет. Кроме того, электромобиль имеет более низкие эксплуатационные расходы. Транспортный налог отменяется, и осмотры дешевле. И если налог на компании станет актуальным, много будет сэкономлено благодаря правилу 0,25 процента. Пока не ясно, примут ли предложение электрического Combo многие клиенты.

Несмотря на более высокую первоначальную стоимость, электрический Combo предлагает более низкие эксплуатационные расходы за счет отмены транспортного налога и более дешевых осмотров. Более того, Combo Electric, наряду со своим братом Citroën Berlingo, нацелен на семьи, стремящиеся к электромобильности, с его практичным и комфортным универсальным дизайном, предлагающим просторные интерьеры и множество решений для хранения.

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