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Обновленный BMW 1-ой серии предлагает уменьшенную мощность, но непоколебимую радость за рулем

Подобное превосходство предыдущей версии ещё не было превзойдено в текущей версии.

 and  John Stellmacher
Время чтения 4 минут

Обновленный BMW 1-ой серии предлагает уменьшенную мощность, но непоколебимую радость за рулем

Второе поколение переднеприводного BMW 1 Series выходит через пять лет. Это улучшение?

Когда пять лет назад на рынок вышел первый переднеприводной BMW 1 Series (первой переднеприводной BMW была 2 Series Active Tourer в 2014 году), мнения экспертов разделились. Некоторые критиковали чувствительность рулевого управления и переход с автоматической коробки передач с гидротрансформатором на роботизированную коробку передач. Другие хвалили дополнительное пространство. Естественно, отсутствие тоннеля карданного вала и поперечное, а не продольное расположение двигателя экономят место, что выгодно пассажирам.

Теперь на горизонте второе поколение, и оно вызывает большой интерес у фанатов. Технические характеристики уже вызывают споры. Почему 120 (теперь без буквенного суффикса) с 1500 кг требует примерно секунду дольше, чем предыдущий 120i, чтобы разогнаться до 100 км/ч? Причина проста - новая модель имеет на 8 л.с. меньше мощности (170 л.с. от 156 бензиновых и 20 электрических л.с., с электродвигателем в семиступенчатой роботизированной коробке передач, добавляющим 55 Нм крутящего момента). Менеджмент продукта защищает снижение мощности, сравнивая 120 с прежним 118i. Интересная перспектива.

120 теперь означает три цилиндра

В любом случае, 120, обозначенный "F70", работает на трехцилиндровом двигателе B38 от предыдущего 118i. Он слышен уже с первых метров. Он начинается с основного гула вместо гладкого гула, но без заметного влияния на укус. В повседневном использовании немного более медленное ускорение почти незаметно. Более сюрпризом является то, что буст не полностью устраняет небольшую турбо-задержку в высокотехнологичном двигателе Otto. BMW оснастила 240 Нм крутящего момента бензиновый двигатель непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания или впускной коллектор для экономии топлива и работает по принципу Миллера с более короткими временами открытия клапана впуска. Это снижает расход топлива до менее шести литров на 100 км в цикле WLTP.

Те, кто выберет значительно более дорогую M135 xDrive (56 200 евро против 37 900 евро для базовой цены), скорее всего, будут больше интересоваться производительностью, чем экономией топлива. Команда пресс-службы BMW предоставила тест-драйвы этой модели. Доступные, ярко-зеленые топовые модели с 300 л.с. (без электрификации) могут расходовать до восьми литров премиального бензина на полной скорости.

В отличие от этого, M135 xDrive фокусируется на производительности, и четырехцилиндровый двигатель почти без потери сцепления разгоняется до отметки 100 км/ч за 4,9 секунды. Кроме распределения мощности на все четыре колеса, инженеры также установили механический дифференциал ограничения скольжения на передней оси. Сложная силовая установка двигателя внутреннего сгорания с отсроченным нарастанием крутящего момента, такой как электродвигатель и многие переключения передач, не всегда сразу запускается в зависимости от режима вождения. Таким образом, есть также функция буста на подрулевом лепестке, подобная другим моделям BMW. В этом случае пассажир чувствует себя довольно надежно закрепленным в новом сиденье при полной нагрузке двигателя и максимальном ускорении.

В режиме "Спорт" 135i становится еще более агрессивным, подчеркивая каждый сдвиг двойного сцепления коротким выхлопом. Может ли этот намеренно составленный агрессивный звук заменить более изысканные тона прежних шестицилиндровых двигателей с задним приводом? Не совсем. Но маневренность на извилистой сельской дороге развеивает эти сомнения.

Разрастаясь и в длину, и в высоту, последнее компактное авто BMW обретает зрелость. Hora, кто внимания заслуживает — колесная база остается неизменной.

В отделе подвески были внесены различные улучшения для повышения точности рулевого управления BMW 1 Series. Кузов стал жестче, и есть поперечина в моторном отсеке для увеличения жесткости. Версия топового уровня может поворачивать более резко, что также может быть связано с немного измененным соотношением рулевого управления, но никто не мог обвинить роскошный зеленый компактный спортивный автомобиль в отсутствии удовольствия от вождения. Более того, пассажиры комфортно удерживаются на месте во время высокоскоростных поворотов благодаря спортивным сиденьям с Alcantara.

При той же колесной базе 2,67 метра новый автомобиль длиной 4,36 метра примерно на четыре сантиметра длиннее своего предшественника, что почти незаметно. Однако, садясь внутрь, вы почувствуете другое ощущение: физические кнопки, кроме знакомого регулятора громкости в центральной консоли, исчезли. Вам придется привыкнуть к BMW Operating System 9, которое работает хорошо после короткой кривой обучения. Пока не ясно, будете ли вы ценить или захотите опциональное полуавтономное вождение.

Подсвеченная решетка радиатора теперь стандартная, добавляя визуальной привлекательности, особенно в сумерках. В остальном компактный автомобиль представляет себя элегантно и без излишеств, избегая чрезмерного использования складок на металле. "Простота - это ключ" кажется девизом дизайна. Небольшие вмятины в задних фонарях напоминают купеобразный X2 и намекают на семейные связи. Компактный автомобиль также представляет собой новый дизайн BMW, с интегрированным обозначением модели, установленным в области хорошо продуманного изгиба Хофмейстера (С-столб). Хорошо сделано.

Если вам не нравится мощность 120i, есть 116 без электрического буста (с 122 л.с.) всего за 32 900 евро. Кроме того, есть два дизельных альтернативы: 118d и 120d, по цене 38 200 и 40 500 евро соответственно. 120d имеет преимущество в дополнительных 20 электрических конях, повышая общую мощность до 163 л.с. Линейку замыкает 123 xDrive с системной мощностью 218 л.с. Этот новый выбор автомобилей не облегчает принятие решения, но поверьте, вы получите удовольствие от вождения любого из них. Попробуйте.

Вторая генерация BMW 1 серии, несмотря на использование трехцилиндрового двигателя B38 от предыдущей модели 118i, предлагает заметный гул при запуске, но небольшое снижение мощности практически не ощущается в повседневной эксплуатации.

Среди новых моделей BMW 1 серии особое внимание поклонников марки привлекает M135 xDrive, оснащенный более мощным четырехцилиндровым двигателем и обеспечивающий впечатляющую динамику разгона, что делает его популярным выбором для тех, кто ценит спортивные характеристики.

Новая модель BMW 1 серии теперь оснащена 'Загнутым дисплеем', который неизбежно заменяет предпочтение механическим дисплеям среди ее пассажиров.
Стандартное оборудование включает уникальные спортивные сидения в модели М135 xDrive.
Четырехтрубная выхлопная система является символом мощной версии M-Performance.

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