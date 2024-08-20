- Обмен автомобилями на протяжении километров: как справляться с встречами со зрелыми женщинами

В начале года "MILFs" стали темой для обсуждения, но не в обычном смысле. Это не было о привлекательных, опытных женщинах или ссылке на фильм "Американский пирог", а скорее о прокате автомобилей от компании "Майлс". Промышленный логотип компании на их автомобилях стал мишенью для шутников, которые извратили безобидный слоган, относящийся к системе выставления счетов (деньги за километр вместо минуты), до вульгарного термина из области взрослого контента.

Согласно словарю, "МИЛФ" - это сексуально привлекательная, зрелая женщина. Термин получает еще более явное значение, если учитывать настоящую аббревиатуру, которая расшифровывается как "мама/мать, с которой я бы хотел...", или "мать, с которой я бы хотел... заниматься сексом". Термин стал популярным благодаря фильмам, таким как "Американский пирог", и теперь широко используется в названиях на взрослых сайтах.

После того, как проблема получила внимание через многочисленные сообщения в СМИ, "Майлс" получил множество предложений о том, как прекратить вандализм. К ним относились новые дизайны логотипов, изменение названия компании или использование автомобильных наклеек, которые лучше защищены от вандализма. Однако взрослый образ улиц в городах остался прежним. Почему?

Несмотря на многочисленные предложения, Майлс не делает изменений

Когда "Штерн" спрашивает Майлс, компания объясняет: "Мы получили множество креативных предложений о том, как переосмыслить акроним 'МИЛФ' в положительном свете - например, 'Мобильность - это любовь для разделения' или 'Мой индивидуальный лизинговый флот'. Также предлагался новый стиль написания, такой как 'Майлс' или 'майлс' (т.е. нижний регистр), чтобы предотвратить соскребание".

Однако компания заявляет: "Несмотря на эти идеи, мы придерживаемся нашей текущей брендинговой политики". Перебрендирование требует больших усилий и значительных затрат.

Кажется, Майлс продолжит решать, стоит ли ремонтировать испорченные логотипы. Если нет, то все останется как есть. Однако это не должно восприниматься как признак безразличного отношения компании - в начале года Майлс обещал сообщать в полицию обо всех случаях вандализма, если это возможно.

Женщины выразили обеспокоенность решением компании, считая, что использование термина "МИЛФ" может быть оскорбительным для многих. Несмотря на критику, некоторые женщины находят ситуацию забавной, видя в ней юмористическое толкование происхождения термина.

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