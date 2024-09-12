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АвтоНовостиADAC

Немецкие автострады используют парковки как барьеры, препятствующие свободному движению транспорта.

 and  Yaroslav Smith
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Немецкие автострады используют парковки как барьеры, препятствующие свободному движению транспорта.

Во время длительных поездок на автомобиле крайне важно делать регулярные остановки. Однако тест, проведенный ADAC на 40 зонах отдыха вдоль немецких автострад, показал, что путешественники могут столкнуться с неудовлетворительными условиями, высокими ценами и плохими санитарными условиями. К удивлению, только 20% из этих мест получили оценку "хорошо".

Оценка проводилась по таким факторам, как "цены", "дополнительная инфраструктура", "внешние сооружения", "питание" и "санитарные сооружения". Каждый тестовый сайт посещался четыре раза с мая по июль 2024 года, как сообщает ADAC. Использовалась пятибалльная шкала оценки: "очень хорошо", "хорошо", "достаточно", "недостаточно" и "очень плохо".

К сожалению, ни одна зона отдыха не получила оценку "очень хорошо". Лучший результат - "хорошо" - получили 8 из 40 мест. Однако 6 также получили оценку "недостаточно". Большинство (26) были классифицированы как "достаточно".

Победитель предлагает хорошо ухоженную и семейную атмосферу

Тестеры выбрали Fürholzen West на A 9 в качестве победителя. Он впечатлил своей "хорошо ухоженной и семейной средой". ADAC также похвалил чистые санитарные сооружения и "широкий и сравнительно доступный выбор еды в кафе".

Получили "хорошо" в целом:

  • Fürholzen West (A 9)
  • Demminer Land (A 20)
  • Sindelfinger Wald Süd (A 8)
  • Steigerwald Süd (A 3)
  • Kraichgau Süd (A 6)
  • Samerberg Süd (A 8)
  • Brohltal West (A 61)
  • Plötzetal West (A 14)

Несколько зон отдыха делят последнее место - "с различными недостатками". ADAC упоминает зоны отдыха Fuchsberg Süd (A 20), Münsterland West (A 1) и Eisenach Nord (A 4). В этих местах кандидаты получили оценку "недостаточно" или "очень плохо" по крайней мере в трех из пяти тестовых категорий.

Получили "недостаточно" в целом:

  • Buckautal Süd (A 2)
  • Frechen Süd (A 4)
  • Donautal West (A 3)
  • Eisenach Nord (A 4)
  • Münsterland West (A 1)
  • Fuchsberg Süd (A 20)

Также критиковался аспект цены: 75% из магазинов на заправках на зонах отдыха получили оценку "дорого" или "очень дорого". Однако это не относится к оцененному питанию: здесь две трети зон отдыха получили оценку "дешево" или "очень дешево". Цены на автозаправках использовались в качестве ориентира.

Значительные ценовые различия в еде

Тестеры отметили существенные ценовые различия между зонами отдыха. Например, детское меню стоило от 3,99 до 6,99 евро. Цена на популярный шницель с картофелем фри варьировалась в зависимости от местоположения. Самый дешевый был 10,99 евро, а самый дорогой - 19,99 евро, почти в два раза дороже. В среднем вы бы заплатили 14,72 евро - по сравнению с предыдущим годом это было среднее увеличение на 13,80 евро.

Положительная заметка о санитарных условиях

Что касается санитарных условий, тестеры отметили заметно fewer недостатки: ни один из них не получил оценку "недостаточно", и 36 были признаны "хорошими" или "очень хорошими". Однако были и слабые стороны: 90% имели автоматический механизм чистки сиденья; к сожалению, около 17% из них не функционировали должным образом во время посещений, согласно ADAC. Кроме того, чистота кабин не соответствовала ожиданиям в около четверти случаев, как сообщает ADAC, при использовании жетона Sanifair за один евро.

Смешанные результаты для инфраструктуры зарядки и доступности

Кроме того, вызывали озабоченность вопросы доступности. В 19 из 40 мест парковочные места для инвалидов находились более чем в 30 метрах от входа в зону отдыха. Несмотря на наличие безбарьерного туалета в каждом месте, около одной трети были совмещены с комнатой для смены подгузников.

Если вы едете на электромобиле и нуждаетесь в быстрой зарядке во время перерыва, ADAC дает смешанный прогноз: только в 40% мест были найдены зарядные столбы до 150 кВт, и три не имели никакой электрической инфраструктуры для зарядки.

Тест, проведенный ADAC, показал, что некоторые путешественники могут столкнуться со высокими ценами и плохими санитарными условиями в некоторых зонах отдыха вдоль немецких автострад. Тестеры ADAC похвалили Fürholzen West на A 9 за его "хорошо ухоженную и семейную среду" и "широкий и сравнительно доступный выбор еды в кафе", что заслужило ему оценку "хорошо".

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