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Модель Toyota Proace Max Electric делает свой след в конкурентном секторе фургонов.

Вовлекитесь в растущий рынок коммерческих автомобилей.

 and  Michael Bootcampf
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Модель Toyota Proace Max Electric делает свой след в конкурентном секторе фургонов.

Бум продаж легких коммерческих автомобилей в Европе побудил Toyota укрепить свое присутствие на рынке. Это достигается путем рестайлинга линейки Proace, которая теперь включает в себя различные опции. В частности, Proace Max полностью новый и невероятно просторный.

Множество вариантов, два источника питания, множество версий и амбиции: Toyota пытается доминировать на рынке легких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн с помощью нового Proace Max. Аналогичным образом, Proace и Proace City также были модернизированы. Toyota стремится конкурировать с такими соперниками, как VW Crafter, Mercedes Sprinter и Ford Transit, благодаря своей превосходной гибкости.

Любой, кто считает, что узнает обновленное лицо легких коммерческих автомобилей Toyota, ошибается. Линейка Proace - это совместный проект с Stellantis и производится на их заводах в Польше, Франции и Испании. Сходство с Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper или Opel Movano intentional.

Proace Max предлагает три разные длины и два варианта колесной базы. В зависимости от конструкции крыши, его высота колеблется между 2,52 метра и 2,76 метра.

Сначала Proace Max будет доступен в виде фургона, но версия пикапа, оснащенная функцией наклона, появится в первом квартале 2025 года. Для специализированных построек, таких как кемперы, Toyota, как и ее аналоги Stellantis, предлагает голый шасси.

Цены на самый маленький фургон начинаются с доступных 41 470 евро (включая НДС), в то время как самый большой фургон стоит 57 760 евро. Базовая цена версии пикапа (только длинная версия) составляет 47 790 евро.

Задняя дверь имеет ярлык 'Электрический', обозначающий уникальный способ привода, используемый Toyota Proace Max Electric.

Эти цены относятся к 2,2-литровому четырехцилиндровому дизельному двигателю, который предлагает мощность 120, 140 и 180 л.с. Однако Max становится более внушительным, когда он оснащен электродвигателем мощностью 205 кВт/279 л.с., с ценами от 66 425 до 71 130 евро.

В эксплуатации электрический Max впечатляет. Автомобиль работает практически бесшумно, сильный двигатель легко справляется с высокой снаряженной массой, хотя это приводит к некоторой задержке. Вес также является основной проблемой: пустой электрический Max весит 2790 кг, оставляя место только для 710 кг груза. Хитрый прием гомологации - аккумуляторная батарея служит в качестве топливного бака и не входит в расчет максимальной грузоподъемности - увеличивает ее до 1460 кг.

Заднее отделение Проасе Макс способно вместить примерно 17 кубометров груза.

Электрический Max также отлично справляется с управлением зарядкой. Его аккумулятор емкостью 110 кВт позволяет фургону преодолеть расстояние от 360 до 537 км по циклу WLTP, а пустая батарея заряжается до 80% всего за 55 минут на быстрой зарядке. Его тяговое усилие также впечатляет - 2400 кг (с тормозами), в то время как дизельные версии могут тянуть от 2200 до 3000 кг в зависимости от версии.

Toyota осваивает новую территорию, представляя Proace Max и надеясь воспользоваться недавним ростом рынка легких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн. Компания надеется увеличить свои продажи LCV с нынешних 140 000 до 180 000 единиц в 2023 году благодаря обширным вариантам настройки.

Функционально: Дверцы, открывающиеся вовнутрь, обеспечивают полное раскрытие.

Proace Max может похвастаться самым большим грузовым объемом в своем классе (17 куб. м) с многочисленными вариантами настройки. Благодаря европейскому производству Toyota может эффективно удовлетворять запросы клиентов, при этом 90% заказов настраиваются в соответствии с конкретными потребностями, как сообщает Этьен Плас из Toyota Europe. Proace Max поддерживает два колесные базы, три длины, три высоты и tanto одни, как и двухместные кабины прямо с завода. Для более специализированных запросов, таких как оборудование для мастерской, Toyota сертифицирует установщиков.

Proace Max представляет собой логическое продолжение совместного предприятия LCV с Stellantis, начатого более десяти лет назад. Сегодня партнеры охватывают все сегменты LCV, и Toyota обновила более мелкие модели Proace с электродвигателем мощностью 100 кВт/136 л.с., сочетающимся либо с аккумулятором емкостью 50 или 75 кВтч.

Внутреннее убранство было обновлено, особенно для "Verso" вариантов, которые перешли от коммерческих к пассажирским автомобилям. Proace целенаправленно конкурирует с VW ID.Buzz, с ценами от €36 900 для дизеля 1,5 л (88 кВт/120 л.с.), €38 600 для дизеля 2,0 л и €44 500 для электрической версии.

Самый маленький LCV Toyota, Proace City, конкурирует в том же классе, что и VW Caddy. Он единственный гибридный вариант в своем диапазоне, оснащенный бензиновым двигателем 1,2 л (81 кВт/110 л.с.), который стоит €24 835. Для любителей дизеля доступны варианты 1,5 л с 75 кВт/102 л.с. или 96 кВт/130 л.с. Среднестатистический дизельный вариант мощностью 96 кВт/130 л.с. стоит €37 130. City Verso также доступен в полностью электрической версии, оснащенной аккумулятором емкостью 50 кВтч, 100 кВт/136 л.с., временем зарядки 32 минуты и диапазоном WLTP от 343 до 465 км.

Электронная резервная панель предоставляет данные об автомобильном движении за автотранспортным средством без задних окон.

Разница между коммерческими и пассажирскими автомобилями становится более очевидной в этом самом маленьком сегменте LCV. City даже предлагает роскошные материалы, такие как кожаная обивка, по более низкой цене. Этот сегмент доступен и щедро оснащен, что делает его популярным среди молодых семей. Электрический City Verso, несмотря на подвеску коммерческого автомобиля и высокий вес, отлично справляется с перевозкой детей, подарков или товаров на рынке благодаря своей универсальности.

Технические характеристики Toyota Proace Max Electric

  • Легкий коммерческий автомобиль с максимальной массой 3,5 т
  • Размеры: длина 5,99 м, база 4,03 м, ширина (без зеркал) 2,05 м, высота (высокая крыша) 2,76 м; полезная нагрузка: 1460 кг
  • Электродвигатель мощностью 209 кВт/279 л.с.; крутящий момент: 410 Нм, максимальная скорость: 130 км/ч, привод на передние колеса, расход по циклу WLTP: 26,2-31,2 кВт⋅ч/100 км, выбросы CO2: 0
  • Цена: от €69 220

Вариант Proace Max electric предлагает уникальное преимущество в виде существенного увеличения возможностей индивидуализации, что должно привлечь клиентов, ищущих более широкие возможности настройки, чем обычно предлагают Toyota и их партнеры по альянсу Stellantis. Другие потенциальные покупатели могут быть привлечены Proace Max благодаря его впечатляющему объему груза, который является крупнейшим в своем классе - 17 куб. м.

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