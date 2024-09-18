Модель Toyota Proace Max Electric делает свой след в конкурентном секторе фургонов.

Бум продаж легких коммерческих автомобилей в Европе побудил Toyota укрепить свое присутствие на рынке. Это достигается путем рестайлинга линейки Proace, которая теперь включает в себя различные опции. В частности, Proace Max полностью новый и невероятно просторный.

Множество вариантов, два источника питания, множество версий и амбиции: Toyota пытается доминировать на рынке легких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн с помощью нового Proace Max. Аналогичным образом, Proace и Proace City также были модернизированы. Toyota стремится конкурировать с такими соперниками, как VW Crafter, Mercedes Sprinter и Ford Transit, благодаря своей превосходной гибкости.

Любой, кто считает, что узнает обновленное лицо легких коммерческих автомобилей Toyota, ошибается. Линейка Proace - это совместный проект с Stellantis и производится на их заводах в Польше, Франции и Испании. Сходство с Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper или Opel Movano intentional.

Сначала Proace Max будет доступен в виде фургона, но версия пикапа, оснащенная функцией наклона, появится в первом квартале 2025 года. Для специализированных построек, таких как кемперы, Toyota, как и ее аналоги Stellantis, предлагает голый шасси.

Цены на самый маленький фургон начинаются с доступных 41 470 евро (включая НДС), в то время как самый большой фургон стоит 57 760 евро. Базовая цена версии пикапа (только длинная версия) составляет 47 790 евро.

Эти цены относятся к 2,2-литровому четырехцилиндровому дизельному двигателю, который предлагает мощность 120, 140 и 180 л.с. Однако Max становится более внушительным, когда он оснащен электродвигателем мощностью 205 кВт/279 л.с., с ценами от 66 425 до 71 130 евро.

В эксплуатации электрический Max впечатляет. Автомобиль работает практически бесшумно, сильный двигатель легко справляется с высокой снаряженной массой, хотя это приводит к некоторой задержке. Вес также является основной проблемой: пустой электрический Max весит 2790 кг, оставляя место только для 710 кг груза. Хитрый прием гомологации - аккумуляторная батарея служит в качестве топливного бака и не входит в расчет максимальной грузоподъемности - увеличивает ее до 1460 кг.

Электрический Max также отлично справляется с управлением зарядкой. Его аккумулятор емкостью 110 кВт позволяет фургону преодолеть расстояние от 360 до 537 км по циклу WLTP, а пустая батарея заряжается до 80% всего за 55 минут на быстрой зарядке. Его тяговое усилие также впечатляет - 2400 кг (с тормозами), в то время как дизельные версии могут тянуть от 2200 до 3000 кг в зависимости от версии.

Toyota осваивает новую территорию, представляя Proace Max и надеясь воспользоваться недавним ростом рынка легких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн. Компания надеется увеличить свои продажи LCV с нынешних 140 000 до 180 000 единиц в 2023 году благодаря обширным вариантам настройки.

Proace Max может похвастаться самым большим грузовым объемом в своем классе (17 куб. м) с многочисленными вариантами настройки. Благодаря европейскому производству Toyota может эффективно удовлетворять запросы клиентов, при этом 90% заказов настраиваются в соответствии с конкретными потребностями, как сообщает Этьен Плас из Toyota Europe. Proace Max поддерживает два колесные базы, три длины, три высоты и tanto одни, как и двухместные кабины прямо с завода. Для более специализированных запросов, таких как оборудование для мастерской, Toyota сертифицирует установщиков.

Proace Max представляет собой логическое продолжение совместного предприятия LCV с Stellantis, начатого более десяти лет назад. Сегодня партнеры охватывают все сегменты LCV, и Toyota обновила более мелкие модели Proace с электродвигателем мощностью 100 кВт/136 л.с., сочетающимся либо с аккумулятором емкостью 50 или 75 кВтч.

Внутреннее убранство было обновлено, особенно для "Verso" вариантов, которые перешли от коммерческих к пассажирским автомобилям. Proace целенаправленно конкурирует с VW ID.Buzz, с ценами от €36 900 для дизеля 1,5 л (88 кВт/120 л.с.), €38 600 для дизеля 2,0 л и €44 500 для электрической версии.

Самый маленький LCV Toyota, Proace City, конкурирует в том же классе, что и VW Caddy. Он единственный гибридный вариант в своем диапазоне, оснащенный бензиновым двигателем 1,2 л (81 кВт/110 л.с.), который стоит €24 835. Для любителей дизеля доступны варианты 1,5 л с 75 кВт/102 л.с. или 96 кВт/130 л.с. Среднестатистический дизельный вариант мощностью 96 кВт/130 л.с. стоит €37 130. City Verso также доступен в полностью электрической версии, оснащенной аккумулятором емкостью 50 кВтч, 100 кВт/136 л.с., временем зарядки 32 минуты и диапазоном WLTP от 343 до 465 км.

Разница между коммерческими и пассажирскими автомобилями становится более очевидной в этом самом маленьком сегменте LCV. City даже предлагает роскошные материалы, такие как кожаная обивка, по более низкой цене. Этот сегмент доступен и щедро оснащен, что делает его популярным среди молодых семей. Электрический City Verso, несмотря на подвеску коммерческого автомобиля и высокий вес, отлично справляется с перевозкой детей, подарков или товаров на рынке благодаря своей универсальности.

Технические характеристики Toyota Proace Max Electric

Легкий коммерческий автомобиль с максимальной массой 3,5 т

Размеры: длина 5,99 м, база 4,03 м, ширина (без зеркал) 2,05 м, высота (высокая крыша) 2,76 м; полезная нагрузка: 1460 кг

Электродвигатель мощностью 209 кВт/279 л.с.; крутящий момент: 410 Нм, максимальная скорость: 130 км/ч, привод на передние колеса, расход по циклу WLTP: 26,2-31,2 кВт⋅ч/100 км, выбросы CO2: 0

Цена: от €69 220

Вариант Proace Max electric предлагает уникальное преимущество в виде существенного увеличения возможностей индивидуализации, что должно привлечь клиентов, ищущих более широкие возможности настройки, чем обычно предлагают Toyota и их партнеры по альянсу Stellantis. Другие потенциальные покупатели могут быть привлечены Proace Max благодаря его впечатляющему объему груза, который является крупнейшим в своем классе - 17 куб. м.

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