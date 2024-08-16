Минивэны - и осталось только пять

Маленькие машины, маленькие прибыли, нет бизнеса: Компактные автомобили исчезают из салонов. В настоящее время на немецком рынке новых автомобилей осталось только пять моделей. Мы представляем их, от Fiat до Toyota.

Низкий спрос редко является причиной того, что модели, подобные Ford Ka, Opel Karl и Adam, Citroën C1, Peugeot 108, Seat Mii, Škoda Citigo, Smart Fortwo или Suzuki Celerio, исчезают с рынка в последние годы. Эти доступные автомобили в классе 10 000 евро всегда были непопулярными пасынками среди производителей, так как они генерируют относительно мало прибыли при высоких затратах на разработку.

Ситуация ухудшается: предстоящий стандарт Euro 7 к середине 2025 года означает конец для других моделей, так как соблюдение текущих норм выбросов и CO2 требует высоких затрат на разработку, которые сложно окупить через продажи. Кроме того, два новых регламента ЕС, вступивших в силу в июле, требуют различных систем помощи водителю (например, экстренное торможение, поддержание полосы, предупреждение о сонливости, помощник скорости) в новых автомобилях; и новые правила кибербезопасности и обновлений программного обеспечения в подключенных автомобилях.

После того, как Volkswagen прекратил производство Up, Mitsubishi - Space Star, и Renault - Twingo, а Fiat удалил 500 с двигателем внутреннего сгорания с рынка, на немецком рынке новых автомобилей осталось только пять субкомпактных автомобилей:

Fiat Panda/Pandina

Fiat сохранил только Panda, который продается лучше во всем мире, чем его технически связанный 500, и добавил Pandina, специальную серию с элементами дизайна в стиле SUV. Длина Panda составляет 3,64 метра, а цена начинается от около 16 000 евро, Pandina стоит 19 300 евро. Оба версии оснащены 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 51 кВт/70 л.с. с mild hybrid поддержкой.

Hyundai i10

Недавно обновленный 3,67-метровый i10 стоит от 16 000 евро с 49-сильным трехцилиндровым бензиновым двигателем, также доступен 84-сильный двигатель. Корейская модель получила обновление систем помощи при фейслифте, в том числе систему предотвращения столкновений, реагирующую на велосипедистов, и систему следования за полосой с активным вмешательством рулевого управления. Версия N-Line с турбированным двигателем мощностью 100 л.с. стоит 22 200 евро.

Kia Picanto

Picanto получил значительное обновление дизайна в этом году с измененной решеткой радиатора, переработанными светодиодными фарами и новыми задними фонарями. Новые системы помощи включают предупреждение о лобовом столкновении, обнаруживающее велосипеды, и опциональную систему помощи при повороте. Picanto также соответствует строгим европейским регламентам с системой поддержания скорости и предупреждением о сонливости. Новая базовая модель "Edition 7" стоит от 16 700 евро с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 63 л.с.

Suzuki Ignis

Микро-кроссовер Ignis от Suzuki, представленный в 2016 году, благодаря своим компактным размерам и экономичному mild hybrid (61 кВт/83 л.с.) идеально подходит для городской езды, полный привод доступен (доплата: 3 650 евро). Однако из-за ужесточения европейских норм выбросов Ignis будет снят с производства в Германии к концу 2024 года.

Toyota Aygo X

В базовой версии 3,70-метровый короткий Toyota Aygo X стоит от 17 550 евро. Он оснащен 53-сильным атмосферным двигателем с рабочим объемом 1,0 литра. Стандартное оснащение включает обнаружение пешеходов, предупреждение о выходе из полосы, распознавание дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль.

Fiat Panda/Pandina и Toyota Aygo X являются двумя из пяти моделей, которые по-прежнему продаются на немецком рынке новых автомобилей, предлагая доступные варианты с современными функциями.

Toyota Aygo X, с его компактными размерами и базовой ценой от 17 550 евро, является популярным выбором среди клиентов, ищущих экономичный и богато оснащенный субкомпактный автомобиль.

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