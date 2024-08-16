Минивэн - осталось только пять

Маленькие машины, маленькие прибыли, нет бизнеса: компактные автомобили исчезают из салонов. Осталось всего пять моделей на немецком рынке новых автомобилей. Мы представляем их, от Fiat до Toyota.

Необычайно высокая популярность среди потребителей с ограниченным бюджетом не спасла модели, подобные Ford Ka, Opel Karl и Adam, Citroën C1, Peugeot 108, Seat Mii, Skoda Citigo, Smart Fortwo и Suzuki Celerio, от исчезновения с рынка в последние годы. Несмотря на это, производители этих автомобилей, стоимостью около 10 000 евро, получали относительно небольшую прибыль, учитывая высокие затраты на их разработку.

Ситуация ухудшается: предстоящий стандарт Euro-7 к середине 2025 года поставит крест на еще большей части моделей, так как соблюдение текущих требований к выбросам и CO2 обходится очень дорого и не окупается продажами. Кроме того, две новые директивы ЕС, вступившие в силу в июле, требуют оснащения новых автомобилей различными системами помощи водителю (например, аварийного торможения, удержания полосы, обнаружения усталости и помощи в поддержании скорости) и новых правил кибербезопасности и программных обновлений для подключенных автомобилей.

После того, как Volkswagen прекратил производство Up, Mitsubishi - Space Star, а Renault - Twingo, и Fiat удалил с рынка 500 с двигателем внутреннего сгорания, на немецком рынке новых автомобилей осталось всего пять компактных автомобилей:

Fiat Panda/Pandina

Fiat сохранил только Panda из-за лучших глобальных продаж по сравнению с технически родственной 500 и добавил Pandina, специальную серию с элементами дизайна в стиле SUV. Длина Panda составляет 3,64 метра, а начальная цена - около 16 000 евро, в то время как Pandina стоит 19 300 евро. Оба варианта оснащены 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 51 кВт/70 л.с. с мягкой гибридной помощью.

Hyundai i10

Недавно обновленный 3,67-метровый i10 стоит от 16 000 евро с 49-сильным трехцилиндровым бензиновым двигателем, также доступен 84-сильный двигатель. В результате рестайлинга корейская модель получила обновление систем помощи: система предотвращения столкновений реагирует на велосипедистов, а система следования за полосой исправляет ошибки руления. Версия N-Line с турбированным двигателем мощностью 100 л.с. стоит 22 200 евро.

Kia Picanto

В этом году Picanto получил значительное обновление дизайна, с новой решеткой радиатора, переработанными светодиодными фарами и новыми задними фонарями. Также доступны новые системы помощи, в том числе предупреждение о фронтальном столкновении, распознающее велосипедистов, и опциональный ассистент смены полосы. Picanto также адаптирован к более строгим правилам ЕС с системой поддержания скорости и обнаружением усталости. Новая базовая модель "Edition 7" стоит от 16 700 евро с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 63 л.с.

Suzuki Ignis

3,70-метровый Ignis, представленный в 2016 году, стал пионером класса микро-кроссоверов. Его компактные размеры и экономичный мягкий гибрид (61 кВт/83 л.с.) делают его идеальным для городской езды, а полный привод доступен (дополнительная стоимость: 3 650 евро). Однако из-за ужесточения лимитов выбросов CO2 ЕС Ignis будет снят с производства в Германии к концу 2024 года.

Toyota Aygo X

В базовой версии 3,70-метровый короткий Toyota Aygo X стоит от 17 550 евро. Он оснащен 53-сильным атмосферным 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем. Стандартное оснащение включает обнаружение пешеходов, предупреждение о выходе из полосы, распознавание дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль.

Высокие затраты на соблюдение требований к выбросам и CO2, а также предстоящий стандарт Euro-7, скорее всего, приведут к снятию с производства еще большего числа компактных автомобилей. Несмотря на популярность среди потребителей с ограниченным бюджетом, автомобили, подобные Ford Ka, Opel Karl и Adam, страдали от низкой прибыли, делая их менее привлекательными для производителей.

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