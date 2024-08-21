Mercedes представила новаторскую модель электробуса eActros600, электромобиль.

В наше время электромобильность стала повсеместной, и технология, дружественная к окружающей среде, используется во всех видах транспорта, от велосипедов до грузовиков. Mercedes лидирует в области дальних перевозок, планируя электрифицировать Actros и отказаться от ископаемого топлива и местных выбросов. Мощный e-грузовик скоро выйдет на дорогу.

Революция началась с роскошного электромобиля полтора десятка лет назад. Сейчас электромобильность захватила улицы, даже проникнув в сферу тяжелых грузовиков. По мере того как все больше производителей автомобилей переходят на электричество, эту тенденцию следуют и гиганты в сфере грузоперевозок.

Mercedes, известный своими инновациями, планирует представить первый электрический дальнобойный грузовик, eActros600, до конца года. Однако, как и в случае с электромобилями, прогресс имеет свою цену. Электрический грузовик, скорее всего, будет в два раза дороже своего дизельного аналога.

Размеры за гранью обычного

Для перевозки грузов весом до 40 тонн производители грузовиков работают в совершенно другой лиге. Два электромотора, подключенные к задней оси через четырехступенчатую трансмиссию, генерируют совокупную мощность 600 кВт/816 л.с. Это намного больше, чем в большинстве высокопроизводительных автомобилей.

В то время как производители автомобилей хвастаются емкостью аккумуляторов 100 кВт⋅ч, Actros использует три блока по 207 кВт⋅ч каждый, что дает около 600 кВт⋅ч доступной энергии, позволяя грузовику проехать до 500 километров в лучшем случае.

Заправка - не просто перерыв, а опыт

Хотя это впечатляет, этого недостаточно для полной смены или круглосуточной работы. Поэтому заправка не традиционная, а инновационная. В настоящее время Actros заправляется со скоростью 400 кВт, быстрее, чем большинство легковых автомобилей. И как только операторы сети установят высокоэффективные зарядные станции, Actros будет модернизирован до зарядки в мегаваттах, что позволит ему заряжаться с 20% до 80% всего за 30 минут. Даже во время обязательного перерыва для водителей грузовика достаточно зарядки, чтобы продержаться до конца смены.

Вождение - как компактный автомобиль

Технические характеристики поражают или пугают, в зависимости от точки зрения. Но как только вы привыкнете к воздушно-подвешенному сиденью и горизонтальному рулевому колесу, вы поймете сюрприз: несмотря на свой размер и вес, этот громадный грузовик ведет себя как компактный автомобиль.

С помощью всего лишь мизинца и большого пальца грузовик может легко преодолевать подъемы, плавно входить на шоссе и преодолевать узкие дороги без страха. Поразительная тишина электродвигателя нарушается лишь редкими поворотами и проверками монитора на цифровых наружных зеркалах.

Торможение - электрический поворот

Водителям грузовиков также приходится приспосабливаться к торможению. В то время как традиционные грузовики полагаются на рычаг на рулевом колесе, называемый ретардером, для торможения, электродвигатели Actros обеспечивают значительную силу торможения, экономя на изнашивающихся деталях, таких как тормозные диски. Кроме того, состояние заряда аккумулятора увеличивается при торможении в зависимости от рельефа местности и нагрузки.

В заключение: лучший выбор

Электрический Actros не только чистый, но и предлагает лучшую динамику вождения и больше комфорта в кабине, делая его лучшим дальнобойным грузовиком. Согласно исследованию рынка Mercedes, по крайней мере, две трети клиентов могут покрыть дневной путь с диапазоном 500 километров. Однако, как и другие электромобили, есть и ложка дегтя - цена. eActros стоит примерно в два раза дороже дизельного, начиная примерно с 250 000 евро.

Тем не менее, несмотря на высокую стоимость, электрические грузовики предлагают многочисленные преимущества. Они освобождены от платы за проезд грузовиков, и правительство поддерживает расширение частных зарядных станций. Кроме того, электрический Actros имеет в четыре раза больший срок службы, чем легковой автомобиль, и может окупиться за счет более низких эксплуатационных расходов. Наконец, электрические грузовики создают более чистую окружающую среду и лучшие рабочие условия.

В мире тяжелых грузовиков традиционные производители грузовиков начинают принимать электричество, следуя примеру производителей автомобилей. Теперь и другие виды транспорта, в том числе тяжелые грузовики, электрифицируются для снижения местных выбросов и внесения contrib

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