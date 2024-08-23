Mazda CX-3: элегантный, ловкий и надежный

Обновлённая линейка автомобилей Mazda

Mazda заменила CX-3 на более крупный CX-30 в своей последней программе автомобилей. Несмотря на это изменение, предыдущее поколение CX-3 (2015-2022 гг.) по-прежнему остаётся популярным вариантом подержанных автомобилей, а его высококачественная производительность признаётся даже экспертами TÜV.

Производительность

Mazda известна своим превосходным двигателем, особенно Mazda2, который serves как основа для CX-3. Водители могут с уверенностью проходить техосмотр, так как CX-3, как правило, получает отличные оценки, особенно в подвеске. Однако он уступает в нескольких областях: тормозные диски часто нуждаются в замене на первом техосмотре, и переднее освещение критикуется чаще, чем обычно.

Размер и внутреннее пространство

При длине 4,28 метра CX-3 значительно длиннее своего седанового собрата, но предлагает достаточно места только на передних сиденьях. Задние сиденья тесные, а небольшие двери делают вход и выход из автомобиля неудобными. Mazda идеально подходит для городской езды и коротких поездок на выходные для двоих пассажиров благодаря своей манёвренности. Однако его относительно жёсткая подвеска снижает его способность к длительным поездкам.

Кокпит сохраняет скромный, но элегантный вид с высококачественной отделкой. Инфоразвлекательная система, хоть и устарела по современным стандартам, удобна в использовании. В конце 2020 года SUV получил обновление, которое включало в себя дизайн решётки, основанный на уровне отделки, LED-фары (опционально с матрицей света) и хромированные акценты. Внутреннее пространство было обновлено новыми передними сиденьями.

Двигатели и трансмиссия

При запуске потребители могли выбрать из двух атмосферных четырёхцилиндровых бензиновых двигателей объёмом 2,0 литра, развивающих 88 кВт/120 л.с. и 110 кВт/150 л.с., а также дизельный двигатель объёмом 1,5 литра, развивающий 77 кВт/105 л.с. Все варианты оснащались шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Более мощный бензиновый двигатель всегда сочетался с полным приводом, в то время как дизельный двигатель можно было заказать с 4x4.

В 2018 году двигатели были модернизированы. Дизельный двигатель теперь развивал 85 кВт/115 л.с. от 1,8 литра. К концу 2020 года предыдущие варианты двигателей были сняты с производства, оставив только бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра с отключаемыми цилиндрами и передним приводом, развивающий 89 кВт/129 л.с.

Mazda является одним из производителей автомобилей, чьи официальные показатели расхода топлива тесно связаны с реальным вождением: дизельный двигатель стабильно показывает менее 5 литров, а бензиновые двигатели можно водить с 6 перед decimal point.

Особенности и безопасность

CX-3 был доступен в четырёх уровнях отделки, а также в специальных моделях, таких как "Homura". В топовой версии были стандартными функции, такие как навигация, проекционный дисплей и 18-дюймовые колёса. Часто опции были сгруппированы в пакеты, поэтому задний парковочный датчик можно было заказать только в комплекте с системой помощи в удержании полосы и подогрева сидений. Покупатели подержанных автомобилей всегда должны проверять конкретные детали оборудования желаемого автомобиля.

Те, кто ищет интеграцию смартфона через Apple CarPlay или Android Auto, должны рассмотреть модель, выпущенную после фейслифтинга 2018 года. С 2020 года система infotainment Connect включена в базовую комплектацию. Маленький автомобиль получил рейтинг четыре звезды в тесте NCAP на столкновение.

Острый, манёвренный и надёжный - решение Mazda отказаться от CX-30 не отражает качество CX-3 в качестве компактного кроссовера. Ранние модели предлагали широкий выбор вариантов двигателя, включая полный привод. Цены на пепельный японский автомобиль начинаются примерно с €14,000. В настоящее время на Mobile.de listed около 1000 единиц.

Решение Mazda заменить CX-3 на CX-30 в своей последней линейке не уменьшило популярность предыдущих моделей Mazda, в частности CX-3. Несмотря на замену, Mazda CX-3 по-прежнему остаётся желанным вариантом подержанных автомобилей, ценимым за свой высокопроизводительный двигатель и отличную управляемость.

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