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Маленький драгоценный камень Alfa Romeo: Альфа Ромео-младший служит предшественником

 and  Vladimir Milov
Время чтения 3 минут
Будущие спорткары Alfa Romeo получат вдохновение от необычного Alfa Romeo 33.
Будущие спорткары Alfa Romeo получат вдохновение от необычного Alfa Romeo 33.

Маленький драгоценный камень Alfa Romeo: Альфа Ромео-младший служит предшественником

Альфа Ромео планирует превратиться в глобальный люксовый бренд, как заявил CEO Жан-Филипп Импарато. Он планирует представить новую модель каждый год, а в этом году в центре внимания будет модель начального уровня. Кроме того, есть еще более интригующие разработки впереди.

В последнее время Импарато был загадочен в отношении будущего бренда, сохраняя таинственность по определенным аспектам, но оставляя место для спекуляций по другим. Одно ясно - Альфа Ромео представит новую модель каждые двенадцать месяцев в ближайшие годы. После модели начального уровня в этом году первые модели на обширной платформе STLA появятся в 2025 и 2026 годах.

Версии электрической Джулии являются реальной вероятностью, согласно Импарато. Если верить его заявлениям, среднеразмерный сегмент станет полностью электрическим, предлагая мощность от 340 до 952 л.с. Чтобы соответствовать водителям, привыкшим к быстрой заправке внутреннего сгорания, запас хода по циклу WLTP составит 700 километров. Бортовая сеть будет 800-вольтовой системой, подтвердилCEO Альфа Ромео. Когда его спросили о возможности шестицилиндрового ПХЕВ, Импарато ответил расплывчато, но подчеркнул, что все возможно.

В будущем Альфа Ромео может расширить свой ассортимент до так называемого сегмента E, о чем компания размышляет. Хотя люкс соответствует Альфе, вопрос о том, как она будет отличаться от Мазерати, остается открытым. Тем не менее, бренд Альфа Ромео сам по себе может похвастаться Суперспортом Страдале 33, миллионным суперспортом в своей линейке.

В разработке находится заднеприводная модель

По словам Импарато, эта модель окажет значительное влияние на будущее развитие моделей. Подробности того, как это произойдет, остаются в основном секретом, но ведутся исследования по заднеприводной модели под названием "E-Jet". Более подробной информации от CEO нет. Если эта модель увидит свет, она будет ориентирована на прибыльные рынки Китая, Европы и США.

Будущая модель Джулия, возможно, полностью перейдет на электрофикацию. Пока не ясно, исполнит ли этот план Альфа Ромео.

Нумерованное издание? Согласно CEO Альфа, нынешние владельцы Брера и ГТВ могут ожидать достойного преемника.

Он подтверждает Спидер, но видит возможность открытой Альфа Ромео, которая появится в 2029 году. CEO называет характер бренда Альфа Ромео "красным, итальянским и спортивным".

Мощность Джуниор Велоке увеличена

В ответ на то, что Альфа усилила (электрическую) версию топового компактного SUV Джуниор, она теперь имеет 280 л.с. вместо первоначальных 240 л.с., а также гораздо более спортивную подвеску. Мини-SUV предлагает прочную производительность и не испытывает недостатка в мощности. Несмотря на то, что его номинальная мощность ниже, чем у многих электромобилей в его сегменте, его вес в 1,6 тонны необычайно легкий, что обеспечивает ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 5,9 секунды и максимальную скорость 200 км/ч, что впечатляет для своего класса.

Хотя Джуниор может не быть Альфой, которую ждут заядлые Альфисты, он представляет собой усилия Альфа Ромео по привлечению новой клиентуры. Если вы можете получить превосходный итальянский автомобиль с известным брендом всего за 29 500 евро, это может заинтересовать потенциальных клиентов, которые никогда не рассматривали Альфа Ромео раньше.

Несмотря на логотип Alfa Romeo, под капотом Alfa Romeo Junior находится ДНК автори participó в создании этого автомобиля. При этом его привлекательный внешний вид заслуживает похвалы, что и является его главным козырем. По сравнению с umstritten

К счастью, покупатели не обязаны выбирать электрический привод с Джуниором. Те, кто предпочитает двигатели внутреннего сгорания, также могут выбрать этот автомобиль, который основан на общей модульной платформе с привычным гибридным приводом от корпорации. Он состоит из 1,2-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя (136 л.с.) и электродвигателя мощностью 28 л.с. Базовая модель с 156 л.с. также доступна, но стоит на 10 000 евро дороже. Топовая версия стоит 48 500 евро.

Заядлые Альфисты найдут бренд особенно захватывающим в следующем году с выходом основных моделей. Однако то, найдут ли они благоприятными электрические приводы в таких эмоциональных автомобилях, остается увидеть. Если понадобится, двигатели внутреннего сгорания должны вернуться. К счастью, платформы STLA гибкие. И тогда шестицилиндровый двигатель может сохраниться для энтузиастов дольше, чем ожидалось.

Пока неясно, что будет реализовано. Альфа-менеджеры обещали многое в прошлом, что так и не материализовалось. Тем не менее, преданные поклонники бренда остаются верны ему, что является свидетельством страсти.

В будущем Альфа Ромео может расширить свою линейку, включив в нее новую открытую модель, которая, возможно, дебютирует в 2029 году. Этот автомобиль мог бы воплотить в себе сущность бренда как "красного, итальянского и спортивного", подобно своему миллионному суперспорту Страдале 33.

Уникальный дизайн задней части мопеда делает его примечательным зрелищем, способным обратить на себя внимание людей.

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