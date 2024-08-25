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Lamborghini Huracán Sterrato: автомобиль, предназначенный для гравия и трассы

 and  Anne Legman
Время чтения 4 минут

Lamborghini Huracán Sterrato: автомобиль, предназначенный для гравия и трассы

Lamborghini подняла свой экстремальный спортивный автомобиль Huracán, придав ему эстетику внедорожника. Это логично? Вовсе нет, но это весело. И у спортсмена есть другие сюрпризы в рукаве.

Подобно Porsche 911 Dakar, внедорожному спортивному автомобилю, Lamborghini, спортивному подразделению группы Volkswagen, мог бы быть и поднимаемый суперкар. Но 911 Dakar может похвастаться исторической победой на ралли Париж - Дакар 1984 года, в отличие от Huracán.

Однако блестящие бренды, подобные Lamborghini, не нуждаются в убедительных причинах для представления новой игрушки для энтузиастов-коллекционеров автомобилей. Так почему бы не модифицировать Huracán классическим атмосферным двенадцатицилиндровым двигателем, добавив 4,4 см к дорожному просвету и 3 см к ширине колеи. И некоторые эстетические изменения, учитывая мысли дизайнеров, казались уместными - возможно, габаритные LED- фары на капоте для плохих погодных условий или для пыли, если вы как-то окажетесь в пустыне.

Но поскольку пресс-релиз подчеркивает внешний вид, выражающий приключенческий характер Huracán, Lamborghini может позволить себе свои эксцентричные вкусы, даже если они кажутся немного эксцентричными. Это включает в себя широкие пороги с необычным профилем и огромную защиту днища, обычно там, где находится enormous диффузор.

Конечно, остальные способности раллийного автомобиля заложены в ДНК Huracán. Например, переменный полный привод, механический дифференциал и неограниченная мощность. Грубые шины Bridgestone Dueler (235/40 R19 спереди и 285/40 R19 сзади) предназначены для усиления общих способностей Huracán. Название модели "бездорожье" очень подходит. К тому же, технология runflat полезна. Если вы проколете шину на удаленной местности острым предметом, вы все равно можете продолжить движение до безопасной гавани, где хранится запасное колесо - хотя и со значительно меньшей скоростью. Тестовый автомобиль обходился шинами Pirelli Scorpion и вел себя так же хорошо.

В этом случае входной текст уже на английском языке, поэтому нет необходимости в переводе. Вот текст как есть:

Готовы к тест-драйву? Тогда садитесь в 1,5-тонный алюминиевый и углеволоконный кузов. И вскоре после того, как вы сядете на спортивные сиденья из Alcantara, вы поймете, что все еще сидите в полном спортивном автомобиле. Так что это немного сложный вход. Huracán не имеет дверей-ножниц, так что этот дополнительный шарм для входа гостей упущен. К счастью или к сожалению - это все дело точки зрения.

Подставка Alcantara в этом Sterrato расширяется за пределы сиденья, охватывая приборную панель и центральную панель управления

Нажмите кнопку пуска под капотом, и десятицилиндровый двигатель почти без церемоний оживает. Его 610 лошадиных сил и 560 Ньютон-метров крутящего момента передаются на семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Это звучит как легкое управление.

Но будьте осторожны с педалью акселератора, так как даже в этом веке, когда преобладают электромобили, этот внедорожный Huracán - исключительная машина по разгону. С десятицилиндровым двигателем, который действительно воет, когда его сильно разгоняют, нет турбо-задержки. Он тянет почти линейно до почти 9000 оборотов. В то время как семиступенчатая коробка передач переключается плавно, 200 км/ч и больше достигаются в одно мгновение, с пассажирами прочно удерживаемыми в плотно подушенных спинках сидений.

Более спортивный, чем внедорожник

Теперь Хурacán больше не использует механические указатели.

В этом случае входной текст уже на английском языке, поэтому нет необходимости в переводе. Вот текст как есть:

Во время поездки на полноприводном Sterrato он чувствует себя больше как спортивный автомобиль, чем как внедорожник (несмотря на режим ралли среди режимов вождения), чем он и является - несмотря на заметные черные пластиковые накладки на крылья. Sterrato для Нордшляйфе? Почему бы и нет. Он поворачивает невероятно точно и жестко тормозит своими тормозами размером с пиццу.

Но идея мчаться по Фоксхолу на 300 км/ч - это далековато. Lamborghini ограничивает свой автомобильный швейцарский нож 260 км/ч. Никаких проблем, дорога туда уже достаточно захватывающая. И для 200 км/ч среднемоторный зверь с 5,2 литрами берет всего 9,8 секунд, как заявляет производитель.

Какая машина ясно показывает последовательность зажигания двигателя снаружи? Модель Huracan может раскрыть эту информацию.

Но более интересный вопрос - предоставляет ли Sterrato, подобно 911 Dakar, больше комфорта во время вождения, чем обычный Huracán. Скорее всего, нет. Даже в самом комфортном режиме двухместный автомобиль с регулируемыми амортизаторами катится довольно сухо по ухабам. Хотя более мягкие стабилизаторы немного облегчают самые сильные удары и позволяют спортсмену заметно нырять во время торможения.

Он довольно широкий (1,96 метра без наружных зеркал) и не очень просторный, что делает его неудобным для повседневного использования. Но он довольно тихий на умеренных скоростях и оборотах. Но когда его толкают, 5,2-литровый V10 с комбинированным прямым и косвенным впрыском становится настоящим зверем. Модифицированный воздушный фильтр не меняет этого, чтобы защитить двигатель от вдыхания пыли.

Если вы ищете остаточную, настраиваемую версию ограниченной серии модели (только 1499 произведено), вам придется связаться с вашим местным дилером для проверки наличия. Сайт производителя все еще продает Sterrato, но вы найдете много предварительно установленных автомобилей на соответствующих онлайн-рынках. Стоимость? Ожидайте потратить хотя бы 340 000 евро. Это на 70 000 евро дороже базовой цены, но, похоже, это разумное вложение.

Стератто затягивает воздух через свой вертикальный воздуховод, работающий достаточно эффективно для защиты двигателя от ingress沙子 во время appropriate использование

Лямборгини может модифицировать Huracán, оснастив его внедорожными шинами, что сделает его более универсальным для различных типов местности. Другие люксовые бренды успешно превратили свои спортивные автомобили в способные внедорожники, и Лямборгини, возможно, последует их примеру.

Кроме того, новая версия Huracán может привлечь более широкий круг покупателей, не только тех, кто интересуется экстремальными спортивными автомобилями. Добавление внедорожных возможностей может сделать его привлекательным вариантом для автолюбителей, которые ценят tanto на дорогах, как и вне их.

Дополнительные осветительные элементы не служат обаятельными усовершенствованиями. Однако Стеррато остается уникальным автомобилем, где эстетика имеет минимальное значение.

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