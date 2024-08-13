Киа Пиканто вырос.

Мини-автомобили медленно уходят в прошлое. Один за другим они исчезают из линеек автопроизводителей. По крайней мере, Kia остается верна своему Picanto, даже обновив его дизайн и технику в середине жизненного цикла. Это повышает уровень безопасности, но, к сожалению, также повышает цену.

Picanto - надежная ставка для Kia. В 2023 году в Германии было продано около 9200 экземпляров этой пятиместной малютки, что позволило ей занять третье место в рейтинге регистраций бренда после семейства Ceed и Sportage. Обновленный Picanto, получивший новый дизайн, оборудование, практически сравнимое с более крупными автомобилями, и расширенный набор систем помощи, стремится продолжить этот успех. Цены начинаются от чуть менее 16 700 евро.

В базовой версии Edition 7 уже включены системы: предупреждение о фронтальном столкновении с распознаванием пешеходов и велосипедистов, активное поддержание полосы и ассистент слежения, интеллектуальный ассистент скорости и система предупреждения об усталости водителя. В версии Vision, помимо прочего, имеются подогрев передних сидений и рулевого колеса.

Начиная с версии Spirit, добавляются функции, такие как система предупреждения о фронтальном столкновении с функцией поворота и активный ассистент слепых зон, а также смарт-ключ, автоматический климат-контроль и индукционная станция для зарядки смартфона. На вершине, как и у Kia, находится версия GT-line с спортивным стилем tanto внутри, как и снаружи. Кстати, поклонники цвета "Молочно-бежевый металлик" должны выбрать версию Spirit Launch Edition, доступную, как предполагается, до конца года, а версия Picanto GT-line Launch Edition доступна в цвете "Приключенческий зеленый металлик".

Роскошь может быть добавлена в качестве опции

Кстати, все Picanto оснащены навигацией с семью годами обновлений карт, приложением Kia Connect с различными полезными функциями, кондиционером, беспроводной связью, задней камерой, датчиками света и парковки, а также центральным замком с брелоком. Как обычно, более богато оснащенные версии можно укомплектовать щедрой порцией роскоши для мини-автомобиля. Управление в основном и без проблем происходит через 8-дюймовый дисплей, на котором отображаются актуальные данные о вождении на 4,2-дюймовом цифровом приборном щитке.

Здесь не впечатляют цифры, так как самый маленький Kia довольно скромен в своих двигателях. Давно ушедшая в прошлое версия 1.0 T-GDI с 100 л.с. Уже давно ушла в прошлое. Остались 1-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью теперь 46 кВт/63 л.с. и 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 58 кВт/79 л.с. Эти двигатели разгоняют малютку до 100 км/ч за 15,6 и 13,1 секунды соответственно и развивают максимальную скорость 145 и 159 км/ч.

Средний расход топлива 5,2-5,6 литра

Kia заявляет о среднем расходе топлива 5,2 и 5,6 литра на 100 километров. Автоматизированная механическая трансмиссия (AMT), предлагаемая для обеих версий, потребляет примерно на 0,1 литра больше. Те, кто не хочет переключать передачи, должны выбирать эту опцию только в том случае, если они ездят консервативно и могут терпеть иногда довольно заметные переключения.

Несмотря на скромную производительность, управление Picanto все еще доставляет удовольствие, особенно с механической коробкой передач. Двигатели тихо гудят и мурлычут, сиденья просторные, а в поворотах есть намек на удовольствие от вождения гоночного карта, а также хорошо настроенное рулевое управление и плавные переключения.

Спереди места предостаточно, но сзади тесновато. А багажник? Несмотря на гордость Kia быть "лучшим в классе", четыре (1.0L двигатель с механической коробкой передач) или пять сидячих мест на теперь уже 3,61-метровой длине неизбежно ограничивают пространство для багажа. В цифрах: согласно данным производителя, это 225-1010 литров, что должно хватить для покупок на выходные.

Лицо и задняя часть в современном стиле бренда

Но теперь приходит глава, которой Kia явно очень гордится. Дизайнеры дали Picanto лицо и заднюю часть в современном стиле бренда. Это переведено под девизом "Соединенные противоположности", и в случае с самым маленьким modèle это означает существенный скачок от довольно милого и слегка причудливого к quite взрослому.

Особенно версии от уровня отделки Spirit с их характерными светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями выглядят quite незнакомыми, а GT-line добавляет уникальную световую подпись с светодиодными полосами, увеличенной решеткой, задним диффузором и 16-дюймовыми колесами из легкого сплава. В зависимости от версии, новые цвета краски, такие как Сигнал Красный, Дымчатый синий металлик и Приключенческий зеленый металлик, также делают заявление.

Конечно, все эти инновации не бесплатны. Самый маленький с 63 л.с. больше не доступен менее чем за 16 690 евро, версия 1.2 литра начинается от 17 990 евро. Автоматизированная механическая трансмиссия стоит дополнительные 1000 евро. Самая дорогая версия в прайс-листе - Picanto 1.2 AMT с 79 л.с. в версии GT-line, стоимостью 22 190 евро.

Kia Picanto 1.0 и 1.2 T-GDI - Технические характеристики

Пятидверный пятиместный субкомпактный автомобиль

Длина: 3,61 метра, Ширина: 1,60 метра, Высота: 1,49 метра, Колесная база: 2,40 метра, Объем багажника: 255-1010 литров

**Турбированный бензиновый двигатель объемом 1,0 литра, 3 цилиндра, 46 кВт/63 л.с., Максимальный крутящий момент: 93 Нм при 3750 об/мин, Пятиступенчатая механическая коробка передач, 0-100 км/ч: 15,6 с, Максимальная скорость: 145 км/ч, Средний расход топлива: 5,2 литра/100 км, Выбросы CO2: 118 г/км, Класс эффективности: D, Стандарт выбросов: Euro 6e, Цена: от 16 690 евро (Версия 7)

**Турбированный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, 3 цилиндра, 58 кВт/79 л.с., Максимальный крутящий момент: 113 Нм при 4200 об/мин, Пятиступенчатая механическая коробка передач, 0-100 км/ч: 13,1 с, Максимальная скорость: 159 км/ч, Средний расход топлива: 5,6 литра/100 км, Выбросы CO2: 127 г/км, Класс эффективности: D, Стандарт выбросов: Euro 6e, Цена: от 17 990 евро (Видение)

Продажи рестайлингового Picanto остаются популярными, с около 9200 единиц проданных в Германии в 2023 году. (Из данного текста)В условиях растущих цен базовая версия Picanto по-прежнему предлагает в качестве стандартного оборудования систему предупреждения о фронтальном столкновении, активную помощь в удержании полосы движения, интеллектуальную систему поддержания скорости и систему предупреждения об усталости водителя. (Новое предложение)

Базовая версия Picanto включает в себя продвинутые системы безопасности, такие как система предупреждения о фронтальном столкновении, несмотря на рост цены.

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