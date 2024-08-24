как защитить свои инвестиции при покупке старинного автомобиля от потенциальных подделок

Две крылатые двери в виде входа, имеющие один и тот же номер идентификации транспортного средства: скандал вокруг реставратора Mercedes Кинле был всего лишь верхушкой айсберга гораздо более масштабной проблемы. Фальшивомонетчики таятся в тени сообщества классических автомобилей. Однако коллекционеры имеют возможность защитить себя.

Подпольные рейды, конфискации, сенсационные заголовки в специализированных изданиях и, в конечном итоге, банкротство - скандал вокруг реставратора Mercedes Кинле, расположенного в Хаймердингене возле Штутгарта ранним летом 2023 года, мог бы стать сюжетом для криминального сериала на телевидении. Кинле обвиняют в производстве и продаже поддельных крылатых дверей и маркетинге нескольких автомобилей с одним и тем же VIN. Прокуратура проводит расследование, и Кинле отрицает обвинения.

Несмотря на эту ситуацию, Франк Вильке из наблюдателя рынка Classic Analytics в Bochum утверждает, что по мере роста цен на классические автомобили также растет количество подделок и случаев мошенничества.

"Сегодня на дорогах больше классических автомобилей, таких как Ferrari 250 GTO, Porsche 911 RS 2.7 с хвостом или Mercedes 300 SL, чем когда-либо было произведено", - говорит Себастьян Hoffman. И он говорит об этом из личного опыта.

Хоффман не только эксперт по оценке автомобилей в Classic City Франкфурта, но также является экспертом по автомобильной криминалистике в TÜV-дочерней компании FSP. Он исследует классические автомобили с помощью научных методов, подобных тем, которые используются правоохранительными органами, чтобы установить их подлинность.

Отчеты экспертов могут быть выгодной инвестицией

Такие отчеты экспертов, которые также доступны в отделениях классических автомобилей производителей, таких как Porsche, Mercedes или Ferrari, могут быть дорогими, но являются мудрым вложением для автомобилей с семизначными стоимостями, по словам Хоффмана. И есть еще одно преимущество, добавляет он.

"Часто простой проверка обоснованности или тщательный анализ документов за несколько сотен или тысяч евро достаточно, чтобы подтвердить подлинность", - говорит эксперт по криминалистике. "И это также выгодно для коллекционных автомобилей и обычных гражданских автомобилей в среднем ценовом диапазоне". Особенно, учитывая, что подделки даже коснулись популярных моделей, таких как определенные версии Porsche 911 или даже Golf GTI.

Не только полноразмерные автомобили подделываются, объясняет Тобиас Штибер. Он работает в команде по защите бренда Mercedes Heritage GmbH и сообщает, что в 2024 году было проведено более 600 международных рейдов, в результате которых было конфисковано более 1,6 миллиона поддельных изделий на сумму более 129 миллионов евро. Бывает трудно выследить виновных, и иногда невозможно принять правовые меры, отмечает Штибер. Многие онлайн-продавцы базируются в Восточной Европе или Азии, где действие закона может быть ограничено, соглашаются швабы.

Конечно, Mercedes относится к защите своих прав на интеллектуальную собственность очень серьезно. "Но это не только о защите наших прав", - говорит Штибер. "Это также о защите наших клиентов". Многие из этих дефектных частей могут выйти из строя раньше срока, ухудшить работу автомобиля или, в крайних случаях, снизить безопасность, предупреждает Штибер. Это особенно тревожно в случае важных компонентов, таких как тормозные диски, колеса или детали рулевого управления, которые часто предлагают подделки и пираты.

Фактически, Mercedes поддерживает обширный запас из примерно 160 000 запчастей для 57 моделей, от патента до Baby-Benz, с более чем 20 000-25 000 новых компонентов, добавляемых ежегодно, по словам представителя Петера Беккера. Однако спрос на новые запчасти не такой же для новых автомобилей.

"Поэтому, кроме новых запчастей, многие компании также предлагают отремонтированные бывшие в использовании запчасти. Вы можете получить скидки, если доставите неисправные компоненты для переработки, и многие конец жизни авто-рециклеры теперь имеют хорошо укомплектованные онлайн-магазины с удаленными оригинальными запчастями", - говорит эксперт по классическим автомобилям Вильке.

Без сомнения, скандал с Кинле потряс мир классических автомобилей. Однако эксперты, подобные Вильке и Хоффману, надеются, что он стал сигналом тревоги, делающим коллекционеров более бдительными при покупке классических автомобилей и запчастей.

Интересно, что скандал с Кинле закончился на позитивной ноте. Чтобы пополнить свой персонал, пополнить запас запчастей и расширить мощность своей мастерской, Mercedes Classic Center поглотила некоторые операции и механиков Кинле.

Чтобы защитить себя от поддельных запчастей на рынке классических автомобилей, коллекционеры могут инвестировать в отчеты экспертов от оценщиков автомобилей или экспертов по автомобильной криминалистике, как предлагает Себастьян Хоффман. По словам Тобиаса Штибера из команды по защите бренда Mercedes Heritage GmbH, многие онлайн-продавцы поддельных запчастей базируются в регионах, таких как Восточная Европа и Азия, где действие закона может быть ограничено, что затрудняет правовые меры.

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