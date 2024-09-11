Изучение динамики вождения самого последнего электрического внедорожника от VW Group, CUPRA Tavascan.

Cupra, испанский дочерний бренд Seat, представляет еще один вариант электрического SUV с Tavascan, построенным на их модульной электрической платформе. NTV.de протестировал эту стильную модель в самой экстравагантной версии.

Если вам кажется скучной Audi Q4, унылой Volkswagen ID.4, а Škoda Enyaq слишком традиционной, то Cupra Tavascan может стать для вас привлекательной альтернативой. Этот эффектный SUV отличается ярким дизайном, начиная с броского передка с крупной надписью "Cupra" между капота и решетки радиатора и заканчивая характерными бронзовыми колесами и подсвеченным логотипом сзади.

Роскошь продолжается и внутри этого SUV. Бронзовый цветовой мотив проходит через весь Tavascan, с многочисленными акцентными элементами, представленными в этом тоне. Обратите внимание на полосу, простирающуюся по всей приборной панели, продолжающуюся на внутренних сторонах дверей, а также на отделку вокруг подстаканника и сидений, где бронзовый оттенок плавно интегрируется в обивку через маленькие логотипы "Cupra". Однако сдержанная внешняя краска, выбранная для раннего тестового автомобиля, "Металлик пустыни Атакама", смягчает экстравагантный дизайн Tavascan, создавая приятный контраст с остальными яркими элементами.

Дизайнеры затем выходят за рамки, но вынуждены сделать шаг назад из-за бюджетных ограничений. Плавающий консоль выглядит современно, а виртуальный приборный блок и центральный экран включают в себя сенсорные элементы для регулировки внутренней температуры - компоненты, очевидно, взятые из корпоративного склада запасных частей. Тем не менее, внутри этого семейного SUV вы чувствуете себя очень просторно, особенно за счет большого пространства для ног на заднем сиденье, что особенно примечательно для модели, высота которой всего несколько сантиметров меньше 1,6 метра. Кроме того, Tavascan предлагает вместительное багажное отделение, с 540 литрами пространства для багажа за задним сиденьем, даже при полной загрузке.

Tavascan предлагает быструю, но не особо спортивную езду

Готовы к захватывающей поездке? Под капотом этой версии VZ скрывается знакомый силовой агрегат: 340 лошадиных сил. Благодаря сильным 545 Нм крутящего момента Tavascan уверенно разгоняется, достигая 100 км/ч всего за 5,5 секунд. Хотя он не имитирует спортивный характер внутри Volkswagen MEB SUV, он предлагает пассажирам сопоставимый уровень комфорта, несмотря на официально обозначенные "спортивные сиденья".

Кроме того, Tavascan предлагает плавную, а не жесткую езду, с акцентом на словах "мягкий" и "интуитивный". Тем не менее, Tavascan ловко проходит повороты благодаря своему низкому центру тяжести (батареи расположены на полу). Хотя вы чувствуете его вес, около 2,3 тонн, он не компрометирует маневренность.

В настоящее время опасения по поводу срока службы батареи, похоже, задерживают покупки, по крайней мере, в Германии. Это оправдано? С точки зрения пользователя быстрой зарядки, поколение MEB существенно повысило эффективность зарядки. Например, Tavascan может заряжаться от 10 до 80 процентов всего за 28 минут. Хотя это медленнее, чем заправка, это все же разумная возможность отдохнуть и освежиться во время длительного путешествия. Тем не менее, это может не подойти для занятого продавца.

ntv.de не смог подтвердить эту цифру во время краткого первого знакомства с автомобилем. Тем не менее, встроенный компьютер показал предполагаемый запас хода около 433 километров, что ставит Tavascan немного ниже минимальной заводской заявки WLTP в 477 километров. Как всегда, стиль вождения играет значительную роль, так что продавец может ждать следующего поколения или выбрать автомобиль на основе "Премиум Platform Electric", предлагающего более быстрые времена зарядки.

Кроме того, Tavascan не является доступным вариантом. Те, кто рассматривает сильную версию VZ, должны быть готовы к значительным затратам - по крайней мере, 60 780 евро, согласно прайс-листу. Хотя это ниже, чем ŠKODA Enyaq RS Coupé (63 300 евро), это все же существенный финансовый барьер. Даже базовая версия Tavascan стоит 53 240 евро, что делает ее менее подходящей для семей, следящих за бюджетом. Тем не менее, версия VZ включает в себя несколько роскошных функций в стандартной комплектации, таких как адаптивное управление подвеской, электрический багажник, LED-матричные фары, бесключевой вход в систему и адаптивный круиз-контроль (который самостоятельно ускоряется и тормозит).

То, понравится ли кому-то испанская модель, в значительной степени зависит от личного отношения к запоминающемуся дизайну. Tavascan, несомненно, производит впечатление, но также может вызвать споры. Время покажет, повлияет ли его происхождение с китайского завода в Аньхуй на бренд из-за текущей политической и экономической напряженности. Тем не менее, он был построен прочно и заслуживает рассмотрения.

Если вы ищете более уникальный вариант электрического SUV, помимо Audi, Volkswagen или Škoda, Cupra Tavascan может вас заинтересовать. Стоит отметить, что этот автомобиль построен на модульной электрической платформе Cupra, что также используется для производства автомобилей для их линейки SUV.

Хотя базовая версия Tavascan разумно ценится, более высокая версия VZ с функциями, такими как адаптивное управление подвеской и LED-матричные фары, существенно увеличивает ее стоимость. Это возвращает нас к более широкой картине производства автомобилей, где ценообразование и предпочтения потребителей играют решающую роль в формировании рынка.

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