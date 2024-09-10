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Глобальный автопроизводитель BMW инициирует отзыв автомобилей примерно 1,5 миллиона единиц.

BMW испытывает трудности с распределительными тормозными системами, что приводит к многочисленным автомобилям, подлежащим отзыву в сервисные центры. В результате компания сталкивается с экономическими последствиями из-за этих сложностей.

 and  Wendy Allen
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BMW выявил проблему с интегрированной системой тормозов в своих автомобилях
BMW выявил проблему с интегрированной системой тормозов в своих автомобилях

- Глобальный автопроизводитель BMW инициирует отзыв автомобилей примерно 1,5 миллиона единиц.

Из-за сложностей с системой торможения немецкий автопроизводитель BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей по всему миру и пересматривает свой прогноз прибыли на текущий год. "Технические доработки" необходимы на автомобилях, связанных с интегрированной системой торможения, поставляемой третьей стороной, как объявила компания во вторник. В результате, прибыль до налогообложения прогнозируется "существенно снизиться" в этом году.

BMW ожидает, что эти технические проблемы окажут "негативное влияние на продажи во всем мире во второй половине года". Дополнительные расходы "в размере сотен миллионов евро" прогнозируются на третий квартал.

Слабый спрос в Китае влияет на BMW

Кроме того, продолжающийся слабый спрос в Китае оказывает влияние на продажи там, как признал автопроизводитель. " despite government aid measures, customer wariness continues."

Оба этих обстоятельства привели к пересмотру прогноза бизнеса BMW на финансовый год 2024. Вместо незначительного снижения прибыль до налогообложения теперь прогнозируется "существенно снизиться". Кроме того, BMW теперь прогнозирует незначительное снижение поставок по сравнению с предыдущим годом, а не незначительное улучшение.

Слабый рынок мотоциклов

Рынок мотоциклов также испытывает "жесткую конкуренцию", особенно в США и Китае. В результате, поставки теперь прогнозируются на уровне прошлого года – ранее BMW прогнозировала незначительный рост.

Сложности BMW на рынке мотоциклов распространяются за пределы Европы, так как Китай, значительный рынок, также испытывает жесткую конкуренцию.

Несмотря на правительственную помощь в автомобильной отрасли, BMW отмечает, что сохраняется осторожность потребителей, что влияет на их продажи в регионе.

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