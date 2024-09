Гибридный Opel Astra Estate: экономия топлива эквивалентна эффективности дизельного двигателя

В эксплуатации на шоссе большинство гибридных бензиновых автомобилей имеют низкий потенциал экономии топлива. Однако Opel Astra Sports Tourer Hybrid опровергает это правило, демонстрируя такую же эффективность, как и дизель, во всех условиях вождения, включая пробег в 1000 километров.

Два года назад Opel представил Astra Sports Tourer с различными силовыми установками, но гибрида в линейке не было. Это изменилось прошлой весной, когда Opel представил гибридную версию, сочетающую электрический и спортивный драйв, предлагающую поразительную экономичность топлива.

Первые впечатления

Внешний дизайн нового Astra знаком, но при этом стильный и manages to be unpretentious despite its practical focus. Интерьер чистый, а переменные задние сиденья могут вместить от 608 до 1634 литров багажа. Недостатком является ограниченное пространство для коленей сзади для автомобиля такого размера.Driver's seat with the AGR seal provides a comfortable ride for long trips.

На дороге

Гибриды обычно не отличаются особой спортивностью или экономичностью топлива на шоссе. Но Astra MHEV оказалась исключением, потребляя 5,5 литра во время длительной поездки со скоростью 130 км/ч и даже меньше (5,1 литра) во время поездки по Голландии на более низких скоростях. В городском трафике 4,64-метровый универсал можно водить с moins de cinq litres, и даже parfois moins de quatre litres. Официальное значение WLTP составляет 4,9 литра на 100 километров, что делает реальным пробег в 1000 километров.

Трехцилиндровый гибридный двигатель может показаться грубым и с умеренной динамикой разгона. Однако 100-сильный бензиновый двигатель, совмещенный с 48-вольтовым E-машиной, интегрированной в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач, обеспечивает мощный и гладкий, хотя и не идеально гладкий, разгон. 1,5-тонный автомобиль может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды, с максимальной скоростью 210 км/ч. Регенерация сильна для легкого гибрида, позволяя автомобилю иногда останавливаться без торможения на красный свет. В городском трафике возможны короткие поездки только на электротяге, сопровождаемые заметным электрическим гудением. Хотя это может показаться раздражающим, другие могут найти это "электрически крутым". Переходы sometimes can be a bit jerky when the combustion engine joins in after short electric phases.

Затраты

Opel Astra Sports Tourer Mild Hybrid (MHEV) экономен в плане расхода топлива, но требует более высоких первоначальных затрат, с ценой около 38 000 евро. Это частично объясняется тем, что Astra Hybrid доступна только с среднего уровня оснащения GS, который включает в себя такие функции, как двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система, адаптивный круиз-контроль, подогреваемый руль, заднюю камеру и комфортные и рекомендуемые сиденья AGR. Кроме того, гибридная силовая установка с автоматической коробкой передач включена. Дополнительный пакет Ultimate стоит дополнительные 4 000 евро, но включает в себя функции, такие как сиденья AGR Sport, панорамную крышу, проекционный дисплей, подзарядную площадку и фары IntelliLux, делая его выгодной инвестицией.

На данный момент на рынке все еще доступны компактные фургоны с легкими и полными гибридными силовыми установками. Главным конкурентом остается Golf Variant, который группа VW также предлагает как технического брата, Skoda Octavia или Seat Leon ST. Другие классические модели включают Ford Focus Estate и Hyundai i30. Некоторые из них предлагаются с легкими гибридными бензиновыми двигателями по значительно более низким ценам входа, чем Astra MHEV.

В заключение

Те, кто колеблется в отношении чистых электрических силовых установок, найдут эффективную альтернативу в гибридной силовой установке MHEV Opel без ограничений пробега. Несмотря на то, что она в основном работает на бензине, она интегрирует технологию электропривода таким образом, который снижает расход топлива и убедителен.

Opel Astra Sports Tourer Hybrid - технические характеристики

Пятое поколение компактного универсала с пятью местами

Длина: 4,65 метра, ширина с внешними зеркалами 2,06 метра (без внешних зеркал: 1,86 метра), высота: 1,47 метра, колесная база 2,73 метра, объем багажника: 597-1634 литра, полезная нагрузка: 563 кг

1,2-литровый трехцилиндровый турбо-бензиновый двигатель с 100 кВт/136 л.с., максимальный крутящий момент 230 Нм при 1750 об/мин, с 48-вольтовым электрическим 6-ступенчатым роботизированным приводом, передний привод, Vmax 210 км/ч, 0-100 км/ч: 9,3 с, WLTP расход топлива: 4,9 л/100 км, выбросы CO2: 115 г/км, стандарт выхлопа: Euro 6e, расход топлива по тесту: 5,2 л/100 км

Цена: от 37 930 евро

Введение Opel Astra Sports Tourer Hybrid прошлой весной расширило его варианты силовой установки, предлагая гибридную версию, сочетающую электрический и спортивный драйв, предлагающую поразительную экономичность топлива. Несмотря на более высокую первоначальную стоимость, Astra Sports Tourer MHEV известна своей впечатляющей экономичностью топлива, с реальным потенциалом пробега в 1000 километров.

Гибридные автомобили имеют репутацию менее эффективных на шоссе, но Opel Astra Sports Tourer Hybrid опровергает это заблуждение, демонстрируя впечатляющую экономичность топлива даже во время эксплуатации на шоссе.

Читайте также: