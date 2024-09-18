Ford Ranger Electric Hybrid Vehicle: это пикап, который можно заряжать.

Следующим летом, почти через три года после своего дебюта, Ford представит гибридную модель пикапа Ranger с подключаемым модулем. Ожидаемый полностью электрический запас хода составляет около 50 км, что считается умеренным, но Ford рассчитывает, что эта версия произведет существенное впечатление, особенно на определенную целевую аудиторию.

На выставке IAA Transportation в Ганновере (до 22 сентября) Ford впервые представит гибридную модель пикапа Ranger. Эта модель оснащена инновационной силовой установкой, состоящей из 2,3-литрового турбированного бензинового двигателя и электромотора, которые в совокупности выдают 279 л.с. Мощность передается на все четыре колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Цена гибридной модели Ranger составляет €53 181, а первые поставки запланированы на следующее лето.

Батарея емкостью 11,8 кВтч обеспечивает полностью электрический запас хода примерно 50 км. Эта модель отличается рекордным крутящим моментом 690 Нм, который ранее не был доступен в линейке моделей Ranger, предлагавшихся в Германии с дизельными и бензиновыми двигателями. Как и эти модели, гибридная версия предлагает грузоподъемность до одной тонны и тяговое усилие до 3,5 тонн.

Оптимистичный прогноз по продажам с гибридом

Ranger, подобно своему почти идентичному близнецу, пикапу Volkswagen Amarok, был представлен на рынке два года назад. Несмотря на позднее появление на рынке, Ford надеется, что эта модель принесет существенный рост продаж благодаря возможности электрической системы одновременно питать различные электрические устройства. Базовая модель предлагает выходную мощность 2,3 кВт, а опционная модель - 6,9 кВт и два дополнительных разъема на 16 А.

Ford Ranger PHEV будет доступен в версиях XLT (€53 181), Wildtrak (€62 225) и в виде специального издания Stormtrak (€69 008). По сравнению с самой мощной дизельной моделью мощностью 240 л.с., гибридная модель в версии Wildtrak стоит на €2 500 дешевле. Гибридную модель будут производить на заводе Silverton в Южной Африке, как и другие модели.

Выход гибридной модели Ford Ranger ожидается стимулировать продажи благодаря возможности электрической системы одновременно питать несколько устройств. Гибридные автомобили, такие как Ranger PHEV, становятся все более популярными среди потребителей, которые ищут экологически чистые варианты.

Гамма гибридных моделей Ranger расширяется, предлагая не только дизельные и бензиновые двигатели, но и гибридную модель с более высоким крутящим моментом и конкурентоспособной ценой, что делает ее привлекательной для многих.

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