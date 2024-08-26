Ford Mondeo проходит проверку TÜV с освещением и темными осветительными приборами

Форд Мондео, среднеценовой вариант на рынке подержанных автомобилей, в целом доступен. Тем не менее, потенциальным покупателям следует учитывать историю обслуживания автомобиля, учитывая склонность Мондео к значительному пробегу. Пренебрежение этим аспектом может привести к различным проблемам во время обязательного технического осмотра (МОТ).

Исторический обзор

Пятое поколение Мондео было представлено в 2014 году, подверглось фейслифтингу в 2019 году и стало первым, предлагающим гибридную модель. Производство пятого поколения прекратилось в 2022 году, а его преемник, шестое поколение, больше не доступен как новый автомобиль.**

Типы кузова и версии

Форд производил пятое поколение Мондео в виде хэтчбека, седана и универсала (Турниер).**

Детали размеров (по данным ADAC)

Длина: 4,87-4,88 метра

Ширина: 1,85 метра

Высота: 1,48-1,50 метра (хэтчбек и седан) или 1,55 метра (универсал)

Объем багажника: 550-1446 литров (хэтчбек), 383 литра (седан) или 525-1630 литров (универсал)**

Преимущества

В отличие от своих предшественников, пятый Мондео существенно улучшился, в частности, в плане подвески и тормозной системы, согласно "Авто БILD ТЮВ-Рейпорт 2024". Также снизились показатели неисправностей педалей и стояночного тормоза, а тормозные шланги и трубки показали отличные результаты.**

Недостатки

Несмотря на свои достоинства, Мондео не лишен недостатков. Например, тормозные диски склонны к значительному износу, а потеря масла является общей проблемой для всех лет производства. Системы выхлопа также работают хуже, чем ожидалось.**

Надежность

На основе данных ADAC Мондео склонен к более частым поломкам и в целом занимает среднюю или низкую позицию в соответствующих статистиках поломок. Типичные точки отказа включают генератор в модели 2016 года и топливный насос в модели 2019 года. Аккумуляторная батарея также известна в моделях 2015-2017, 2020 и 2021 годов.**

Двигатели

Пятое поколение Мондео предлагает бензиновые двигатели (от 92 кВт/125 л.с. до 176 кВт/240 л.с.) и дизельные варианты (с мощностью от 85 кВт/115 л.с. до 154 кВт/209 л.с.). Гибридная версия оснащена четырехцилиндровым двигателем и электромотором, которые вместе обеспечивают мощность 138 кВт/187 л.с.**

Ориентировочные цены продавцов (в соответствии с данными Немецкого Автомобильного Трста (DAT) со статистически ожидаемым пробегом - три примера)

Мондео Турниер 2.0 TDCi ST-Line AWD (6/2018); 110 кВт/150 л.с. (четырехцилиндровый); 124 000 километров; 15 302 евро

Мондео 2.0 Гибрид Лимозине (6/2017); 103 кВт/140 л.с. (четырехцилиндровый); 99 000 километров; 13 974 евро

Мондео Турниер 2.0 EcoBlue Vignale AWD (6/2020); 140 кВт/190 л.с. (четырехцилиндровый); 87 000 километров; 23 064 евро**

Возможные предложения, содержащие фразу ['Комиссия должна:'], в контексте другой ситуации:

В соответствии с новыми правилами, Комиссия должна создать рабочую группу для изучения экологического воздействия подержанных автомобилей на рынке ЕС. В соответствии с пересмотренными стандартами безопасности, Комиссия должна потребовать, чтобы все новые автомобили проходили более строгие краш-тесты начиная с 2025 года.

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