Ford Galaxy: предлагает большое пространство и плавный опыт вождения.

Форд Галакси — это просторный автомобиль, известный своими высокими показателями пробега. Несмотря на некоторые жалобы при техническом осмотре (ТО), эксперты TÜV также находят положительные стороны. На что следует обратить внимание при покупке подержанного большого фургона?

Просторность — это визитная карточка Форд Галакси III. Его повседневная практичность впечатляет, комфортно вмещая до семи пассажиров. С мягкой подвеской и опциональными массажными сиденьями он также обеспечивает роскошную поездку. Однако его пробег часто бывает высоким, что приводит к некоторым критическим замечаниям при технических осмотрах (ТО).

История модели

Третье поколение, которое делит технологию с Фордом Мондео, дебютировало в 2015 году. В 2019 году была проведена модернизация, в ходе которой был обновлен бампер. Форд прекратил производство Галакси в 2023 году.

Первая модель 1995 года и второе поколение (2006-2014) были совместными проектами с VW и Seat, что привело к созданию идентичных моделей, таких как Шарана и Альгамбра, для каждого производителя.

Кузов и версии

Галакси — это большой фургон с пятью стандартными сиденьями, которые можно расширить до семи при установке опционной третьей ряда. Была представлена версия, работающая на бензине и этаноле (Флексифьюел). Гибридная версия дебютировала в 2021 году, заменив другие силовые установки.

Размеры (по данным ADAC)

Длина x ширина x высота: 4,85 м x 1,92 м x 1,75 м

Объем багажника: от 689 до 2339 литров (семиместный: от 200 литров)

Достоинства

При ТО приводные валы и подвеска, как правило, не вызывают проблем, как и система рулевого управления и ее соединения. «Отчет Auto Bild TÜV 2024» показывает, что тормозные шланги редко вызывают беспокойство, и тормозная функция работает хорошо.

Проблемы

Система освещения имеет средний уровень жалоб. Тормозные диски во время ТО работают менее удовлетворительно, часто изнашиваясь даже при первой проверке. Утечки масла являются распространенной проблемой во всех годах выпуска. Тест на выбросы выхлопных газов (AU) проходит не всегда.

Тенденции поломок

По данным ADAC, автомобили первых лет регистрации 2016 и 2017 годов имеют отличные показатели. Однако модели 2018 года имеют плохие показатели из-за проблемных стартерных аккумуляторов, которые ADAC идентифицирует как горячую точку поломок.

Новые автомобили больше не включены в сбор данных клуба из-за низкого числа регистраций.

Двигатели

Бензин (четырехцилиндровый, передний привод): 118 кВт/160 л.с. до 177 кВт/240 л.с.

Дизель (четырехцилиндровый, передний и полный привод): 88 кВт/120 л.с. до 177 кВт/240 л.с.

Флексифьюел (бензин и этанол, четырехцилиндровый): 107 кВт/145 л.с.

Гибрид (бензиновый двигатель и электромотор, передний привод): Системальная мощность 140 кВт/190 л.с.

Сохранение стоимости по данным немецкого автомобильного треста (DAT) со статистически ожидаемым пробегом — три примера цены

Галакси 2.5 Duratec FHEV Hybrid Edition (6/2021); Системальная мощность: 140 кВт/190 л.с. (бензиновый двигатель + электромотор); 49 000 километров; 24 967 евро.

Галакси 2.0 EcoBlue Business AWD Start/Stop (6/2018); 140 кВт/190 л.с. (бензиновый двигатель); 126 000 километров; 19 722 евро.

Галакси 1.5 EcoBoost Business Start/Stop (6/2017); 118 кВт/160 л.с. (бензиновый двигатель); 121 000 километров; 15 997 евро

При рассмотрении покупки подержанного Форд Галакси следует учитывать его репутацию высоких показателей пробега из-за своей просторности и повседневной практичности. При проведении технического осмотра (ТО) были отмечены частые проблемы с тормозными дисками и утечками масла.

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