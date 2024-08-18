Электрические велосипеды превосходят своих немоторизованных коллег по популярности и продажам.

"Гладкие, плавные, безопасные": Электровелосипеды для горных поездок набирают популярность, а в некоторых районах даже взрываются. Из-за частого использования в условиях, где их функции не полностью задействованы, эксперт сравнивает их с автомобилями. Так что, если вы задумываетесь о покупке горного велосипеда с электродвигателем, на что стоит обратить внимание?

По словам Андре Шмидта из журнала "Mountainbike", большинство людей сейчас предпочитают горные велосипеды с педальной помощью. "Современные Электровелосипеды для горных поездок превзошли свои неэлектрические аналоги", - заявляет Шмидт.

Многие люди используют Электровелосипеды для горных поездок не в их естественной среде, а в городских условиях, отмечает эксперт, проводя параллель с автомобилями: "Это похоже на внедорожники в городе. Электровелосипеды для горных поездок выглядят великолепно, обеспечивают комфорт и безопасность".

По оценке Шмидта, около 80% горных велосипедов, продаваемых в Германии сегодня, имеют электродвигатель. Данные отрасли от ассоциации велосипедной промышленности показывают еще более высокую цифру: в 2023 году было продано около 820 000 Электровелосипедов для горных поездок, в то время как обычных горных велосипедов было всего около 95 000. Соотношение 9:1.

Факторы, на которые стоит обратить внимание при покупке

По словам Шмидта, для начинающих есть приличные Электровелосипеды с передней вилкой, доступные уже от 2000 евро, в то время как качественные Полноценные Электровелосипеды для горных поездок стоят около 4000 евро.

Если вы планируете ездить и в городских, и в внедорожных условиях, рама, двигатель, но особенно тормоза, колеса и подвесные компоненты должны быть высокого качества, утверждает Шмидт. "Вещи, которые повышают безопасность и устойчивость", - подчеркивает он. Доступные передачи также работают хорошо.

Двигатели делятся на два типа: Полная мощность и Легкий. Модели Полной мощности оснащены двигателями, которые обеспечивают 85-90 Ньютон-метров помощи цепи и могут "сильно толкать", по словам Шмидта. Но они тяжелее. Легкие Электровелосипеды для горных поездок используют более мелкие двигатели, часто обеспечивая 50-55 Ньютон-метров. "Что более чем достаточно для многих велосипедистов", - заявляет эксперт. Их преимущество: вес колес можно снизить до менее 20 кг в некоторых случаях.

Учитывая сравнение эксперта, частое использование Электровелосипедов для горных поездок в городских условиях делает их функционирование подобным автомобилям в плане комфорта и безопасности. Учитывая высокий спрос, стоит отметить, что более 80% горных велосипедов, продаваемых в Германии сегодня, имеют электродвигатель, а данные отрасли показывают еще более высокую цифру для продаж Электровелосипедов для горных поездок в 2023 году.

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