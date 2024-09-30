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Электрический Opel Mokka способен преодолевать большие расстояния.

 and  Ann Bradley
Время чтения 3 минут

Электрический Opel Mokka способен преодолевать большие расстояния.

Начало с мощного заряда для электрической версии Opel Mokka приносит клиентам большее расстояние. ntv.de протестировал стильный Рюссельхаймер.

Opel решил оживить вещи при представлении своей последней модели - электрический Mokka не совсем новый, но он определенно получил обновление. Более конкретно, электрическая версия компактного SUV получила увеличение мощности (с 136 до 156 л.с.) так же, как и другие модели E-drive в группе Stellantis.

Но то, что действительно отличает Mokka, - это улучшение батареи. С емкостью 54 кВтч, батарея теперь может держать больше сока, чем раньше (ранее 51 кВтч), а ее энергопотребление снижается примерно на 0,5 кВтч/100 км до 15,2 кВтч (WLTP). Это приводит к увеличению номинального диапазона WLTP с 336 до 406 километров. Но переводится ли это увеличение характеристик в реальную производительность?

Дальше, чем обычно

Конечно, Mokka не предназначен для дальних поездок. Но Opel не хотел исключать такую возможность и принял участие в ралли ED1000. 1,6-тонный Mokka должен был преодолеть более 1000 километров в день. С его небольшой батареей это, безусловно, не было идеальным выбором, но Opel решил проверить его прочность.

Приключение начинается с полностью заряженного Rüsselsheimer в Дюссельдорфе. Затем он едет в Брюссель, направляется к голландскому побережью, останавливается на обед и finally возвращается в исходную точку. С батареей 54 кВтч преодолеть 1006 километров может показаться невозможным. Но маленький Mokka упорно шел вперед.

Зарядка была неотъемлемой частью поездки, которая длилась 80 минут в общей сложности, с четырех остановок. В связи с характеристиками Mokka Opel скорректировал ожидания пользователей. Способности к зарядке автомобиля не оптимизированы для быстрой зарядки, он работает на стандартной системе 400 вольт. Кроме того, предел мощности зарядки уменьшается по мере уменьшения емкости батареи, поэтому большие батареи заряжаются быстрее.

Сбалансированная сделка

Хотя так называемый "Mokka Long Range" с обновленным батарео-моторным блоком не exactly дешев (стоит €44,720), Opel компенсирует это своим обширным списком функций. Наш тестовый Mokka имел бесключевую блокировку и адаптивный круиз-контроль. Эта высокотехнологичная система автоматически управляет ускорением и замедлением в соответствии с дорожной обстановкой до полной остановки. Это фантастическая функция для тех, кто любит технологии.

Однако высококлассные функции могут не понравиться тем, кто следит за своим бюджетом, и они могут выбрать традиционные силовые установки. Базовая версия Mokka стоит всего €28,565. Хотя понятно, что Opel хочет охватить широкий спектр потребностей клиентов, это несколько противоречиво иметь самый дорогой и наименее доступный вариант.

Mokka обладает многочисленными достоинствами. Во-первых, его сиденья обеспечивают отличный комфорт для компактного SUV. Во-вторых, его относительно просторный салон заслуживает похвалы, хотя места сзади немного не хватает. Последнее, но не менее важное, его возраст в семье Opel заметен, так как USB-C порты отсутствуют.

Несмотря на некоторую устарелость, Mokka излучает современные вибрации. Его передняя часть имеет модный "Vizor" дизайн, характерную черную решетку радиатора. Задняя часть имеет стильные LED-фары, подчеркивающие его спортивный вид. Опциональная двухцветная окраска (завершенная черным контрастным верхом) добавляет изюминку. Даже в этом длительном тесте электрическая версия Mokka продемонстрировала свою способность на большие расстояния, доказав, что она не только для городских поездок.

Увеличение мощности для электрического Opel Mokka, до 156 л.с., аналогично другим моделям E-drive в группе Stellantis, делает их более мощными. С батареей 54 кВтч электрический Mokka теперь имеет больший диапазон - 406 километров.

Во время ралли ED1000 электрический Opel Mokka, несмотря на свою небольшую батарею, смог преодолеть 1006 километров, продемонстрировав свою способность на большие расстояния.

Опель Визор вдохновленный городской кроссовер сохраняет свою современную привлекательность
Обладая простором иdexpérience для длительных поездок, небольшой кроссовер может похвастаться удобными сиденьями и обильным количеством развлекательных возможностей, что еще больше увеличивает его привлекательность.

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