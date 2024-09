Док Dacia демонстрирует прочность, но часто является объектом недостаточного обслуживания.

Дacia Dokker, названный в честь докера, подразумевающего тяжелую работу и надежность, довольно прочен. Он предлагает огромное пространство для груза и может перевозить до 600 кг в зависимости от двигателя. Однако Немецкая техническая инспекционная ассоциация (TÜV) обнаружила больше дефектов в Dokker по сравнению со средним автомобилем, в основном из-за пренебрежительного технического обслуживания со стороны частых владельцев, ориентированных на бюджет.

Контекст

В соответствии с традицией Dacia, Dokker был представлен в 2012 году и продавался как новый автомобиль ниже 10 000 евро в течение длительного времени. Он вошел на немецкий рынок весной 2013 года и был модифицирован в 2017 году, получив новую решетку радиатора и заднюю камеру как опцию. R.E.N.AULT Express, другой автомобиль с подобной платформой, сменил Dokker весной 2021 года и больше не продается в Европе.

Дизайн и варианты

Будучи фургоном с высокой крышей, Dokker имеет сходство с Renault Kangoo и VW Caddy. Версия Stepway, представленная в 2014 году, имеет пластиковые накладки на колесных арках и порогах без полного привода или увеличенного дорожного просвета. Dokker Express, не охваченный этим анализом, является вариантом фургона.

Размеры (по данным ADAC)

4,36 метра x 1,75 метра x 1,81 метра (Д x Ш x В)

Объем груза: 800-3000 литров

Плюсы

Массивное грузовое пространство Dokker quite accessible, с двумя раздвижными боковыми дверьми. Приводные валы и системы выпуска получают мало критики во время ТО, а тормозные линии хвалят как "безупречные" в отчете.

Минусы

Согласно отчету, "проблемы усиливаются со временем". С третьего ТО и далее показатели жалоб на оси и амортизаторы превышают средние. Отчет отмечает, что подвески осей "в два раза чаще критикуются со временем" по сравнению с конкурентами. Компоненты освещения получают низкие оценки во всех модельных годах, а стояночные тормоза ослабевают во время второго и третьего ТО. Тормозные линии и диски часто выходят из строя, а течи масла появляются со второго осмотра и далее.

Поведение при поломке

despite the issues mentioned, the Dokker performs well according to the ADAC breakdown statistics from 2013 to 2015. Models from 2016 to 2018 also show good performance. However, those from 2019 only manage to remain average due to limited registration numbers. ADAC identifies fuel pumps in cars from 2017 and 2019, as well as spark plugs in models from 2016, as the primary breakdown points.

Двигатели

Бензин (четырехцилиндровый, передний привод): 61 кВт/83 л.с. до 95 кВт/131 л.с.

Дизель (четырехцилиндровый, передний привод): 55 кВт/75 л.с. до 70 кВт/95 л.с.

Сжиженный газ (автогаз): 59 кВт/80 л.с. до 79 кВт/107 л.с.

Оценка остаточной стоимости у дилера согласно данным Немецкого автомобильного треста (DAT) со статистически ожидаемыми километрами - три примера цены

Dokker 1.6 SCe 100 Access (6/2019): 75 кВт/102 л.с. (Четырехцилиндровый); 75 000 километров; 7 909 евро

Dokker 1.5 dCi 90 eco Stepway Start&Stop (6/2016): 66 кВт/90 л.с. (Четырехцилиндровый); 134 000 километров; 8 093 евро

Dokker 1.6 SCe LPG 100 Celebration (6/2015): 75 кВт/102 л.с. (Четырехцилиндровый); 123 000 километров; 6 099 евро

