Дебют революционного, но традиционного Audi Q5 на мировой премьере.

Всегда волнительно, даже для ветеранов отрасли, когда после семи лет цикла жизни автомобиля с него снимают покрывало - и на этот раз это новый Q5. Команда дизайнеров, разработчиков и представителей СМИ Audi держала журналистов на краю сидений, ведя их в студию с еще задрапированным SUV Q5. После некоторой болтовни покрывало finally было снято.

Однако то, что было открыто, не было полной переделкой Q5. Счастливчику соседу, возможно, и не удастся заметить, если вы получите свой новый SUV. Или все же удастся? Современный дизайн фар придает ему свежий вид, а фонари, с освещенными полосами по всей крышке багажника, очень напоминают новый e-tron Q6. У вас будет возможность выбрать из восьми разных световых график с использованием OLED-технологии, которые также могут подавать предупреждающие сигналы (например, треугольник аварийной остановки) для информирования водителя сзади о потенциальных опасностях. Скрыть свою новую покупку может оказаться сложнее, чем казалось.

Под капотом становится намного интереснее. Как и недавняя A5, среднеразмерный SUV основан на "Премиум Платформе Двигателя". Газoline и дизельные двигатели играют основную роль, но не единственную. Q5 начинается с трех двигателей внутреннего сгорания, включая гибридную систему "MHEV-Plus" на основе 48-вольтовой бортовой сети. Это добавляет 24 электрических лошадиных силы и 230 Нм крутящего момента к опциональному двухлитровому бензиновому или дизельному (оба четырехцилиндровые) или трехлитровому V6 в SQ5. Электродвигатель получает энергию от аккумулятора емкостью 1,7 кВтч, что позволяет восстанавливать часть в противном случае потерянной кинетической энергии, что приводит к значительному увеличению эффективности.

Оба двухлитровых двигателя производят 204 лошадиных силы - бензиновая версия доступна с полным и передним приводом, а дизель - только с quattro. Это также относится к топовой версии мощностью 367 лошадиных сил. Вслед за ними появятся версии с подключаемым гибридом с ожидаемым электрическим запасом хода около 100 километров. Все варианты передают мощность через семиступенчатую роботизированную коробку передач. Значения расхода топлива будут доступны после окончательной сертификации.

Поскольку Q5 еще не доступен для динамического тестирования, есть больше времени, чтобы изучить мультимедиа. Нет больших сюрпризов, так как внутренние дизайнеры, кажется, создали единый концепт для всего среднего диапазона. Но это привлекательный, с гораздо большим дисплеем, чем раньше. Пользователь сразу замечает, что креативщики уже запланировали многие цифровые элементы на ранней стадии разработки, в то время как предшественник изначально имел классический аналоговый приборную панель с позже интегрированным электронным дисплеем. Теперь есть большая изогнутая панель с стильно закругленными концами.

Чтобы добавить архитектурное напряжение, Audi выбрала ландшафт дисплея, который не является одним сплошным, а вместо этого предлагает уникально спроектированную вторую мониторную единицу справа. Это опциональная функция, предназначенная для пассажира, чтобы предотвратить скуку в долгих поездках. Неясно, почему Audi решила отказаться от физических кнопок, таких как на рулевом колесе или дверных панелях для регулировки света или зеркал, в пользу сенсорных controls с плохой тактильной обратной связью. В то же время Volkswagen идет в противоположном направлении, чтобы облегчить пользователям жизнь.

Q5, однако, выделяется своей утилитарностью: его внутреннее пространство предлагает много места на разных уровнях. При почти 4,72 метра в длину и колесной базе 2,82 метра (оба показателя сопоставимы с предшественником), этот SUV обеспечивает généreux места для ног. Есть также много грузового пространства, почти 1500 литров объема. Новая функция позволяет не только скользить, но и регулировать наклон заднего сиденья. В отличие от прошлого, крышка багажника теперь может храниться в специальном отсеке, когда не используется.

Также удобно, что передний телефон теперь можно удобно заряжать с помощью охлаждаемой индукционной зарядной подставки с выходной мощностью 15 Вт. Как и ожидалось, Q5, все еще производимый в Мексике, будет оснащен многочисленными системами помощи, которые будут обсуждаться в ближайшее время на ntv.de. То же самое относится к настраиваемой проекции головы и к широкой мультимедийной системе. Мы также узнаем, насколько комфортен SUV с опциональной пневматической подвеской.

Текущая цена 52 300 евро делает модель из Ингольштадта не самой доступной. Надеемся, что вскоре появятся более доступные базовые версии. Выход на рынок запланирован на первый квартал 2025 года, что потребует некоторого терпения. Позднее введение, вероятно, связано с нынешней загруженной расписанием бренда, так как они последовательно обновляют одну модель за другой.

Новый Q5 с современным дизайном фар и фонари, напоминающие новый e-tron Q6, может сделать сохранение в секрете вашего нового SUV настоящим испытанием. Под капотом переработанные варианты двигателей Q5, включая гибридную систему "MHEV-Plus", обещают захватывающую езду.

Просторный интерьер Q5, предлагающий généreux места для ног и почти 1500 литров грузового пространства, подчеркивает его утилитарность. В отношении зарядки SUV теперь есть охлаждаемая индукционная зарядная подставка с выходной мощностью 15 Вт для передних телефонов.

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