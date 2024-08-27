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Быстрое время зарядки, значительная мощность и большая дальность.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 4 минут
Киа EV9 попадает в категорию электромобилей с 800-вольтовой системой, что позволяет быстро...
Киа EV9 попадает в категорию электромобилей с 800-вольтовой системой, что позволяет быстро заряжаться на высокоскоростных станциях, облегчая длительные поездки.

Быстрое время зарядки, значительная мощность и большая дальность.

800 вольт существенно обогащают повседневный опыт водителей электромобилей, обеспечивая эти автомобили поразительными возможностями дальности хода. Однако, несмотря на свою привлекательность, автомобили с 800 вольт остаются редкостью на рынке электромобилей. В настоящее время на немецком рынке доступно только пять платформ, предлагающих широкий спектр в основном премиальных электромобилей.

Группа Hyundai/Kia

Группа Hyundai Motor предлагает самый широкий выбор автомобилей с 800 вольт, все они основаны на платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). Эта основа имеет настраиваемую структуру с батарейным блоком, расположенным на полу автомобиля, и прикрепленным к двум электрическим осям. Передняя ось оснащена независимой подвеской колес, стойками Макферсон и передним двигателем, а задняя ось - многорычажной задней подвеской и задним двигателем. Мощность от одиночного или двойного двигателя варьируется от 125 кВт/170 л.с. до 430 кВт/585 л.с. Доступно семь модельных рядов, каждый из которых оснащен батарейными блоками емкостью 58, 73, 77 и 85 кВтч.

Hyundai предлагает модели Ioniq 5 и 6, которые служат входными моделями в мир E-GMP, стоимостью 44 000 евро. В линейку также входят Kia EV6 и EV9, а также люксовый бренд Genesis с GV60 и электрифицированными версиями GV70 и G80. Ioniq 6 является чемпионом по дальности, с максимальной дальностью 614 километров.

Платформа J1 группы VW

Предложения группы VW с 800 вольт ограничены премиальными брендами, такими как Porsche и Audi. Porsche, с его платформой J1 и основанным на ней Taycan, выпущенным в 2019 году, является пионером в области 800 вольт. Эта платформа позволяет устанавливать четыре двигателя, мощность которых варьируется от 300 кВт/408 л.с. до 760 кВт/1034 л.с., а также батарейные блоки емкостью 89-105 кВтч, обеспечивающие дальность до 678 километров. В 2024 году запланирован фейслифтинг Taycan, который увеличит мощность зарядки до 320 кВт. В идеальных условиях 20-минутная зарядка может покрыть до 1000 километров на Taycan. Помимо Taycan, Porsche также предлагает немного более просторные Taycan Sport и Cross Turismo. Audi предлагает E-Tron GT в качестве альтернативы. Входной порог в мир J1 предлагает Porsche с базовой моделью Taycan, стоимостью 101 500 евро.

Платформа PPE группы VW

Из-за высокой стоимости на основе J1 группа VW разработала платформу PPE, которая зарезервирована для Porsche и Audi и в настоящее время служит основой для новых электромобилей Porsche Macan, Audi Q6 E-Tron и A6 E-Tron, а также для новой версии Porsche Cayenne. В настоящее время доступны различные заднеприводные и полноприводные системы с мощностью от 185 кВт/252 л.с. до 470 кВт/639 л.с. Можно выбрать батарейные блоки емкостью 83 или 100 кВтч. A6 E-Tron станет чемпионом по дальности, с дальностью до 756 километров, и будет оснащен зарядной мощностью до 270 кВт, что позволит добавить 100 километров за 4 минуты. Самый доступный вход в мир PPE предлагает заднеприводный Q6 E-Tron, стоимостью 63 500 евро.

Lucid Motors

Некоторые могут подумать, что 800-вольтовые платформы достигли своего пика, но американский стартап Lucid Motors вступил в игру с впечатляющей 900-вольтовой архитектурой в плане спецификаций и производительности.

Его единственная доступная модель в Германии, седан Air, оснащен множеством премиальных функций и впечатляющей мощностью и производительностью. Базовая модель с одним двигателем мощностью 321 кВт/436 л.с. ускоряется от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Версия Sapphire с тремя двигателями и 920 кВт/1251 л.с. проходит стандартный спринт менее чем за 2 секунды. Lucid предлагает четыре батарейных блока емкостью от 88 до 118 кВтч. Модель Grand Touring с самым большим запасом хода обеспечивает впечатляющие 830 километров и оснащена чрезвычайно быстрой зарядкой: 400 километров всего за 16 минут. Цены на Air начинаются от 85 000 евро.

Lotus

Lotus, ныне входящий в состав китайской группы Geely, предлагает высокопроизводительные электромобили, такие как Eletre под этим брендом, основанные на платформе 800 вольт.

На этой основе Lotus представляет значительно более крупный и тяжелый автомобиль для своего легкого наследия, весящий 2,6 тонны и имеющий длину 5,10 метров. Он доступен с мощностью 450 кВт/612 л.с. или 675 кВт/918 л.с. При бережном вождении батарея емкостью 112 кВтч может проехать до 600 километров. Максимальная мощность зарядки составляет впечатляющие 350 кВт, что позволяет зарядить от 10 до 80 процентов всего за 20 минут или 100 километров за 5 минут. Начальная цена составляет конкурентоспособные 96 000 евро.

Коллекция электромобилей с 800 вольт в Германии еще не полная. Одним из претендентов в этом классе является хорватский велосипед Rimac Nevera, оснащенный как минимум 1914 л.с. или 1408 кВт от своей четырехвальной силовой установки, батареей емкостью 120 кВтч и теоретической возможностью быстрой зарядки 500 кВт. К сожалению, с ценой от двух миллионов евро, этот автомобиль, скорее всего, не будет доступен многим.

С другой стороны, китайский гигант BYD может способствовать популяризации 800 вольт в более широких масштабах через свою платформу E-Platform 3.0. Седан Salamander, доступный в Германии, основан на этом плане, который ранее работал на 400 вольт. BYD уже перешла на 800 вольт в Китае с E-Platform 3.0 Evo. Недавно обновленный Salamander в Китае теперь оснащен батареей емкостью 81 кВтч, обеспечивающей запас хода примерно 600 километров и возможность зарядки от 10 до 80 процентов всего за 25 минут. Однако дата выхода обновленного Salamander в Германии остается неясной.

В то время как Hyundai Motor Group предлагает широкий выбор автомобилей с 800 вольт, другие автопроизводители, такие как Lucid Motors, стремятся к еще более продвинутым системам. Например, Lucid Motors представила архитектуру 900 вольт с седаном Air, предлагая впечатляющую производительность и максимальный запас хода 830 километров.

Несмотря на дефицит электромобилей с 800 вольт на рынке, новые игроки, такие как Lucid Motors, и китайские гиганты, такие как BYD, готовы расширить эту технологию и сделать ее более доступной для потребителей в ближайшем будущем.

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