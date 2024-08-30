BMW 2-й серии активно занятый туристический автомобиль <unk> минивэн для любителей спорта

Первые BMW 2 Series Active Tourer, уже более десяти лет находящиеся на дорогах, теперь предлагают возможность сэкономить благодаря своему возрасту. С пробегом можно найти модели за менее чем €7,000, что может оказаться разумной инвестицией, учитывая, что отчет TÜV за 2024 год отмечает их как надежный выбор. Однако со временем могут проявиться возрастные дефекты.

Качество

Как первый BMW, построенный на платформе переднего привода, 2 Series Active Tourer имеет fewer дефектов, чем средний автомобиль своего класса при прохождении техосмотра. Тем не менее, частота дефектов увеличивается выше среднего сегмента с четвертого на пятый год, как показано в отчете TÜV. Это может быть связано с тем, что эти автомобили чаще всего проваливают испытание выхлопных газов (AU) по сравнению с другими. Хотя тормоза семилетних моделей остаются в хорошем состоянии, дефекты рулевых сочленений и дребезжащие панорамные крыши становятся более частыми с этого возраста. В онлайн-форумах также сообщается о путаных инструкциях навигации и ржавчине на дверных панелях.**

Кузов и интерьер

Презентованный в 2014 году, 2 Series Active Tourer, несмотря на свой возраст, сохраняет привлекательный вид для минивэна, особенно в своей меньшей версии. Он предлагает просторный интерьер, высоко адаптируемый и имеющий достаточно места в своем сегменте. Несмотря на более крупный приводной вал, пространство за передними сиденьями гибкое и обеспечивает багажник, который можно расширить до 1455 литров. Это относится и к варианту "Gran Tourer", багажник которого может вместить 1905 литров при дополнительных 18 сантиметрах длины.**

Двигатели и трансмиссия

На платформе переднего привода с опциональным полным приводом 2 Series минивэн оснащен скромным 1,5-литровым трехцилинровым бензиновым двигателем (80 кВт/109 л.с.), который не полностью соответствует динамике и обещаниям вождения минивэна. Более мощная версия мощностью 103 кВт/140 л.с. предлагает лучшую производительность. Выше этого, два 2,0-литровых четырехцилиндровых двигателя мощностью 141 кВт/192 л.с. и 170 кВт/231 л.с. делают 2 Series лучшим выбором для динамичных семейных автомобилей. Даже среди дизелей BMW не жертвует мощностью, предлагая 2,0-литровые четырехцилиндровые двигатели мощностью 110 кВт/150 л.с. и 140 кВт/190 л.с., а также 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 85 кВт/116 л.с. для этого класса. Введенный в 2018 году гибридный вариант с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 165 кВт/224 л.с. и запасом хода более 50 км теперь доступен с пробегом менее чем за €15,000. BMW предлагает различные варианты трансмиссии, с автоматическими версиями для более мощных моделей, а более слабые варианты (216i и 218i, 214d, 216d и 218d) оснащаются механической коробкой передач.**

BMW предлагает широкий выбор опций для 2 Series Active Tourer. Стандартное оснащение включает кондиционер, беспроводную связь и литые диски (кроме двух базовых двигателей). Различные предварительно сконфигурированные линии, такие как "Advantage" и "Luxury Line", подчеркивают технологию, стиль или роскошные удобства, а "Sport Line" и "M Sport" - динамичный внешний стиль и спортивные сиденья. К автомобилям могут быть добавлены опции, такие как электрический багажник, светодиодные фары, адаптивная подвеска или рейлинги.

Системы безопасности включают шесть подушек безопасности во всех вариантах, а также опциональные системы помощи водителю, такие как удержание в полосе и экстренное торможение. В 2014 году автомобиль получил пять звезд от Euro NCAP в краш-тесте.

Вывод

2 Series Tourer не только излучает спортивность и роскошь, превосходящие средние семейные минивэны, но и демонстрирует техническое мастерство, которое ожидается в премиальных автомобилях. Хотя более старые модели 2014 года обычно стоят пятизначные суммы, самые доступные варианты теперь начинаются менее чем за 7,000 евро. На данный момент на Mobile.de представлено более 2,500 единиц.**

Подержанные BMW 2 Series Active Tourer с их надежными двигателями и широкими вариантами оборудования могут стать отличным выбором для бюджетно ориентированных покупателей, ищущих надежный и экономичный вариант. С возрастом эти автомобили могут потребовать регулярного технического обслуживания для устранения возрастных проблем, таких как неисправные испытания выхлопных газов, дефекты рулевых сочленений или дребезжащие панорамные крыши. Однако с надлежащим уходом подержанные 2 Series Active Tourer могут обеспечить надежную и приятную езду, особенно учитывая их привлекательный внешний вид и просторный интерьер.

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