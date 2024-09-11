Автомобили, которые, как ожидается, будут наиболее подвержены краже в 2023 году

В Германии в прошлом году наблюдался заметный рост числа краж автомобилей, составивший почти 20%. Об этом сообщается в отчете страховой промышленности Германии по кражам автомобилей, согласно которому примерно 15 000 застрахованных легковых автомобилей были украдены. Интересно, что воры проявляют изысканный вкус, так как японские внедорожники занимают первое место в их списке предпочтений.

Внедорожники и автомобили для бездорожья не только пользуются спросом у любителей автомобилей, но и у воров. В 2023 году восемь таких автомобилей входили в десятку самых часто краденых автомобилей в Германии, согласно данным страхового объединения GDV. Модели группы Toyota оказались особенно популярными среди целей.

Toyota Land Cruiser - 160 краж на 1000 автомобилей

Меньше роскошных вариантов, таких как Range Rover, но все равно неотразимый для воров: в отличие от большинства внедорожников для образа жизни, Land Cruiser легко справляется с пересеченной местностью, предлагая сочетание прочности, отличной асфальтовой производительности и, при желании, высококлассных комфортных функций. Недавние модели стоят около 60 000 евро, и Toyota планирует представить новое поколение к осени.

Lexus NX - 157 краж на 1000 автомобилей

На немецком рынке наблюдается растущий спрос на премиальные автомобили, такие как Lexus NX, который соперничает с ведущими брендами во многих регионах. То, что этот среднеразмерный внедорожник так высоко в списке краж, можно объяснить ограничениями на продажи в России, что является теорией, выдвинутой Toyota. Краденые автомобили больше не доступны для продажи в Германии с начала войны в Украине, и дилер в настоящее время предлагает модель по цене около 53 000 евро.

Lexus UX - 136 краж на 1000 автомобилей

Младший брат NX (стоит около 43 700 евро) продолжает привлекать воров стадами. Toyota объясняет высокий уровень краж высокой престижностью в Восточной Европе. К удивлению, флагман Lexus RX не появляется в статистике GDV, несмотря на свой высококлассный ценовой диапазон, который приближается к 100 000 евро.

Range Rover Sport, 2-е поколение - 121 кража на 1000 автомобилей

Воры имеют слабость к роскошным автомобилям от брендов, таких как Range Rover. Эта модель 2-го поколения, с базовой ценой около 100 000 евро, является самым дорогим автомобилем в этом списке. Хотя она известна своей популярностью среди воров, бренд имеет более продвинутые бесключевые системы блокировки, которые делают ее труднее украсть, чем многих конкурентов.

Kia Stinger - 110 краж на 1000 автомобилей

Первый не внедорожник, попавший в этот список, Stinger был представлен Kia в 2017 году как модель, привлекающая внимание, с спортивным дизайном и опциональным высокоpowered V6 двигателем (стоит около 60 000 евро). Популярность модели распространилась на преступников, несмотря на ее короткий срок производства в шесть лет.

Toyota RAV4, 5-е поколение - 91 кража на 1000 автомобилей

Эта модель в течение многих лет возглавляет глобальные чарты продаж SUV и списки краж. Она пользуется популярностью во многих рынках, несмотря на свой возраст.

Hyundai Santa Fe, 4-е поколение - 90 краж на 1000 автомобилей

Этот внедорожник пользуется сильным спросом в Восточной Европе, предлагая сочетание комфорта и надежности, особенно в вариантах с полным приводом.

Jeep Grand Cherokee, 4-е поколение - 87 краж на 1000 автомобилей

Даже классический внедорожник Jeep Grand Cherokee продолжает привлекать внимание, несмотря на выпуск 5-го поколения в 2022 году.

Range Rover - 68 краж на 1000 автомобилей

Роскошный и престижный, Range Rover стоит более шестизначной суммы новым, но его дизайн также делает его привлекательным выбором в отношении преступности.

Toyota Prius+ - 66 краж на 1000 автомобилей

Возможно, самое удивительное включение в этот список, Toyota Prius+ не пользовался популярностью в Германии в течение своего десятилетнего срока производства с 2011 по 2021 год (стоит около 30 000 евро). Этот гибридный фургон пользовался популярностью в других регионах из-за своего просторного и экономичного выполнения.

Кстати, средний уровень краж в Германии составляет всего 4 кражи на 1000 автомобилей.

Несмотря на свою роскошную цену, Range Rover по-прежнему является целью для преступников, с 68 кражами на 1000 автомобилей, зарегистрированными в Германии. К удивлению, Toyota Prius+, гибридный фургон, также появляется в списке самых часто краденых автомобилей в Германии, с 66 кражами на 1000 автомобилей.

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